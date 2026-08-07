Getty Images
Diterjemahkan oleh
Enzo Maresca mengidentifikasi bintang Premier League sebagai suksesor 'impian' untuk Rodri saat Manchester City bersiap menjalani hidup tanpa jangkar asal Spanyol itu
- Getty Images Sport
Maresca membidik Fernandez untuk reuni
Maresca telah membidik Fernandez sebagai kandidat "impian" untuk menggantikan Rodri di Etihad Stadium. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Maresca meyakini pemain timnas Argentina itu memiliki profil taktis spesifik yang dibutuhkan untuk menjadi jangkar dalam sistemnya.
Namun, mewujudkan transfer pemain berusia 25 tahun itu jelas tidak akan mudah. Chelsea masih memandang gelandang tersebut sebagai bagian integral dari proyek jangka panjang mereka dan ia masih terikat kontrak hingga musim panas 2032. Chelsea diperkirakan akan meminta biaya transfer yang sangat besar bahkan hanya untuk mempertimbangkan melepas salah satu aset berharga mereka, terlebih kepada rival langsung di Premier League.
- Getty
Rodri mendekati pintu keluar Etihad saat Barcelona memimpin perburuan
Urgensi di balik pencarian City untuk gelandang jenderal baru berakar dari masa depan Rodri yang kian tidak pasti. Pemain internasional Spanyol itu telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya, dan minat dari klub-klub elite La Liga telah mencapai puncaknya. Sementara Real Madrid sudah lama dianggap sebagai favorit, Barcelona kini berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang tersebut setelah terobosan dalam pembicaraan dengan perwakilan sang pemain.
Rodri dikabarkan telah menyatakan preferensi yang jelas untuk pindah ke Catalunya ketimbang bergabung dengan proyek Jose Mourinho di Bernabeu. Kepindahan itu dipercepat oleh kebutuhan Hansi Flick akan pivot kelas dunia, terutama dengan Frenkie de Jong berpotensi menepi untuk beberapa waktu karena operasi.
Kubu Fernandez menjajaki potensi kepindahan pada musim panas
Menambah panas situasi, perwakilan bintang Chelsea itu telah secara terbuka membahas kemungkinan transfer. Berbicara dalam sebuah acara AFA di Miami bulan lalu, agen Javier Pastore menanggapi spekulasi yang kian berkembang seputar kliennya. "Dia hanya memikirkan itu [Piala Dunia], dan kami sedang melihat kemungkinan baginya untuk meninggalkan Chelsea, tetapi belum ada yang konkret atau dikonfirmasi dengan klub mana pun," kata Pastore.
- Getty Images Sport
Bouaddi tetap menjadi opsi alternatif sekunder bagi Manchester City
Meski Fernandez adalah pilihan "impian", City juga terus memantau sensasi remaja Lille, Ayyoub Bouaddi. Pemain berusia 18 tahun itu muncul sebagai target berpotensi tinggi bagi Manchester City, dengan klub sudah menyiapkan rencana untuk mengamankan jasanya.
Terlepas dari bakat besar sang remaja, ada kekhawatiran di dalam staf pelatih City soal apakah pemain seusianya bisa langsung memikul tanggung jawab untuk menggantikan sosok veteran seperti Rodri. Maresca disebut lebih memilih opsi yang lebih berpengalaman dan bisa langsung masuk ke starting XI tanpa memerlukan periode adaptasi yang panjang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami