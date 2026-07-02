Pastore mengisyaratkan bahwa perwakilan pemain timnas Argentina tersebut sedang mempersiapkan kemungkinan transfer. Namun, ia menekankan bahwa belum ada keputusan final.

"Dia hanya memikirkan hal itu [Piala Dunia], dan kami sedang menjajaki kemungkinan baginya untuk meninggalkan Chelsea, tetapi belum ada hal konkret atau yang sudah dikonfirmasi dengan klub mana pun," kata Pastore, seperti dikutip Marca.

Menanggapi komentar Fernandez tentang Madrid, ia berkata: "Dia punya banyak teman di sana, dan dia sangat akrab dengan Julian Alvarez, dan pada akhirnya, mereka menghabiskan seluruh waktu luang mereka bersama di sana. Dan saya juga tinggal di Madrid. Setiap kali dia bepergian, itu untuk menemui saya dan mengurus urusan pekerjaan, tapi selain itu: siapa yang tidak suka Madrid? Saya bahkan tidak pernah bermain di Madrid. Saya bahkan tinggal di sana."