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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Enzo Maresca mengonfirmasi Manchester City akan mendatangkan lebih banyak pemain seiring pembicaraan transfer Ayyoub Bouaddi makin intensif

E. Maresca
Manchester City
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Community Shield

Manajer Manchester City Enzo Maresca secara resmi mengonfirmasi klub akan tetap aktif di bursa transfer sebelum jendela transfer ditutup. Berbicara setelah kekalahan 3-0 di Community Shield dari Arsenal, Maresca membahas negosiasi yang sedang berlangsung untuk gelandang Lille Ayyoub Bouaddi dan absennya Rodri, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona.

  • Rencana transfer Manchester City dikonfirmasi

    Manchester City sedang bersiap untuk perubahan besar dalam skuad sebelum bursa transfer ditutup pada 31 Agustus. Maresca menyaksikan timnya menelan kekalahan 3-0 dari Arsenal di Community Shield di Stadion Principality, Cardiff, pada Minggu.

    Setelah hasil yang mengecewakan itu, Maresca menegaskan bahwa Manchester City memiliki rencana pasti untuk memperkuat tim. Maresca berkata: "Kami sudah tahu sebelum pertandingan hal-hal yang perlu kami lakukan. Ini bukan karena kami kalah dalam pertandingan itu. Kami sangat jelas. Sudah pasti, kami akan melakukan sesuatu sebelum bursa transfer ditutup."

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Negosiasi Ayyoub Bouaddi semakin cepat

    Manchester City saat ini berada dalam negosiasi lanjutan untuk merekrut Bouaddi dari Lille. Kedua klub sedang membahas kesepakatan yang bisa bernilai sekitar €80 juta, setelah Lille awalnya meminta biaya yang lebih mendekati €100 juta.

    Bouaddi sudah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester City, karena sang pemain ingin segera menuntaskan kepindahan itu. Ketika ditanya secara langsung tentang Bouaddi, Maresca mengakui situasi yang sedang berlangsung, tetapi tetap berhati-hati soal negosiasi tersebut. Maresca berkata: "Dia masih pemain Lille. Tetapi setiap rekrutan baru, begitu mereka tiba, itu lebih baik [untuk kami], karena Premier League dimulai dalam satu pekan."

  • Masa depan Rodri dan Reijnders tidak pasti

    Sementara Manchester City berupaya mendatangkan Bouaddi ke dalam skuad, mereka juga bersiap menghadapi kepergian sejumlah gelandang papan atas. Rodri sepenuhnya tidak dimasukkan dalam rombongan yang berangkat untuk Community Shield, yang semakin menguatkan spekulasi terkait transfer yang akan datang ke Barcelona. Manchester City sudah menolak beberapa tawaran untuk Rodri, yang kontraknya kini hanya tersisa satu tahun.

    Selain itu, Tijjani Reijnders diperkirakan akan hengkang ke klub Arab Saudi, Al Qadsiah. Menanggapi absennya Rodri saat menghadapi Arsenal, Maresca berkata: "Rodri adalah pemain yang baru saja memenangkan Piala Dunia, Ballon d’Or, pemain top yang dibutuhkan semua tim. Ini bukan soal apakah kami merindukan Rodri atau tidak."

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  • MarescaGetty Images

    Apa selanjutnya untuk Manchester City?

    Ke depan, Manchester City harus segera merampungkan urusan transfer mereka sebelum kampanye Premier League dimulai. Klub akan fokus menuntaskan kesepakatan untuk Bouaddi dalam beberapa hari ke depan guna memberi Maresca tambahan kekuatan lini tengah yang diinginkannya. Sementara itu, kepergian Rodri dan Reijnders yang sudah di ambang pintu akan memaksa Manchester City menyesuaikan pengaturan taktis mereka saat bersiap menghadapi musim yang menuntut.

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