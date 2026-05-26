Enzo Maresca 'menandatangani kontrak tiga tahun' untuk menggantikan Pep Guardiola, sementara Man City bersiap mengumumkannya secara resmi

Guardiola meninggalkan warisan yang luar biasa di Manchester, setelah mengoleksi 20 trofi selama sepuluh tahun yang gemilang, serta mengakhiri musim terakhirnya dengan meraih dua gelar piala domestik. Dalam memberikan nasihat kepada penggantinya yang akan datang, sang jenius asal Catalan yang akan hengkang itu mendesak calon pelatih berikutnya untuk tetap teguh pada pendiriannya.

Guardiola berkata: "Ketika klub memberi tahu saya siapa orangnya, tentu saja saya akan meneleponnya. Saya akan mengatakan kepadanya, 'Jadilah dirimu sendiri dan klub akan mendukungmu tanpa syarat'. Itu adalah pujian terbesar, atau keberuntungan terbesar yang pernah dimiliki oleh semua manajer yang pernah berada di sini. Kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub mana pun. Jadilah dirimu sendiri, bebaslah, ikuti ide-idemu. Bekerjalah keras dan semuanya akan baik-baik saja."