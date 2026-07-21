Enzo Fernandez mengeluarkan pernyataan yang penuh emosi setelah mendapat kartu merah dalam kekalahan Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol

Bintang Chelsea itu juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang terus mendukung tim asuhan Lionel Scaloni sepanjang turnamen, sambil menegaskan bahwa dukungan mereka sangat berarti bagi skuad.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Argentina," tambahnya. "Terima kasih telah selalu ada di sana, mendukung kami di setiap pertandingan, atas kasih sayang kalian, dukungan tanpa syarat kalian, dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri di mana pun di dunia ini."

Fernandez menyimpulkan: "Mengenakan seragam negara saya adalah kehormatan terbesar dalam karier saya, dan saya akan terus memberikan yang terbaik setiap kali saya memiliki kesempatan untuk membela seragam ini."