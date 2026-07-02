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Enzo Fernandez 'sedang mencari jalan keluar dari Chelsea' sementara agennya membela komentar gelandang tersebut mengenai Madrid
Agen mengungkap rencana kepergiannya dari Chelsea
Pastore telah mengonfirmasi bahwa perwakilan Fernandez sedang menimbang peluang bagi gelandang Chelsea tersebut untuk hengkang dari klub. Saat berbicara dalam sebuah acara AFA di Miami, mantan playmaker Paris Saint-Germain itu mengatakan bahwa saat ini belum ada kesepakatan konkret dengan tim lain. Fernandez telah dikaitkan dengan beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Real Madrid.
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Pastore menanggapi spekulasi seputar Real Madrid
Pastore mengisyaratkan bahwa perwakilan pemain timnas Argentina tersebut sedang mempersiapkan kemungkinan transfer. Namun, ia menekankan bahwa belum ada keputusan final.
"Dia hanya memikirkan hal itu [Piala Dunia], dan kami sedang menjajaki kemungkinan baginya untuk meninggalkan Chelsea, tetapi belum ada hal konkret atau yang sudah dikonfirmasi dengan klub mana pun," kata Pastore, seperti dikutip Marca.
Menanggapi komentar Fernandez tentang Madrid, ia berkata: "Dia punya banyak teman di sana, dan dia sangat akrab dengan Julian Alvarez, dan pada akhirnya, mereka menghabiskan seluruh waktu luang mereka bersama di sana. Dan saya juga tinggal di Madrid. Setiap kali dia bepergian, itu untuk menemui saya dan mengurus urusan pekerjaan, tapi selain itu: siapa yang tidak suka Madrid? Saya bahkan tidak pernah bermain di Madrid. Saya bahkan tinggal di sana."
Performa di Piala Dunia tetap menjadi prioritas
Meskipun ada ketidakpastian seputar masa depannya di klub, Pastore yakin Fernandez tetap sepenuhnya fokus pada perjalanan Argentina di Piala Dunia.
Pastore mengatakan: "Saat ini, sang pemain fokus pada tim nasional. Dia sedang berlaga di Piala Dunia, dan mereka sangat dekat untuk lolos ke babak 16 besar.
"Dia tampil bagus, sangat positif, dan menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Dalam dua pertandingan pertama, dia membantu tim meraih kemenangan dengan mudah. Enzo telah sering berganti posisi dalam beberapa tahun terakhir. Dia pernah bermain di posisi yang lebih dalam atau sebagai gelandang yang sering maju ke kotak penalti. Di sini bersama tim nasional, dia memulai dari posisi yang lebih dalam, tetapi pada akhirnya dia adalah satu-satunya gelandang yang maju ke depan dan berada dekat dengan Messi. Dia adalah pemain yang beradaptasi dengan sangat baik di posisi apa pun."
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Pembicaraan soal transfer bisa ditunda sampai setelah Piala Dunia
Fokus utama Fernandez saat ini tetap pada upaya Argentina meraih kesuksesan di Piala Dunia, sementara spekulasi transfer kemungkinan besar akan tetap berada di latar belakang hingga turnamen tersebut berakhir. Setelah tugas-tugasnya bersama tim nasional selesai, perhatian diperkirakan akan kembali tertuju pada masa depannya di klub, dengan perwakilannya terus menjajaki opsi-opsi potensial meskipun saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai.