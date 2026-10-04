Berbicara kepada TyC Sports setelah pertandingan, gelandang itu menekankan pentingnya mempertahankan pelatih kepala agar tetap kompetitif. Fernandez berkata: "Akan sangat penting bagi kami jika Lionel [Scaloni] bertahan; dia yang membangun semua ini. Kami harus terus bersaing di level tertinggi."

Membahas kenyataan tentang kepergian sang kapten dari panggung internasional, dia menambahkan: "Sekarang kami harus menerima kenyataan bahwa Leo pergi dan melanjutkan jalan yang sama yang telah kami tempuh."