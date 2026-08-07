Maresca telah membidik Fernandez sebagai kandidat "impian" untuk menggantikan Rodri di Etihad Stadium. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Maresca meyakini pemain timnas Argentina itu memiliki profil taktis spesifik yang dibutuhkan untuk menjadi jangkar dalam sistemnya.

Namun, mewujudkan transfer pemain berusia 25 tahun itu jelas tidak akan mudah. Chelsea masih memandang gelandang tersebut sebagai bagian integral dari proyek jangka panjang mereka dan ia masih terikat kontrak hingga musim panas 2032. Chelsea diperkirakan akan meminta biaya transfer yang sangat besar bahkan hanya untuk mempertimbangkan melepas salah satu aset berharga mereka, terlebih kepada rival langsung di Premier League.



