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Enzo Fernandez Manchester City crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

Enzo Fernandez memenuhi aspek yang hilang dari Manchester City saat mantan bek Chelsea mengakui transfer dari Chelsea akan menjadi "nilai tambah besar", bahkan dengan harga £120 juta

E. Fernandez
Manchester City
Chelsea
Premier League

Enzo Fernandez akan mengisi kebutuhan Manchester City yang selama ini belum dimiliki Chelsea, kata Colin Hendry kepada GOAL, dengan juara Piala Dunia itu dinilai akan menjadi “nilai tambah besar” bagi Enzo Maresca jika ia bisa dibujuk hengkang dari Chelsea. Gelandang internasional Argentina itu akan datang dengan banderol sangat mahal, yang disebut mencapai £120 juta ($162 juta), tetapi bisa saja terbukti sebagai pengeluaran yang sepadan.

  • Chelsea menetapkan tenggat waktu untuk setiap tawaran bagi Fernandez

    City sudah menggelontorkan £116 juta ($156 juta) untuk Elliot Anderson pada musim panas ini, yang sempat membuatnya menjadi pemain Britania termahal sepanjang masa. Mereka juga menjajaki kesepakatan untuk sensasi remaja Lille, Ayyoub Bouaddi, dengan kemungkinan biaya transfer sembilan digit lainnya akan berpindah tangan di sana.

    Lini tengah mereka sedang mendapat peningkatan besar, sementara pemenang Ballon d'Or Rodri dikabarkan bisa kembali ke Spanyol, baik ke Barcelona maupun Real Madrid, dan Manchester City kini muncul sebagai yang terdepan untuk memboyong superstar Amerika Selatan, Fernandez, dari Stamford Bridge.

    Diklaim bahwa Chelsea telah menetapkan tenggat waktu 14 Agustus agar pendekatan resmi dilakukan dan pembicaraan digelar. City harus bergerak cepat jika ingin menambah pemain dengan pengalaman Premier League ke dalam skuad mereka.

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  • Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty

    Apakah transfer Fernandez senilai £120 juta masuk akal untuk Manchester City?

    Ketika ditanya apakah kesepakatan itu masuk akal bagi Chelsea saat mereka memasuki era pasca-Pep Guardiola, dengan Fernandez sebelumnya pernah bekerja sama dengan Maresca di London barat, Hendry, dalam wawancara yang difasilitasi oleh Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Ya, dengan apa yang coba mereka gantikan, itu memang masuk akal. Jelas, dari fakta bahwa dia datang ke Premier League dan tampil sangat, sangat baik bersama Chelsea, atau Anda tahu, sejauh mana Anda melihat bagaimana Chelsea melakukannya. Dia akan jadi tambahan yang bagus.

    “City juga sekarang punya skuad yang cukup besar, tetapi di sisi lain semua tim yang benar-benar bersaing untuk hadiah-hadiah besar punya skuad yang sangat besar dengan talenta dan kualitas di segala lini.

    “Dia akan mahal, bukan? Tetapi sekali lagi, semuanya mahal belakangan ini karena angkanya bukan lagi puluhan juta, sekarang sudah masuk ratusan juta dan itu gila. Tetapi memang seperti itulah arah permainan ini untuk sementara waktu dan itu akan terus seperti itu sampai, entahlah, Anda memberlakukan lagi aturan tiga atau empat pemain asing. Entahlah, saya rasa saya lempar saja itu karena itu pernah ada sebelumnya. Tetapi saya pikir dia akan jadi tambahan yang bagus untuk City.”

  • Man City butuh seseorang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan De Bruyne

    Fernandez bisa dianggap sebagai tipe pemain yang hilang dari City sejak kepergian sosok seperti Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan, dengan seseorang dibutuhkan untuk mencatat dua digit gol dari posisi gelandang tengah.

    Mantan bek City, Hendry, menambahkan: “Itu memang menjadi masalah jika saya benar-benar jujur, karena Anda membutuhkan kontribusi gol dari sebagian besar area tim.

    “Dengan pengecualian pria besar di depan, [Erling] Haaland dan jumlah gol yang dia cetak, tetapi dia mendapat pasokan peluang dengan sangat baik. Itu tambahan lain, jika dia bisa menunjukkannya, yang dapat menyumbang 10 gol. Jika dia bisa mencapai dua digit, maka itu menjadi nilai plus besar bagi City.”

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  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Chelsea enggan melepas pemenang Piala Dunia

    Menyepakati persyaratan pribadi dengan Fernandez tidak akan menjadi masalah, dengan kemungkinan gelandang enerjik berusia 25 tahun itu, yang pindah ke sepakbola Inggris dari Benfica pada Januari 2023, akan mendapatkan kenaikan dari gaji £180.000 per pekan yang saat ini ia terima di Stamford Bridge.

    Chelsea, dengan bos baru Xabi Alonso di pucuk kepemimpinan, memang enggan melepasnya dan tidak akan mempermudah aset berharganya direbut oleh rival sengit mereka di Premier League.

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