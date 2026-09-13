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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Enzo Maresca membela gol Erling Haaland dan mempertanyakan Bruno Fernandes setelah Manchester City mengalahkan Manchester United

E. Maresca
E. Haaland
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Premier League

Enzo Maresca memuji semangat dan kerja keras luar biasa para pemainnya setelah Manchester City meraih kemenangan dramatis di derby atas Manchester United meski harus bermain dengan 10 orang. Sang manajer juga menanggapi insiden kartu merah yang kontroversial dan membela gol penentu kemenangan setelah tinjauan VAR yang panjang memicu perdebatan sengit di Old Trafford.

  • Reaksi atas kartu merah Foden

    Manchester City menghadapi perjuangan berat ketika Phil Foden diusir keluar lapangan pada babak pertama, tetapi tim bangkit untuk mengamankan kemenangan penting. Kemenangan itu memicu selebrasi penuh gairah dari Maresca di tepi lapangan.

    "Itu adalah emosi derby setelah [menang dengan] 10 pemain. Selalu menyenangkan untuk menang dengan 10 pemain, tetapi derby adalah pertandingan spesial bagi semua orang. Saya senang dan saya pikir itu adalah reaksi yang normal," jelas Maresca saat berbicara kepada BBC Match of the Day setelah pertemuan sengit tersebut.

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    Tanda tanya atas Bruno Fernandes

    Jalannya pertandingan berubah total setelah insiden kontroversial yang melibatkan Foden dan Bruno Fernandes. Manchester City dipaksa bermain dengan organisasi pertahanan yang disiplin, tetapi mereka tetap mampu meredam rival mereka.

    Membahas momen penentu dalam laga itu, Maresca mengatakan: "Setelah kartu merah itu, rencananya berubah sepenuhnya. Semangat, kerja keras, dan kebersamaan para pemain luar biasa. Sejujurnya, saya pikir itu kartu merah [untuk Phil Foden], tetapi juga dalam aksi yang sama untuk Bruno [Fernandes] [milik Manchester United], bukan hanya untuk kami."

  • Kontroversi gol Haaland dibahas

    Fans Manchester United dibuat geram saat Erling Haaland mencetak gol, dengan beranggapan bahwa Enzo Fernandez mengganggu permainan dari posisi offside. Namun, VAR tetap mengesahkan gol tersebut.

    Maresca menepis segala keraguan dengan berkata: "Saya rasa itu jelas onside, jadi bagus." Ia menambahkan: "Kami tidak kebobolan dari situasi transisi atau memberi ruang di belakang. Ini adalah laga spesial bagi semua orang; para fans, klub, dan manajer, tetapi ini bukan momen ketika saya memikirkan diri saya sendiri. Saya memikirkan tim dan tiga poin yang luar biasa."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Menatap tantangan berikutnya

    Manchester City kini mengoleksi 12 poin, mempertahankan rekor 100 persen untuk sejajar dengan pemuncak klasemen Premier League, Arsenal. Pasukan Maresca akan menjamu Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup, Kamis, sebelum menghadapi Sunderland di liga pada Minggu menjelang jeda internasional.

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