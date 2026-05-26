Enzo Maresca 'menandatangani kontrak tiga tahun' untuk menggantikan Pep Guardiola, sementara Man City bersiap mengumumkannya secara resmi
Kota memastikan suksesi yang cepat
Pihak manajemen City telah secara tegas menyelesaikan proses pencarian manajer baru setelah dikonfirmasi bahwa Guardiola akan hengkang pada musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Maresca telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun untuk menduduki kursi kepelatihan di Etihad. Pelatih asal Italia tersebut, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten Guardiola sebelum menjalani masa tugas di Leicester City dan Chelsea, langsung diidentifikasi sebagai target utama untuk menggantikan posisinya mantan mentornya.
Guardiola menjanjikan dukungan penuh
Guardiola meninggalkan warisan yang luar biasa di Manchester, setelah mengoleksi 20 trofi selama sepuluh tahun yang gemilang, serta mengakhiri musim terakhirnya dengan meraih dua gelar piala domestik. Dalam memberikan nasihat kepada penggantinya yang akan datang, sang jenius asal Catalan yang akan hengkang itu mendesak calon pelatih berikutnya untuk tetap teguh pada pendiriannya.
Guardiola berkata: "Ketika klub memberi tahu saya siapa orangnya, tentu saja saya akan meneleponnya. Saya akan mengatakan kepadanya, 'Jadilah dirimu sendiri dan klub akan mendukungmu tanpa syarat'. Itu adalah pujian terbesar, atau keberuntungan terbesar yang pernah dimiliki oleh semua manajer yang pernah berada di sini. Kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub mana pun. Jadilah dirimu sendiri, bebaslah, ikuti ide-idemu. Bekerjalah keras dan semuanya akan baik-baik saja."
Proyek regenerasi skuad terus berlanjut
Maresca mewarisi skuad yang sangat solid yang saat ini sedang menjalani perombakan struktural besar-besaran dalam jangka panjang. Selama 18 bulan terakhir masa jabatan Guardiola, para eksekutif Etihad secara agresif mengintegrasikan profil-profil muda elit, dengan merekrut Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, dan Antoine Semenyo. Manajer baru ini akan segera memegang peran sentral dalam mengarahkan strategi perekrutan musim panas mendatang klub, saat City berupaya merebut kembali gelar juara liga utama setelah finis sebagai runner-up pada musim 2025-26.
Target transfer dan perencanaan pramusim
Maresca harus segera menavigasi bursa transfer musim panas yang penuh tantangan untuk menyempurnakan aspek-aspek taktis tertentu dalam skuad yang diwarisinya. Elliot Anderson dari Nottingham Forest telah muncul sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah menjelang persiapan pramusim. Tantangan mendesak bagi Maresca adalah mengelola tekanan eksternal yang sangat besar sambil menerapkan filosofi permainannya yang berorientasi pada penguasaan bola, sebelum memimpin tim barunya dalam musim yang melelahkan di berbagai kompetisi.