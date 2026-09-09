Tim Premier League itu mengamankan tiga poin di Estadio do Dragao berkat dua gol Erling Haaland pada babak kedua, tetapi sorotan kerap mengarah ke lini belakang, tempat mantan penjaga gawang AC Milan dan PSG itu tampak tidak nyaman sepanjang pertandingan, nyaris memberi gol kepada tim tuan rumah ketika sapuan bolanya mengenai William Gomes dan bergulir tipis ke samping gawang. Ini menyusul momen nyaris berbahaya lainnya dalam laga Premier League baru-baru ini melawan Coventry City, ketika bola hampir lolos di bawah kakinya.

Namun, Maresca cepat mengalihkan kesalahan dari kipernya dan kepada para pemain outfield atas pengambilan keputusan mereka saat menguasai bola. "Saya pikir beberapa kali malam ini itu bukan kesalahan Gigio [Donnarumma], menurut saya itu lebih karena keputusan yang salah untuk mengembalikan bola kepada Gigio," jelas bos City tersebut. "Terkadang kami lebih sering mengembalikan bola daripada yang kami perlukan. Kami bisa mengembalikan bola kepada kiper ketika kami tidak punya opsi lain, tetapi para pemain harus menemukan opsi lain itu."