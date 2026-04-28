Enzo Fernandez terlihat dalam lawatan ke Madrid kurang dari sebulan setelah Chelsea menjatuhkan sanksi disiplin kepada gelandang tersebut karena memberikan isyarat terkait transfer

Gelandang Chelsea itu tertangkap kamera di Madrid, kurang dari sebulan setelah memicu kontroversi hebat akibat komentarnya mengenai kemungkinan kepindahan ke Real Madrid. Fernandez terlihat berada di kota tersebut kurang dari 24 jam setelah penampilannya yang heroik dalam kemenangan 1-0 di semifinal Piala FA melawan Leeds United, dan tampak tak terpengaruh oleh ketegangan internal yang baru-baru ini terjadi di Stamford Bridge.

Pemain berusia 25 tahun itu terlihat menonton turnamen tenis Mutua Madrid Open dan berjalan-jalan di jalanan bersama rekan-rekan setimnya di Chelsea, Cucurella dan Pedro. Perjalanan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi pemain internasional Argentina tersebut, yang kekagumannya yang blak-blakan terhadap ibu kota Spanyol baru-baru ini membuatnya berselisih dengan petinggi klub.











