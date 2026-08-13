Ketika ditanya apakah kesepakatan itu masuk akal bagi Chelsea saat mereka memasuki era pasca-Pep Guardiola, dengan Fernandez sebelumnya pernah bekerja sama dengan Maresca di London barat, Hendry, dalam wawancara yang difasilitasi oleh Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Ya, dengan apa yang coba mereka gantikan, itu memang masuk akal. Jelas, dari fakta bahwa dia datang ke Premier League dan tampil sangat, sangat baik bersama Chelsea, atau Anda tahu, sejauh mana Anda melihat bagaimana Chelsea melakukannya. Dia akan jadi tambahan yang bagus.

“City juga sekarang punya skuad yang cukup besar, tetapi di sisi lain semua tim yang benar-benar bersaing untuk hadiah-hadiah besar punya skuad yang sangat besar dengan talenta dan kualitas di segala lini.

“Dia akan mahal, bukan? Tetapi sekali lagi, semuanya mahal belakangan ini karena angkanya bukan lagi puluhan juta, sekarang sudah masuk ratusan juta dan itu gila. Tetapi memang seperti itulah arah permainan ini untuk sementara waktu dan itu akan terus seperti itu sampai, entahlah, Anda memberlakukan lagi aturan tiga atau empat pemain asing. Entahlah, saya rasa saya lempar saja itu karena itu pernah ada sebelumnya. Tetapi saya pikir dia akan jadi tambahan yang bagus untuk City.”