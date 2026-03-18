Enzo Fernandez kemungkinan akan hengkang dari Chelsea. Gelandang asal Argentina itu, setelah kekalahan melawan Paris Saint-Germain yang membuat The Blues tersingkir dari Liga Champions, berbicara kepada ESPN Argentina mengenai masa depannya: "Apakah saya akan tetap di Chelsea? Saya tidak tahu. Saat ini saya hanya memikirkan Liga Premier; kami masih harus memainkan delapan pertandingan, dan kemudian ada Piala FA (pertandingan melawan Port Vale pada Sabtu, 4 April, red). Pada bulan Juni akan ada Piala Dunia, kita lihat nanti apa yang terjadi."
Enzo Fernandez mengejutkan semua orang: "Saya tidak tahu apakah akan tetap di Chelsea, masa depan saya akan ditentukan setelah Piala Dunia." Ke mana dia bisa pergi
KE MANA SAJA DIA BISA PERGI
Kontraknya dengan Chelsea akan berakhir pada 2032. Gelandang asal Argentina kelahiran 2001 ini dibeli oleh Benfica seharga 106,8 juta poundsterling pada 2023. Ia sangat diminati oleh Barcelona, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain. Gajinya sebesar 10 juta poundsterling per tahun.
