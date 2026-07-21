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Enzo Fernandez mengeluarkan pernyataan yang penuh emosi setelah mendapat kartu merah dalam kekalahan Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol
Kartu merah itu berakibat fatal
Upaya Argentina untuk mempertahankan gelar Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan setelah mereka kalah 1-0 dari Spanyol melalui perpanjangan waktu di East Rutherford, New Jersey. Ferran Torres mencetak gol penentu setelah Fernandez diusir wasit pada menit-menit akhir tambahan waktu babak kedua. Setelah sebelumnya mendapat kartu kuning karena protes kepada wasit Slavko Vincic, Fernandez menerima kartu kuning kedua akibat tekel terlambat terhadap Pau Cubarsi. Gelandang tersebut kemudian tampak membuat gestur permintaan maaf kepada para pendukung Argentina saat meninggalkan lapangan, sebelum melampiaskan rasa frustrasinya dengan menendang mikrofon di pinggir lapangan saat menuju ruang ganti.
Pesan yang tulus untuk para pendukung
Sehari setelah kekalahan tersebut, Fernandez membagikan pesan yang penuh emosi di Instagram untuk para pendukung Argentina yang telah mendukung tim ini sepanjang turnamen. Ia menulis: "Seiring berjalannya waktu, kalian akan menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil pertandingan. Selama bertahun-tahun, kelompok ini telah mewakili kita dengan cara terbaik. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa bertanding bukan hanya soal menang, melainkan soal memberikan segalanya demi seragam dan tidak pernah menyerah. Menjadi bagian dari kelompok ini yang selalu menunjukkan ketangguhannya, yang bertanding di level tertinggi, dan yang memperjuangkan warna-warna ini dengan kebanggaan, kerendahan hati, dan komitmen adalah suatu kehormatan."
Rasa bangga meski berakhir dengan menyakitkan
Bintang Chelsea itu juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang terus mendukung tim asuhan Lionel Scaloni sepanjang turnamen, sambil menegaskan bahwa dukungan mereka sangat berarti bagi skuad.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Argentina," tambahnya. "Terima kasih telah selalu ada di sana, mendukung kami di setiap pertandingan, atas kasih sayang kalian, dukungan tanpa syarat kalian, dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri di mana pun di dunia ini."
Fernandez menyimpulkan: "Mengenakan seragam negara saya adalah kehormatan terbesar dalam karier saya, dan saya akan terus memberikan yang terbaik setiap kali saya memiliki kesempatan untuk membela seragam ini."
- Getty
FIFA menyelidiki kekacauan pasca-peristiwa tersebut
Dampak dari pertandingan final tersebut tidak berakhir begitu peluit akhir dibunyikan, karena FIFA meluncurkan penyelidikan terhadap perilaku tim Argentina setelah pertandingan, menurut laporan Standard. Perkelahian pun meletus saat Spanyol merayakan kemenangan mereka; Nahuel Molina berhadapan dengan Rodri, sementara Leandro Paredes melayangkan pukulan ke arah Eric Garcia dan Gavi sebelum menjatuhkan Gavi ke tanah. Penyelidikan ini kini menambah dimensi lain pada akhir yang mengecewakan bagi Argentina.
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