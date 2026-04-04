Enzo Fernandez tertawa bersama Marc Cucurella saat wakil kapten Chelsea itu duduk di belakang bangku cadangan setelah diskors untuk laga Piala FA akibat komentarnya tentang Real Madrid
Enzo & Cucurella tertawa di tribun
Gelandang asal Argentina itu baru-baru ini dicoret dari skuad Chelsea oleh manajer Liam Rosenior setelah dikabarkan menjalin hubungan dengan Real Madrid. Meskipun masih ada drama seputar skorsing dua pertandingan yang dijatuhkan kepadanya secara mendadak, Fernandez tampak sangat bersemangat. Terlihat duduk tepat di belakang bangku cadangan Chelsea dengan mengenakan mantel musim dingin klub berwarna abu-abu yang seragam, Fernandez difoto sedang tertawa lepas bersama bek sayap Cucurella, seolah tak terpengaruh oleh kontroversi seputar masa depannya di Stamford Bridge.
Mengapa Rosenior menangguhkan Fernandez
Absennya Fernandez terjadi pada saat yang paling tidak tepat bagi The Blues. Pemain berusia 25 tahun itu dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan oleh klub - yang membuatnya absen dalam kemenangan 7-0 di Piala FA melawan Port Vale pada Sabtu lalu dan pertandingan krusial Liga Premier melawan Manchester City. Rosenior mengonfirmasi keputusan tersebut diambil setelah pertemuan tertutup, dengan menyatakan bahwa wakil kapten tersebut "melanggar batas dalam hal budaya kami" melalui komentarnya baru-baru ini.
Sanksi tersebut bermula dari wawancara YouTube yang mengungkap di mana pemain senilai £107 juta itu memberikan petunjuk besar tentang jalur karier yang diinginkannya. Ketika ditanya tentang masa depannya, Fernandez mengaku: “Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman dengan bahasa Spanyol.”
Agen Enzo Fernandez mengkritik Chelsea
Tindakan disiplin yang terlalu keras dari Rosenior dan petinggi Chelsea telah memicu kemarahan dari pihak Fernandez. Agennya, mantan gelandang Paris Saint-Germain Javier Pastore, melontarkan kritik pedas terhadap keputusan klub tersebut, dengan menyebut hukuman itu "sama sekali tidak adil." Pastore berpendapat bahwa skorsing tersebut tidak sebanding dengan pelanggaran yang dituduhkan, terutama mengingat betapa pentingnya pertandingan-pertandingan mendatang bagi musim Chelsea.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Sementara Fernandez dan Cucurella saling bercanda di tribun penonton, rekan-rekan setimnya berhasil menghancurkan Port Vale dengan skor 7-0 untuk memastikan tempat di semifinal Piala FA. Fernandez harus absen dalam laga besar melawan Manchester City yang akan datang, sehingga tim Chelsea yang sudah menjadi sorotan harus menghadapi salah satu ujian terberat musim ini tanpa kehadiran gelandang andalannya.