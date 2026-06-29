Enzo Maresca AKHIRNYA ditunjuk sebagai manajer baru Manchester City, menggantikan Pep Guardiola dengan kontrak berdurasi tiga tahun

Perjalanan menuju penunjukan Maresca tidaklah mulus, karena negosiasi terkait kepergiannya dari Chelsea berlangsung berlarut-larut. Meskipun ia telah meninggalkan Stamford Bridge pada Januari lalu, detail administratifnya harus ditangani dengan hati-hati sebelum ia dapat diperkenalkan di Manchester. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Chelsea akan menerima sekitar £17 juta sebagai kompensasi atas mantan manajer mereka tersebut.

Maresca bergabung dengan The Blues dengan kontrak lima tahun pada musim panas 2024, namun masa jabatannya akhirnya berakhir lebih awal meskipun berhasil memenangkan Conference League dan Piala Dunia Antarklub yang telah direvitalisasi tahun lalu. Kini kembali ke Etihad, misinya adalah mengembalikan City ke puncak tertinggi sepak bola Inggris.