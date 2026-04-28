Enzo Fernandez terlihat dalam lawatan ke Madrid kurang dari sebulan setelah Chelsea menjatuhkan sanksi disiplin kepada gelandang tersebut karena memberikan isyarat terkait transfer
Gelandang Chelsea itu tertangkap kamera di Madrid, kurang dari sebulan setelah memicu kontroversi hebat akibat komentarnya mengenai kemungkinan kepindahan ke Real Madrid. Fernandez terlihat berada di kota tersebut kurang dari 24 jam setelah penampilannya yang heroik dalam kemenangan 1-0 di semifinal Piala FA melawan Leeds United, dan tampak tak terpengaruh oleh ketegangan internal yang baru-baru ini terjadi di Stamford Bridge.
Pemain berusia 25 tahun itu terlihat menonton turnamen tenis Mutua Madrid Open dan berjalan-jalan di jalanan bersama rekan-rekan setimnya di Chelsea, Cucurella dan Pedro. Perjalanan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi pemain internasional Argentina tersebut, yang kekagumannya yang blak-blakan terhadap ibu kota Spanyol baru-baru ini membuatnya berselisih dengan petinggi klub.
Pada awal April, Chelsea bertindak tegas setelah Fernandez seolah-olah secara terbuka mengisyaratkan ketertarikannya pada Bernabeu, dengan mengakui: "Saya ingin tinggal di Madrid. Kota ini indah, mengingatkan saya pada Buenos Aires."
Komentar tersebut berujung pada skorsing internal selama dua pertandingan, saat The Blues menghadapi Manchester City di Liga Premier dan Port Vale di Piala FA. Namun, setelah menjalani hukuman, Fernandez memilih untuk menghabiskan masa skorsingnya di kota yang ia sebut-sebut sebagai rumah masa depannya. Meskipun perjalanan tersebut disetujui oleh staf pelatih, hal ini sekali lagi menempatkan komitmen jangka panjangnya terhadap klub London tersebut di bawah sorotan media.
Kesuksesan di lapangan menutupi drama di luar lapangan
Terlepas dari semua kontroversi, Fernandez tetap tak tergantikan di lapangan. Fernandez menjadi pahlawan saat melawan Leeds, mencetak gol sundulan pada menit ke-23 dan meraih gelar Man of the Match berkat penampilannya yang dominan. Pelatih sementara Chelsea, Calum McFarlane, memuji ketangguhan gelandang tersebut.
"Dia adalah pemenang – dia punya banyak bakat, dia punya semangat yang besar," jelas McFarlane. "Dia sangat penting bagi tim ini dan hal terbaik tentang Enzo adalah dia bisa melakukan segalanya, tapi saat situasi sulit, kamu bisa melihat semangat juangnya."
Perhatian kini beralih ke final Piala FA
Setelah memastikan tiket ke final Piala FA, Chelsea akan membutuhkan penampilan terbaik Fernandez untuk menyelamatkan satu trofi dari musim yang penuh gejolak, dengan laga di Wembley melawan Manchester City yang dijadwalkan pada 16 Mei.
Untuk saat ini, para pendukung setia Chelsea masih terbelah: meski kontribusinya yang menentukan kemenangan sangat penting, kehadiran Fernandez di Madrid begitu cepat setelah insiden disiplin tersebut bisa membuat banyak orang mempertanyakan di mana sebenarnya hatinya tertuju untuk musim 2026-27.