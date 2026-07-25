Bayang-bayang Guardiola tak mungkin diabaikan saat Enzo Maresca menghadiri konferensi pers pertamanya sejak mengambil alih kendali di Man City. Pelatih asal Italia ini bukanlah sosok asing bagi klub tersebut, karena sebelumnya ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih sebagai manajer tim U-23 sebelum bekerja langsung di bawah Guardiola sebagai asisten pelatih tim utama selama musim 2022-23 yang bersejarah saat klub tersebut meraih treble — sebuah sejarah yang tercermin dalam spanduk bertuliskan "Selamat datang kembali, Enzo" yang menyambutnya pada acara perkenalan resminya. Meskipun secara terbuka mengakui bahwa kepindahannya ini terasa seperti “kembali ke rumah”, Maresca tidak membuang waktu untuk menegaskan bahwa ia tidak berniat sekadar meniru metode pria yang digantikannya.

Maresca mengungkapkan bahwa ia dan Guardiola tetap sangat dekat dan bahkan sempat menghabiskan waktu bersama pada awal pekan ini. Namun, manajer baru ini menarik garis tegas terkait filosofi sepak bolanya sendiri, menegaskan bahwa meskipun dewan direksi City merekrutnya karena mereka mengenali adanya prinsip-prinsip konseptual yang tumpang tindih, ia tidak akan menjadi peniru pasif. “Mungkin ada beberapa konsep yang serupa, tetapi setiap manajer itu berbeda,” jelas Maresca. “Saya tidak berpikir ada manajer yang bisa meniru manajer lain begitu saja; itu sulit. Saya tidak memandang sepak bola dengan cara yang sama, dan itulah mengapa saya tidak percaya pada peniruan semata.”