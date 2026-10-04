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Enzo Fernandez memohon Lionel Scaloni untuk bertahan saat Argentina bersiap menghadapi kehidupan setelah Lionel Messi
Fernandez mendukung Scaloni untuk memimpin
Fernandez memanfaatkan momen setelah kemenangan dominan 7-0 atas Burkina Faso di Estadio Monumental untuk membahas masa depan staf pelatih Argentina. Gelandang berusia 25 tahun itu menegaskan bahwa kesuksesan luar biasa yang dinikmati tim nasional dalam beberapa tahun terakhir berawal dari fondasi yang dibangun sang pelatih. Fernandez menilai juru taktik tersebut sebagai sosok vital untuk membimbing skuad melewati transisi generasi yang kompleks setelah kepergian Messi.
- Getty Images Sport
Menavigasi lanskap pasca-Messi
Berbicara kepada TyC Sports setelah pertandingan, gelandang itu menekankan pentingnya mempertahankan pelatih kepala agar tetap kompetitif. Fernandez berkata: "Akan sangat penting bagi kami jika Lionel [Scaloni] bertahan; dia yang membangun semua ini. Kami harus terus bersaing di level tertinggi."
Membahas kenyataan tentang kepergian sang kapten dari panggung internasional, dia menambahkan: "Sekarang kami harus menerima kenyataan bahwa Leo pergi dan melanjutkan jalan yang sama yang telah kami tempuh."
AFA bergerak untuk mengamankan masa depan
Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) telah mengambil langkah dengan mengajukan proposal perpanjangan kontrak hingga Copa America 2028, dengan opsi perpanjangan dua tahun lagi hingga Piala Dunia 2030. Negosiasi antara Presiden AFA Claudio Tapia dan perwakilan sang ahli taktik masih berlangsung, dengan keputusan akhir bergantung pada motivasi pribadi sang pelatih untuk mengawasi pembangunan ulang skuad. Secara internal, penunjukan Cristian Romero sebagai kapten baru menandai dimulainya restrukturisasi kepemimpinan di dalam tim.
- Anadolu Agency
Periode transisi dimulai sekarang
Argentina sedang mematangkan persiapan untuk laga persahabatan melawan Benin, yang akan menjadi perpisahan resmi Messi di level internasional di Estadio Monumental. Laga emosional itu akan menguji pola umpan kolektif yang dikembangkan staf pelatih tanpa ikon nomor 10 mereka. Setelah jeda internasional berakhir, keputusan Scaloni terkait proposal AFA akan menentukan kesinambungan taktik tim menjelang kontraknya berakhir pada Desember 2026.
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