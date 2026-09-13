Getty Images Sport
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Enzo Maresca membela gol Erling Haaland dan mempertanyakan Bruno Fernandes setelah Manchester City mengalahkan Manchester United
Reaksi atas kartu merah Foden
Manchester City menghadapi perjuangan berat ketika Phil Foden diusir keluar lapangan pada babak pertama, tetapi tim bangkit untuk mengamankan kemenangan penting. Kemenangan itu memicu selebrasi penuh gairah dari Maresca di tepi lapangan.
"Itu adalah emosi derby setelah [menang dengan] 10 pemain. Selalu menyenangkan untuk menang dengan 10 pemain, tetapi derby adalah pertandingan spesial bagi semua orang. Saya senang dan saya pikir itu adalah reaksi yang normal," jelas Maresca saat berbicara kepada BBC Match of the Day setelah pertemuan sengit tersebut.
- AFP
Tanda tanya atas Bruno Fernandes
Jalannya pertandingan berubah total setelah insiden kontroversial yang melibatkan Foden dan Bruno Fernandes. Manchester City dipaksa bermain dengan organisasi pertahanan yang disiplin, tetapi mereka tetap mampu meredam rival mereka.
Membahas momen penentu dalam laga itu, Maresca mengatakan: "Setelah kartu merah itu, rencananya berubah sepenuhnya. Semangat, kerja keras, dan kebersamaan para pemain luar biasa. Sejujurnya, saya pikir itu kartu merah [untuk Phil Foden], tetapi juga dalam aksi yang sama untuk Bruno [Fernandes] [milik Manchester United], bukan hanya untuk kami."
Kontroversi gol Haaland dibahas
Fans Manchester United dibuat geram saat Erling Haaland mencetak gol, dengan beranggapan bahwa Enzo Fernandez mengganggu permainan dari posisi offside. Namun, VAR tetap mengesahkan gol tersebut.
Maresca menepis segala keraguan dengan berkata: "Saya rasa itu jelas onside, jadi bagus." Ia menambahkan: "Kami tidak kebobolan dari situasi transisi atau memberi ruang di belakang. Ini adalah laga spesial bagi semua orang; para fans, klub, dan manajer, tetapi ini bukan momen ketika saya memikirkan diri saya sendiri. Saya memikirkan tim dan tiga poin yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Menatap tantangan berikutnya
Manchester City kini mengoleksi 12 poin, mempertahankan rekor 100 persen untuk sejajar dengan pemuncak klasemen Premier League, Arsenal. Pasukan Maresca akan menjamu Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup, Kamis, sebelum menghadapi Sunderland di liga pada Minggu menjelang jeda internasional.
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