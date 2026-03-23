Enzo Fernandez menegaskan tidak ada pembicaraan sama sekali dengan Real Madrid, namun tetap tidak jelas mengenai masa depannya di Chelsea

Spekulasi seputar kemungkinan kepindahan Fernandez ke Real Madrid semakin memanas seiring dengan musim Chelsea yang semakin memburuk. Sejak menggantikan Enzo Maresca pada Januari, Liam Rosenior telah memimpin 19 pertandingan, menjadikannya manajer ketujuh yang pernah dilatih Fernandez dalam waktu hanya tiga tahun. Ketidakstabilan kepelatihan ini dilaporkan telah membuat gelandang tersebut sangat kecewa. Selain itu, rentetan hasil buruk berupa empat kekalahan beruntun telah sangat meredupkan suasana di Stamford Bridge. Kekalahan telak terbaru termasuk kekalahan memalukan 5-2 di kandang lawan dan kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari Paris Saint-Germain, yang berujung pada tersingkirnya mereka dari Liga Champions, sebelum mereka menderita kekalahan 3-0 di Liga Premier dari Everton pada akhir pekan lalu. The Blues terpuruk di posisi keenam dengan 48 poin, tertinggal enam poin dari Aston Villa yang berada di posisi keempat.