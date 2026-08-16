Manchester City sedang bersiap untuk perubahan besar dalam skuad sebelum bursa transfer ditutup pada 31 Agustus. Maresca menyaksikan timnya menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield di Stadion Principality, Cardiff, pada Minggu.

Setelah hasil yang mengecewakan itu, Maresca menegaskan bahwa Manchester City memiliki rencana pasti untuk memperkuat tim. Maresca berkata: "Kami sudah tahu sebelum pertandingan hal-hal yang perlu kami lakukan. Ini bukan karena kami kalah dalam pertandingan itu. Kami sangat jelas. Sudah pasti, kami akan melakukan sesuatu sebelum bursa transfer ditutup."