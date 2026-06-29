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Enzo Maresca AKHIRNYA ditunjuk sebagai manajer baru Manchester City, menggantikan Pep Guardiola dengan kontrak berdurasi tiga tahun
Maresca kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya
Maresca telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun yang menandai transisinya dari mantan anak didik menjadi sosok utama di bangku cadangan Etihad. Penunjukannya dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kelanjutan taktik setelah satu dekade era sepak bola Guardiola. Setelah menjabat sebagai asisten selama musim 2022-23 yang membawa klub meraih treble bersejarah, pelatih asal Italia ini sudah menjadi sosok populer di balik layar. Ia juga pernah melatih Skuad Pengembangan Elite klub pada musim 2020-21, dan para petinggi City meyakini bahwa pengetahuannya yang mendalam tentang seluk-beluk klub menjadikannya kandidat yang sempurna untuk menangani tekanan besar dalam menggantikan seorang manajer yang telah meraih setiap trofi besar yang ada, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini sulit diraih.
Maresca antusias menyambut 'kesempatan emas' ini
Maresca mengatakan dalam pernyataan resmi di situs web City: “Manchester City adalah klub yang saya kenal dengan sangat baik, dan memiliki kesempatan untuk melatih tim ini merupakan peluang luar biasa bagi saya. City adalah klub sepak bola yang dikelola dengan sangat baik. Segala hal yang mereka lakukan bersifat inovatif, terencana, dan memiliki tujuan yang jelas. Bagi seorang manajer, itu adalah situasi impian. Hal ini memberikan konsistensi yang saya butuhkan untuk menjalankan tugas saya secara efektif. Ini akan menjadi masa jabatan ketiga saya di sini. Saya mengenal klub ini, saya tahu tuntutannya, dan saya tahu ekspektasinya. Kualitas orang-orang yang bekerja di sini lah yang membuatnya begitu istimewa, dan saya ingin berterima kasih kepada mereka karena telah menaruh kepercayaan pada kemampuan saya. Saya tidak sabar untuk mulai melatih para pemain. Saya ingin kita menang, memainkan sepak bola yang bagus, dan menikmati tekanan dalam mewakili Manchester City.”
- AFP
Kendala gaji dan kepergian dari Chelsea
Perjalanan menuju penunjukan Maresca tidaklah mulus, karena negosiasi terkait kepergiannya dari Chelsea berlangsung berlarut-larut. Meskipun ia telah meninggalkan Stamford Bridge pada Januari lalu, detail administratifnya harus ditangani dengan hati-hati sebelum ia dapat diperkenalkan di Manchester. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Chelsea akan menerima sekitar £17 juta sebagai kompensasi atas mantan manajer mereka tersebut.
Maresca bergabung dengan The Blues dengan kontrak lima tahun pada musim panas 2024, namun masa jabatannya akhirnya berakhir lebih awal meskipun berhasil memenangkan Conference League dan Piala Dunia Antarklub yang telah direvitalisasi tahun lalu. Kini kembali ke Etihad, misinya adalah mengembalikan City ke puncak tertinggi sepak bola Inggris.
- Getty Images Sport
Prioritas utama bagi pimpinan baru
Maresca diperkirakan akan mulai menjalankan tugasnya di tim utama pekan depan, sehingga ia hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mengevaluasi para pemain sebelum tur pramusim klub. Petinggi Chelsea bertekad untuk memberinya sarana yang diperlukan agar ia bisa langsung tancap gas saat musim baru dimulai.
Meskipun beban warisan Guardiola terasa sangat berat, Maresca memiliki karakter yang tepat untuk meraih kesuksesan. Filosofi permainannya yang mengutamakan penguasaan bola sangat selaras dengan skuad saat ini, yang diharapkan akan kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Premier saat musim 2026-27 dimulai.