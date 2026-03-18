Enzo Fernandez mengejutkan semua orang: "Saya tidak tahu apakah akan tetap di Chelsea, masa depan saya akan ditentukan setelah Piala Dunia." Ke mana dia bisa pergi

Enzo Fernandez kemungkinan akan hengkang dari Chelsea. Gelandang asal Argentina itu, setelah kekalahan melawan Paris Saint-Germain yang membuat The Blues tersingkir dari Liga Champions, berbicara kepada ESPN Argentina mengenai masa depannya: "Apakah saya akan tetap di Chelsea? Saya tidak tahu. Saat ini saya hanya memikirkan Liga Premier; kami masih harus memainkan delapan pertandingan, dan kemudian ada Piala FA (pertandingan melawan Port Vale pada Sabtu, 4 April, red). Pada bulan Juni akan ada Piala Dunia, kita lihat nanti apa yang terjadi."