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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Enzo Maresca mengonfirmasi tanggal kembalinya Rodri di Manchester City di tengah minat Barcelona

Rodri
Manchester City
Premier League
E. Maresca

Enzo Maresca telah mengonfirmasi bahwa Rodri dijadwalkan kembali berlatih bersama Manchester City pekan ini meski ada minat besar dari Barcelona. Raksasa Premier League itu baru-baru ini menolak tawaran €50 juta untuk pemenang Ballon d'Or tersebut, yang memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad, di tengah spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya di Inggris.

  • City menolak tawaran pembuka

    City menolak tawaran €50 juta (£43 juta/$58 juta) dari Barcelona pekan lalu untuk Rodri, yang telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya di Etihad Stadium. Hierarki klub dikabarkan hanya akan mempertimbangkan untuk berpisah dengan gelandang berusia 30 tahun itu jika ada tawaran yang mencapai valuasi mereka sebesar €80 juta (£68,5 juta/$92 juta). Di tengah spekulasi transfer yang terus berlanjut, pemenang Ballon d'Or 2024 itu saat ini sedang memulihkan diri usai operasi punggung menyusul keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia.

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  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Maresca mengonfirmasi tanggal comeback

    Setelah kemenangan pramusim City 3-1 atas Atletico Madrid di Seoul, Maresca memberikan kejelasan terkait jadwal kembalinya sang gelandang menjelang laga Community Shield melawan Arsenal.

    Saat ditanya para wartawan apakah ia telah menggelar pembicaraan dengan direktur sepakbola Hugo Viana mengenai masa depan Rodri, Maresca menyatakan: "Ya, saat ini dia akan berada di Manchester. Tidak ada kabar terbaru. Pada 14 Agustus dia akan kembali."

  • Ketertarikan transfer membayangi persiapan

    Minat dari raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid terus membayangi persiapan City di bawah manajer baru mereka. Meski memicu spekulasi transfer yang meluas, City tetap teguh pada sikap mereka untuk mempertahankan gelandang andalan mereka kecuali ada peminat yang memenuhi valuasi mereka. Fokus staf pelatih saat ini tetap pada memastikan rehabilitasi medis sang pemain berjalan lancar sehingga ia siap untuk kompetisi domestik dan Eropa.

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  • manchester cityGetty Images

    Laga Cardiff mendahului pertandingan pembuka

    City akan langsung mengalihkan fokus mereka ke Community Shield melawan Arsenal di Cardiff sebelum memulai kampanye liga. Era pasca-Pep Guardiola di Premier League dimulai dengan laga kandang melawan AFC Bournemouth pada 23 Agustus. Maresca harus segera meracik starting XI terbaiknya di tengah ketidakpastian transfer seputar figur-figur kunci dan pemulihan cedera pasca-Piala Dunia.

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