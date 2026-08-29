Menurut Fabrizio Romano, Fernandez semakin dekat dengan kepindahan besar ke City setelah dikabarkan mencapai kesepakatan personal dengan klub tersebut. Transfer yang sangat dinantikan ini kini bergantung pada kesepakatan finansial resmi antara dua tim rival tersebut.

Terlepas dari adanya kesepakatan verbal di pihak sang pemain, negosiasi konkret antarklub masih belum berlangsung. Dengan tenggat waktu transfer yang kian dekat, City dan Chelsea harus segera membuka pembicaraan untuk menuntaskan kesepakatan ini dan mengakhiri saga panjang tersebut.