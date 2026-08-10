Enzo Maresca mengonfirmasi tanggal kembalinya Rodri di Manchester City di tengah minat Barcelona

Setelah kemenangan pramusim City 3-1 atas Atletico Madrid di Seoul, Maresca memberikan kejelasan terkait jadwal kembalinya sang gelandang menjelang laga Community Shield melawan Arsenal.

Saat ditanya para wartawan apakah ia telah menggelar pembicaraan dengan direktur sepakbola Hugo Viana mengenai masa depan Rodri, Maresca menyatakan: "Ya, saat ini dia akan berada di Manchester. Tidak ada kabar terbaru. Pada 14 Agustus dia akan kembali."