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Enzo Maresca memperingatkan para bintang Manchester City soal umpan-umpan yang tidak perlu kepada Gianluigi Donnarumma setelah penampilan gugup melawan Porto
Maresca membela Donnarumma setelah Porto membuat ketakutan
Tim Premier League itu mengamankan tiga poin di Estadio do Dragao berkat dua gol Erling Haaland pada babak kedua, tetapi sorotan kerap mengarah ke lini belakang, tempat mantan penjaga gawang AC Milan dan PSG itu tampak tidak nyaman sepanjang pertandingan, nyaris memberi gol kepada tim tuan rumah ketika sapuan bolanya mengenai William Gomes dan bergulir tipis ke samping gawang. Ini menyusul momen nyaris berbahaya lainnya dalam laga Premier League baru-baru ini melawan Coventry City, ketika bola hampir lolos di bawah kakinya.
Namun, Maresca cepat mengalihkan kesalahan dari kipernya dan kepada para pemain outfield atas pengambilan keputusan mereka saat menguasai bola. "Saya pikir beberapa kali malam ini itu bukan kesalahan Gigio [Donnarumma], menurut saya itu lebih karena keputusan yang salah untuk mengembalikan bola kepada Gigio," jelas bos City tersebut. "Terkadang kami lebih sering mengembalikan bola daripada yang kami perlukan. Kami bisa mengembalikan bola kepada kiper ketika kami tidak punya opsi lain, tetapi para pemain harus menemukan opsi lain itu."
- AFP
Manchester City melewati laga pembuka yang sulit
Meski build-up dari lini belakang sempat membuat jantung berdebar, City tampil klinis di ujung lain lapangan. Kemenangan ini menjadi pijakan yang sempurna bagi Manchester City saat mereka bersiap menghadapi bentrokan akbar melawan juara bertahan Paris Saint-Germain pada matchday kedua bulan depan.
"Itu adalah penampilan yang komplet saat menguasai bola maupun tanpa bola selama 95 menit," kata Maresca. "Kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan pada babak pertama dan kiper mereka tampil sangat baik. Kami mencoba untuk melanjutkannya pada babak kedua dengan cara yang sama. Ini dijalani laga demi laga. Ini kompetisi yang berbeda, stadion yang berbeda, tetapi yang paling penting adalah kami menunjukkan siapa kami."
Gelandang muda berbakat Bouaddi bersinar pada debutnya
Di balik drama di bawah mistar, malam itu ditandai oleh penampilan terobosan dari gelandang berusia 18 tahun, Ayyoub Bouaddi. Pemain internasional Maroko itu, yang bergabung pada musim panas dari Lille dengan nilai £85 juta, mendapat kesempatan tampil sebagai starter pertamanya untuk klub dengan didampingi pemain seharga £125 juta, Enzo Fernández. Ketenangan Bouaddi dalam suasana yang penuh tekanan menuai pujian besar dari manajernya, yang menyoroti kedewasaan dan kematangan teknis sang pemain muda. Bahkan setelah beberapa kesalahan di awal, remaja itu tetap tidak goyah, memperlihatkan kekuatan mental yang meyakinkan City untuk berinvestasi besar pada potensinya pada bursa transfer terbaru.
"Dia [Bouaddi] berbeda dalam hal empati, dalam hal seberapa dewasa dirinya dan inilah mengapa klub berusaha membawanya ke sini bersama kami," kata Maresca. "Pertama-tama, dia sangat bagus. Melawan Coventry, dia kehilangan bola dua kali dan setelah kehilangan bola dua kali dia berada di dalam kotak penalti kami dengan tenang. Ini menunjukkan betapa bagusnya dia karena pemain mana pun setelah dua operan akan panik, tetapi dia baru 18 tahun dan dia adalah pemain yang fantastis. Malam ini dia sangat bagus."
- AFP
Membangun untuk masa depan Eropa yang penuh pertaruhan
Integrasi talenta baru tetap menjadi fokus utama bagi Maresca saat ia menyeimbangkan skuad yang dipenuhi pemain-pemain mahal yang baru didatangkan. Bersama Bouaddi dan Fernandez, Elliot Anderson mewakili era baru bagi lini tengah City, dan sang manajer sangat menyadari tanggung jawab yang ia emban dalam mengembangkan aset-aset ini.
"Klub telah melakukan upaya luar biasa untuk mendatangkan tiga pemain ini [Enzo, Bouaddi, Elliot Anderson]," pungkas Maresca. "Sekarang tergantung pada saya untuk memungkinkan mereka bekerja dengan cara yang tepat dan memanfaatkan mereka."
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