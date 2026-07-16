Enzo Fernandez mengolok-olok Inggris lewat unggahan tajam di media sosial setelah kemenangan Argentina di semifinal Piala Dunia

Fernandez mengambil risiko memicu kemarahan rekan-rekannya di Liga Premier dengan membagikan sebuah postingan di Instagram yang menampilkan dirinya bersama rekan-rekan setimnya di timnas Argentina, Lionel Messi dan Leandro Paredes, yang secara sengaja diiringi lagu hit Oasis berjudul 'Wonderwall'. Lagu tersebut telah menjadi lagu kebangsaan tidak resmi perjalanan tim Inggris di Amerika Utara, di mana Harry Kane dan seluruh skuad sering memimpin nyanyian bersama para pendukung selama perjalanan mereka menuju empat besar.

Menurut Daily Mail, pilihan lagu tersebut secara luas ditafsirkan sebagai sindiran langsung terhadap tim Inggris yang kalah. Meskipun Fernandez kemudian membagikan ulang postingan tersebut tanpa audio, pesan tersebut telah jelas diterima oleh para penggemar yang masih terguncang akibat kekalahan 2-1 pada Rabu malam. Pemain berusia 25 tahun ini kemungkinan besar akan menghadapi sambutan yang pedas saat kembali beraksi di liga domestik Inggris, asalkan masa depannya tetap di Stamford Bridge.