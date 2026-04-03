"Enzo Fernandez sudah melewati batas!" Liam Rosenior mencoret gelandang itu karena komentarnya soal transfer ke Real Madrid, sementara manajer Chelsea yang marah itu menyerang Marc Cucurella

Meskipun Fernandez telah menjadi pilar di lini tengah The Blues, staf pelatih dan petinggi klub merasa harus mengambil tindakan. Keputusan ini tidak diambil secara sepihak; para direktur olahraga dan pemilik klub bersatu padu untuk memastikan bahwa standar internal tetap dijunjung tinggi, terlepas dari status atau nilai pasar seorang pemain. Manajer menekankan bahwa meskipun pintu tetap terbuka bagi sang juara Piala Dunia, sanksi tersebut diperlukan untuk melindungi lingkungan tim.

"Saya berbicara dengan Enzo satu jam yang lalu," kata Rosenior. "Sebagai klub sepak bola, dia tidak akan tersedia untuk pertandingan besok atau melawan Manchester City Minggu depan. Sebuah batas telah dilanggar dalam hal budaya kami dan apa yang ingin kami bangun. Saya sangat menghormati Enzo sebagai pribadi dan pemain, dan dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Komentar dari Enzo, dan wawancara Cucurella, berasal dari situ. Itu berasal dari niat baik di mana mereka ingin klub ini sukses.

"Enzo, pertama-tama, sebagai pribadi, orang, dan pemain, saya memiliki rasa hormat yang sangat besar. Dia frustrasi karena dia ingin kami sukses. Dalam hal keputusan ini, ini bukan hanya tentang saya, atau direktur olahraga, kepemilikan, atau para pemain; kami sejalan dalam keputusan ini. Pintu tidak tertutup bagi Enzo. Ini adalah sanksi. Kita harus melindungi budaya klub dan dalam hal ini, batas telah terlampaui. Bahkan di Everton, tidak ada kekurangan komitmen dalam penampilannya. Mengenai berbicara atas namanya, apa yang dia inginkan dan masa depannya, itu bukan urusan saya untuk membicarakannya."