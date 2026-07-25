Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Enzo Maresca mengatakan bahwa ia tidak akan menjadi 'salinan' Pep Guardiola, sementara manajer baru Manchester City itu bertekad untuk menghindari jebakan yang pernah dialami Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger
Maresca merangkul bayang-bayang Pep 74
Bayang-bayang Guardiola tak mungkin diabaikan saat Enzo Maresca menghadiri konferensi pers pertamanya sejak mengambil alih kendali di Man City. Pelatih asal Italia ini bukanlah sosok asing bagi klub tersebut, karena sebelumnya ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih sebagai manajer tim U-23 sebelum bekerja langsung di bawah Guardiola sebagai asisten pelatih tim utama selama musim 2022-23 yang bersejarah saat klub tersebut meraih treble — sebuah sejarah yang tercermin dalam spanduk bertuliskan "Selamat datang kembali, Enzo" yang menyambutnya pada acara perkenalan resminya. Meskipun secara terbuka mengakui bahwa kepindahannya ini terasa seperti “kembali ke rumah”, Maresca tidak membuang waktu untuk menegaskan bahwa ia tidak berniat sekadar meniru metode pria yang digantikannya.
Maresca mengungkapkan bahwa ia dan Guardiola tetap sangat dekat dan bahkan sempat menghabiskan waktu bersama pada awal pekan ini. Namun, manajer baru ini menarik garis tegas terkait filosofi sepak bolanya sendiri, menegaskan bahwa meskipun dewan direksi City merekrutnya karena mereka mengenali adanya prinsip-prinsip konseptual yang tumpang tindih, ia tidak akan menjadi peniru pasif. “Mungkin ada beberapa konsep yang serupa, tetapi setiap manajer itu berbeda,” jelas Maresca. “Saya tidak berpikir ada manajer yang bisa meniru manajer lain begitu saja; itu sulit. Saya tidak memandang sepak bola dengan cara yang sama, dan itulah mengapa saya tidak percaya pada peniruan semata.”
- AFP
Mengatasi kutukan sejarah yang menimpa dinasti-dinasti legendaris Liga Premier
Manajer baru City tersebut menunjukkan pemahaman yang tajam terhadap sejarah sepak bola Inggris modern ketika ditanya mengenai tugas berat menggantikan seorang manajer yang telah mendefinisikan sebuah era. Maresca secara eksplisit menyebut keruntuhan administratif dan struktural yang parah dan berkepanjangan yang melanda Manchester United setelah kepergian Sir Alex Ferguson, serta masa transisi yang penuh gejolak yang dialami Arsenal setelah Arsène Wenger mengundurkan diri.
Alih-alih menghindar dari kutukan historis tersebut, Maresca justru menyebut posisi kosong ini sebagai hak istimewa profesional yang tertinggi. “Manajer yang telah bertahun-tahun membela klub yang sama, setelahnya selalu ada sedikit kesulitan – setelah Sir Alex, setelah Arsène,” kata Maresca dengan jujur. “Namun, ini juga merupakan tantangan untuk segera melakukan hal-hal yang tepat bagi organisasi ini, bagi para penggemar, dan bagi semua orang.”
Sumber keyakinan akan stabilitas klub
Ketika ditanya apa yang membuatnya yakin bahwa ia dapat menghindari jebakan yang pernah menjerat manajer-manajer yang mengikuti jejak Ferguson dari United atau Wenger dari Arsenal, Maresca langsung menunjuk pada struktur di sekelilingnya di City, bukan pada hal spesifik terkait pendekatannya sendiri. Ia berpendapat bahwa stabilitas langka klub di tingkat dewan direksi—bukan sifat pribadinya—lah yang menempatkannya pada posisi yang lebih kuat daripada kebanyakan orang.
"Menurut saya, organisasi adalah hal yang paling utama," kata Maresca. "Klub ini, organisasi ini, hanya memiliki tiga manajer dalam 17 tahun. Ini tidak biasa. Hal seperti ini jarang terjadi." Ia kemudian menggambarkan konsistensi tersebut sebagai fondasi sesungguhnya di balik kesuksesan City selama satu setengah dekade terakhir, yang kini ia harapkan dapat dikembangkan, bukan justru dirusak. "Jadi, ini mungkin salah satu alasan mengapa saya yakin bahwa kami bisa melakukan pekerjaan dengan sangat baik; kami bisa melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan selama 14, 15 tahun terakhir, sejak era Roberto Mancini, lalu Manuel Pellegrini, dan, seperti yang Anda katakan, selama sepuluh tahun di bawah Pep."
Maresca menanggapi kepergiannya dari Chelsea dengan senyuman
Maresca juga ditanya mengenai keadaan seputar kepergiannya dari Chelsea, sebuah topik yang telah memicu banyak kontroversi mengingat kekecewaan klub yang diungkapkan secara terbuka atas kepergiannya di tengah musim serta permintaan maafnya yang telah dihapus dari Instagram. Alih-alih menghindar dari topik tersebut, ia menanggapi dengan senyuman lebar yang seolah-olah meredakan ketegangan situasi sepenuhnya.
"Sejujurnya, saya merasa cukup beruntung terkait klub-klub saya sebelumnya, Leicester dan Chelsea; saya rasa kami telah melakukan pekerjaan yang hebat di kedua klub tersebut. Identitas tim-tim itu jelas; kesuksesan tim-tim itu juga jelas. Dan saya merasa sangat beruntung pernah menjadi bagian dari klub-klub ini," kata Maresca. "Namun sekarang, saya rasa kita ada di sini hari ini; itulah yang paling penting. Hanya tentang City. Tidak ada yang perlu ditambahkan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami