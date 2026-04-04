Enzo Fernandez tertawa bersama Marc Cucurella saat wakil kapten Chelsea itu duduk di belakang bangku cadangan setelah diskors untuk laga Piala FA akibat komentarnya tentang Real Madrid

Absennya Fernandez terjadi pada saat yang paling tidak tepat bagi The Blues. Pemain berusia 25 tahun itu dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan oleh klub - yang membuatnya absen dalam kemenangan 7-0 di Piala FA melawan Port Vale pada Sabtu lalu dan pertandingan krusial Liga Premier melawan Manchester City. Rosenior mengonfirmasi keputusan tersebut diambil setelah pertemuan tertutup, dengan menyatakan bahwa wakil kapten tersebut "melanggar batas dalam hal budaya kami" melalui komentarnya baru-baru ini.

Sanksi tersebut bermula dari wawancara YouTube yang mengungkap di mana pemain senilai £107 juta itu memberikan petunjuk besar tentang jalur karier yang diinginkannya. Ketika ditanya tentang masa depannya, Fernandez mengaku: “Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman dengan bahasa Spanyol.”



