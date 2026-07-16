AFP
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Enzo Fernandez mengolok-olok Inggris lewat unggahan tajam di media sosial setelah kemenangan Argentina di semifinal Piala Dunia
Enzo menggunakan lagu "Wonderwall" untuk mengejek "Three Lions"
Fernandez mengambil risiko memicu kemarahan rekan-rekannya di Liga Premier dengan membagikan sebuah postingan di Instagram yang menampilkan dirinya bersama rekan-rekan setimnya di timnas Argentina, Lionel Messi dan Leandro Paredes, yang secara sengaja diiringi lagu hit Oasis berjudul 'Wonderwall'. Lagu tersebut telah menjadi lagu kebangsaan tidak resmi perjalanan tim Inggris di Amerika Utara, di mana Harry Kane dan seluruh skuad sering memimpin nyanyian bersama para pendukung selama perjalanan mereka menuju empat besar.
Menurut Daily Mail, pilihan lagu tersebut secara luas ditafsirkan sebagai sindiran langsung terhadap tim Inggris yang kalah. Meskipun Fernandez kemudian membagikan ulang postingan tersebut tanpa audio, pesan tersebut telah jelas diterima oleh para penggemar yang masih terguncang akibat kekalahan 2-1 pada Rabu malam. Pemain berusia 25 tahun ini kemungkinan besar akan menghadapi sambutan yang pedas saat kembali beraksi di liga domestik Inggris, asalkan masa depannya tetap di Stamford Bridge.
- AFP
Perayaan memicu kemarahan di Atlanta
Postingan media sosial tersebut muncul setelah serangkaian gestur provokatif yang dilakukan Fernandez selama pertandingan berlangsung. Setelah mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-85, gelandang tersebut berlari kencang menuju area teknis Inggris dan para pendukung tim tamu untuk merayakannya. Ia terlihat meletakkan kedua telapak tangannya di belakang telinga dan menjulurkan lidahnya sebelum meniupkan ciuman ke arah para penggemar Three Lions yang tampak kecewa.
Ketegangan tidak berakhir di lapangan, karena tim media sosial Chelsea sendiri terpaksa menarik kembali pernyataan mereka setelah sebuah postingan di X. Klub tersebut membagikan foto perayaan Fernandez dengan emoji ledakan, yang langsung memicu reaksi keras dari para pendukung mereka sendiri.
Ketegangan internal di Chelsea semakin memuncak
Waktu terjadinya insiden yang melibatkan Fernandez ini sangat sensitif, mengingat statusnya yang masih belum pasti di Chelsea. Gelandang tersebut baru-baru ini dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid dan bahkan dijatuhi sanksi larangan bermain dua pertandingan secara internal pada bulan April lalu setelah secara terbuka menyatakan keinginannya untuk tinggal di Spanyol. Meskipun manajer baru The Blues, Xabi Alonso, menegaskan bahwa ia ingin wakil kapten tersebut tetap bertahan, hubungannya dengan para pemain inti asal Inggris di skuad mungkin kembali mengalami ketegangan.
Dampak dari pertandingan semifinal tersebut terus membesar, dengan para penggemar Inggris juga menyoroti potensi pelanggaran yang dilakukan Lionel Messi dalam proses terciptanya gol kemenangan dan mengklaim bahwa Fernandez seharusnya mendapat kartu merah karena aksi sikutan di awal pertandingan. Postingan “Wonderwall” tersebut menjadi puncak kemarahan bagi banyak orang, dengan para pengguna media sosial memperingatkan pemain asal Argentina itu terkait kembalinya ke Cobham.
- AFP
Perhatian kini beralih ke pertandingan final yang menjadi puncak acara pada hari Minggu
Perhatian seluruh tim Argentina kini akan sepenuhnya tertuju pada final Piala Dunia hari Minggu melawan Spanyol, di mana Messi dan rekan-rekan setimnya akan berupaya meraih gelar juara dunia kedua berturut-turut di New Jersey. Sementara itu, Spanyol akan berusaha merebut gelar Piala Dunia kedua mereka, setelah mengalahkan Prancis di babak semifinal.
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