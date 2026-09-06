Kepercayaan diri yang terpancar dari bangku cadangan City didukung oleh tingkat sokongan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klub ini telah memecahkan rekor pengeluaran musim panas tertinggi sepanjang sejarah Premier League, dengan menggelontorkan £458 juta untuk merekrut pemain-pemain baru. Gelombang perekrutan ini mencapai puncaknya pada hari-hari terakhir bursa transfer, dengan klub menghabiskan £86 juta untuk Ayyoub Bouaddi, £65 juta untuk Iliman Ndiaye, dan transfer sensasional senilai £125 juta pada hari penutupan bursa untuk Enzo Fernandez. Manchester City juga mengeluarkan £116 juta untuk Elliot Anderson lebih awal pada musim panas ini.

Skala perombakan ini menjadi kebutuhan setelah periode transisi besar di Manchester. Klub baru-baru ini melepas figur-figur legendaris seperti Pep Guardiola, bersama dua pilar penting lini tengah, Rodri dan Bernardo Silva. Meski kepergian mereka menghasilkan pemasukan lebih dari £300 juta, keputusan untuk menginvestasikan kembali setiap sen, bahkan lebih, menegaskan tekad klub untuk tidak memasuki periode kemunduran. Para pemain baru diharapkan membentuk tulang punggung tim yang mampu mempertahankan level performa tinggi di berbagai kompetisi tanpa mengalami kelelahan yang mengganggu kampanye mereka sebelumnya.