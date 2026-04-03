"Enzo Fernandez sudah melewati batas!" Liam Rosenior mencoret gelandang itu karena komentarnya soal transfer ke Real Madrid, sementara manajer Chelsea yang marah itu menyerang Marc Cucurella
Gelandang tersebut tidak diturunkan karena alasan disiplin
Gelandang asal Argentina itu dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan, yang membuatnya absen dalam laga perempat final Piala FA dan pertandingan krusial Liga Premier melawan Manchester City. Rosenior mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertemuan tertutup yang digelar hanya satu jam sebelum konferensi pers prapertandingannya. Keputusan itu diambil setelah Fernandez menanggapi rumor yang mengaitkannya dengan Real Madrid. Bintang Chelsea itu mengungkapkan: “Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Para pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman berbahasa Spanyol.”
Rosenior menjelaskan sikap kerasnya
Meskipun Fernandez telah menjadi pilar di lini tengah The Blues, staf pelatih dan petinggi klub merasa harus mengambil tindakan. Keputusan ini tidak diambil secara sepihak; para direktur olahraga dan pemilik klub bersatu padu untuk memastikan bahwa standar internal tetap dijunjung tinggi, terlepas dari status atau nilai pasar seorang pemain. Manajer menekankan bahwa meskipun pintu tetap terbuka bagi sang juara Piala Dunia, sanksi tersebut diperlukan untuk melindungi lingkungan tim.
"Saya berbicara dengan Enzo satu jam yang lalu," kata Rosenior. "Sebagai klub sepak bola, dia tidak akan tersedia untuk pertandingan besok atau melawan Manchester City Minggu depan. Sebuah batas telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun. Saya sangat menghormati Enzo sebagai pribadi dan pemain, dan dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Komentar dari Enzo, dan wawancara Cucurella, berasal dari situ. Itu berasal dari niat baik di mana mereka ingin klub ini sukses.
"Enzo, pertama-tama, sebagai pribadi, orang, dan pemain, saya memiliki rasa hormat yang sangat besar. Dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Dalam hal keputusan ini, ini bukan hanya tentang saya, atau direktur olahraga, kepemilikan, atau para pemain; kami sejalan dalam keputusan ini. Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Kita harus melindungi budaya klub dan dalam hal ini, batas telah terlampaui. Bahkan di Everton, tidak ada kekurangan komitmen dalam penampilannya. Mengenai berbicara atas namanya, apa yang dia inginkan dan masa depannya, itu bukan urusan saya untuk membicarakannya."
Ketegangan seputar wawancara Cucurella
Masalah disiplin tidak hanya menimpa Fernandez. Bek sayap Marc Cucurella juga menuai kemarahan manajer setelah mengeluhkan arah klub dalam sebuah wawancara media, di mana ia mengakui akan sulit baginya untuk menolak tawaran dari Barcelona. Berbeda dengan rekan setimnya, pemain asal Spanyol itu terhindar dari larangan bermain, meskipun Rosenior mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam karena sang bek tidak memilih untuk membicarakan rasa frustrasinya secara internal di Cobham terlebih dahulu.
"Saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Marc kemarin, selama setengah jam di kantor saya," kata Rosenior. "Saya baru berada di sini kurang dari tiga bulan, dan saya menikmatinya. Kekecewaan saya terhadap wawancara Marc adalah arah pembicaraannya; menurut saya, ia seharusnya berbicara kepada kami terlebih dahulu mengenai perasaannya. Sebagai klub sepak bola, kami menyadari bahwa kami perlu meningkatkan performa. Kami tahu apa yang akan kami lakukan pada musim panas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Chelsea sedang bersiap menghadapi Port Vale di perempat final Piala FA pada Sabtu ini, yang akan dilanjutkan dengan laga Liga Premier melawan Manchester City pekan depan. Sementara itu, Fernandez hanya akan menjadi penonton di kedua pertandingan tersebut. The Blues saat ini sedang berjuang untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Mereka berada di peringkat keenam klasemen Liga Premier dengan 48 poin dari 31 pertandingan, tertinggal enam poin dari empat besar.