Enzo Maresca membela gol Erling Haaland dan mempertanyakan Bruno Fernandes setelah Manchester City mengalahkan Manchester United

Manchester City menghadapi perjuangan berat ketika Phil Foden diusir keluar lapangan pada babak pertama, tetapi tim bangkit untuk mengamankan kemenangan penting. Kemenangan itu memicu selebrasi penuh gairah dari Maresca di tepi lapangan.

"Itu adalah emosi derby setelah [menang dengan] 10 pemain. Selalu menyenangkan untuk menang dengan 10 pemain, tetapi derby adalah pertandingan spesial bagi semua orang. Saya senang dan saya pikir itu adalah reaksi yang normal," jelas Maresca saat berbicara kepada BBC Match of the Day setelah pertemuan sengit tersebut.