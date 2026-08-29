Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Enzo Fernandez sepakat soal persyaratan dengan Manchester City saat Chelsea menyiapkan transfer mengejutkan di Premier League
Fernandez setuju pindah ke Manchester City
Menurut Fabrizio Romano, Fernandez semakin dekat dengan kepindahan besar ke City setelah dikabarkan mencapai kesepakatan personal dengan klub tersebut. Transfer yang sangat dinantikan ini kini bergantung pada kesepakatan finansial resmi antara dua tim rival tersebut.
Terlepas dari adanya kesepakatan verbal di pihak sang pemain, negosiasi konkret antarklub masih belum berlangsung. Dengan tenggat waktu transfer yang kian dekat, City dan Chelsea harus segera membuka pembicaraan untuk menuntaskan kesepakatan ini dan mengakhiri saga panjang tersebut.
Romano mengungkap detail transfer
Romano mengonfirmasi perkembangan signifikan tersebut, dengan mencatat bahwa City sedang bersiap memformalkan ketertarikan mereka. Tanggung jawab kemudian akan berada pada Chelsea untuk menentukan tuntutan finansial pasti mereka untuk gelandang tersebut.
“Enzo Fernandez memiliki kesepakatan verbal dengan Manchester City soal persyaratan pribadi,” tulis Romano di X. “Kesepakatan bergantung pada keputusan antarklub karena #MCFC belum mengirim tawaran resmi, tetapi kontak akan segera dilakukan, keputusan soal harga ada di tangan Chelsea. Enzo bisa kembali absen akhir pekan ini.”
Alonso mencoret gelandang yang terasing
Masa depan Fernandez di Chelsea tampak semakin suram sejak awal musim baru. Manajer Xabi Alonso tidak memasukkannya ke dalam skuad pertandingan saat mereka menang atas Luton Town di Carabao Cup.
Sementara itu, City aktif merombak opsi lini tengah mereka. Mereka sudah mengamankan perekrutan menjanjikan Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi pada musim panas ini, dengan upaya membangun ulang setelah kepergian yang merugikan dari Rodri dan Bernardo Silva. Kepergian terbaru Nico Gonzalez ke Newcastle United semakin menyoroti kebutuhan Manchester City akan kedalaman lini tengah kelas atas.
- Getty
Maresca menghadapi dilema taktik
Jika Fernandez benar-benar merampungkan kepindahannya ke Etihad, itu akan menciptakan tantangan taktis yang menarik bagi Enzo Maresca. Menempatkan Fernandez, Anderson, dan Bouaddi dalam susunan starter yang padu akan benar-benar menguji kecerdikan taktis sang manajer di lini tengah.
Kembali di London, fans Chelsea akan menanti dengan cemas saat tenggat waktu semakin dekat. Merestui kepergian Fernandez akan membuat Chelsea memiliki lubang menganga di lini tengah, sehingga para petinggi klub hanya punya sangat sedikit waktu untuk memantau dan mengamankan pengganti berkualitas top.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami