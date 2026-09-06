Getty Images Sport
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Enzo Maresca melontarkan peringatan soal gelar Premier League kepada Arsenal setelah Manchester City mencatat belanja transfer fantastis senilai £458 juta
Investasi pemecah rekor di Etihad
Kepercayaan diri yang terpancar dari bangku cadangan City didukung oleh tingkat sokongan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Klub ini telah memecahkan rekor pengeluaran musim panas tertinggi sepanjang sejarah Premier League, dengan menggelontorkan £458 juta untuk merekrut pemain-pemain baru. Gelombang perekrutan ini mencapai puncaknya pada hari-hari terakhir bursa transfer, dengan klub menghabiskan £86 juta untuk Ayyoub Bouaddi, £65 juta untuk Iliman Ndiaye, dan transfer sensasional senilai £125 juta pada hari penutupan bursa untuk Enzo Fernandez. Manchester City juga mengeluarkan £116 juta untuk Elliot Anderson lebih awal pada musim panas ini.
Skala perombakan ini menjadi kebutuhan setelah periode transisi besar di Manchester. Klub baru-baru ini melepas figur-figur legendaris seperti Pep Guardiola, bersama dua pilar penting lini tengah, Rodri dan Bernardo Silva. Meski kepergian mereka menghasilkan pemasukan lebih dari £300 juta, keputusan untuk menginvestasikan kembali setiap sen, bahkan lebih, menegaskan tekad klub untuk tidak memasuki periode kemunduran. Para pemain baru diharapkan membentuk tulang punggung tim yang mampu mempertahankan level performa tinggi di berbagai kompetisi tanpa mengalami kelelahan yang mengganggu kampanye mereka sebelumnya.
- Getty Images Sport
Maresca menyoroti pentingnya kedalaman skuad
Maresca meyakini timnya kini akhirnya telah menghimpun sumber daya yang dibutuhkan untuk benar-benar bersaing dengan Arsenal dalam perebutan gelar Premier League. Setelah kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City pada Sabtu, yang dipastikan lewat sundulan Erling Haaland, pelatih asal Italia itu cepat menyoroti fleksibilitas taktik yang diberikan skuad barunya. Jika musim lalu City finis tertinggal tujuh poin dari tim asuhan Mikel Arteta, musim panas ini telah menghadirkan transformasi radikal di kubu biru Manchester, yang ditujukan untuk menutup jarak itu lewat kualitas murni dari bangku cadangan.
Berbicara setelah kemenangan susah payah di Etihad, Maresca menegaskan bahwa menyamai kekuatan bangku cadangan Arsenal adalah standar dasar untuk meraih sukses. "Kalau Anda lihat sejak Community Shield, kami memainkan Community Shield lalu Arsenal memainkan dua laga lagi [melawan Coventry dan Aston Villa] dan mereka melakukan lima perubahan di setiap pertandingan," kata Maresca. Ia menyoroti kualitas talenta yang bisa dimasukkan Arsenal dengan mengatakan: "Dua pemenang Piala Dunia, [Mikel] Merino dan [Martin] Zubimendi, dua pemain Inggris, [Eberechi] Eze dan [Noni] Madueke, dan satu lagi saya tidak ingat, saya rasa itu [Piero] Hincapie."
Rekrutan anyar langsung memberi dampak
Buah dari investasi ini terlihat jelas saat bentrok dengan Coventry, ketika City dipaksa bekerja keras. Rekrutan termahal Fernandez langsung dimasukkan ke susunan pemain inti setelah baru menjalani dua sesi latihan, sebuah kebutuhan yang muncul karena Nico O’Reilly mengalami cedera punggung saat pemanasan. Meski minim persiapan, gelandang Argentina itu memperlihatkan kilasan kualitas yang membuatnya dihargai dengan biaya setinggi itu.
Maresca secara khusus puas dengan bagaimana para pemain penggantinya mengelola fase akhir pertandingan. Ketika Coventry memberikan tekanan pada akhir laga, beberapa kali menguji kiper Gianluigi Donnarumma, Maresca memasukkan Bouaddi untuk memperkuat lini tengah. Kemampuan untuk menurunkan talenta mahal demi mengamankan pertandingan seperti inilah yang menurut sang manajer akan menjadi pembeda musim ini. Ia menjelaskan filosofi di balik pengeluaran tersebut dengan berkata: "Pada akhirnya, jika Anda ingin berada di sana, Anda membutuhkan opsi. Arsenal punya opsi. Kami punya opsi. Lebih banyak tim punya opsi, tetapi bukan hanya kami. Saya sangat senang dengan opsi yang kami miliki, itu adalah sesuatu yang penting bagi kami jika Anda ingin bersaing."
- Getty Images Sport
Persaingan menuju puncak klasemen Premier League
Manchester City saat ini menempati posisi puncak klasemen Premier League, setelah mempertahankan rekor sempurna dengan kemenangan atas Bournemouth, Crystal Palace, dan kini Coventry City. Namun, keunggulan itu tetap rapuh. Arsenal memiliki peluang untuk menyamai raihan sembilan poin jika mereka meraih kemenangan atas Chelsea pada hari Minggu. Performa awal musim kedua tim menunjukkan bahwa persaingan gelar kemungkinan besar sekali lagi akan menjadi duel dua tim, dengan daya tahan skuad yang berpeluang menentukan juara pada Mei mendatang.
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