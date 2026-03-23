Enzo Fernandez menegaskan tidak ada pembicaraan sama sekali dengan Real Madrid, namun tetap tidak jelas mengenai masa depannya di Chelsea
Ketidakstabilan Chelsea dan masa depan Fernandez
Spekulasi seputar kemungkinan kepindahan Fernandez ke Real Madrid semakin memanas seiring dengan musim Chelsea yang semakin memburuk. Sejak menggantikan Enzo Maresca pada Januari, Liam Rosenior telah memimpin 19 pertandingan, menjadikannya manajer ketujuh yang pernah dilatih Fernandez dalam waktu hanya tiga tahun. Ketidakstabilan kepelatihan ini dilaporkan telah membuat gelandang tersebut sangat kecewa. Selain itu, rentetan hasil buruk berupa empat kekalahan beruntun telah sangat meredupkan suasana di Stamford Bridge. Kekalahan telak terbaru termasuk kekalahan memalukan 5-2 di kandang lawan dan kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari Paris Saint-Germain, yang berujung pada tersingkirnya mereka dari Liga Champions, sebelum mereka menderita kekalahan 3-0 di Liga Premier dari Everton pada akhir pekan lalu. The Blues terpuruk di posisi keenam dengan 48 poin, tertinggal enam poin dari Aston Villa yang berada di posisi keempat.
Menanggapi rumor seputar Madrid
Menurut laporan AS, Fernandez dengan cepat meredam spekulasi media yang gencar seputar kemungkinan kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Saat berbicara kepada wartawan setibanya di Bandara Ezeiza untuk tugas internasional bersama Argentina, pemain berusia 25 tahun itu memberikan tanggapan yang jelas terkait spekulasi yang beredar. Ia menyatakan: "Sekarang tinggal beberapa bulan lagi sampai musim berakhir. Real Madrid? Kenyataannya tidak ada apa-apa, tidak ada pembicaraan sama sekali. Saat ini kami fokus pada Chelsea, pada sisa pertandingan terakhir. Setelah Piala Dunia, kita lihat saja nanti."
Kebuntuan dalam negosiasi kontrak dan agen-agen baru
Pihak manajemen The Blues awalnya berencana untuk mengikat komitmen jangka panjang sang pemain setelah kemenangan mereka di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu. Kontrak besar yang dimilikinya saat ini baru akan berakhir pada akhir Juni 2032. Namun demikian, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak telah mandek total. Menambah ketidakpastian dalam situasinya, ia baru-baru ini bergabung dengan agensi perwakilan baru, The Elegant Game, yang dipimpin oleh Javier Pastore dan Matias Toranzo. Perubahan strategis ini semakin meningkatkan minat dari klub-klub elit Eropa, termasuk Paris Saint-Germain.
Pesona ibu kota Spanyol
Meskipun prioritas utamanya saat ini adalah menjalani tiga bulan terakhir musim liga domestik dan mempertahankan gelar juara dunia Argentina di Piala Dunia mendatang, daya tarik ibu kota Spanyol itu terasa begitu kuat. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ambisi utamanya adalah mengukir warisan legendaris di Bernabeu. Ia sudah sering mengunjungi kota tersebut selama waktu liburnya. Dengan secara eksplisit menyatakan bahwa masa depannya akan dievaluasi kembali setelah turnamen musim panas, ia secara efektif telah membuat klub Liga Premier tersebut waspada. Mereka kini menghadapi perjuangan berat untuk meyakinkan aset berharga mereka agar tetap bertahan.