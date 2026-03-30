Enzo Fernandez memberikan petunjuk kuat soal transfer ke Real Madrid saat bintang Chelsea itu memberikan wawancara eksklusif kepada seorang YouTuber
Rumor yang mengaitkan Fernandez dengan Madrid semakin menguat setelah penampilannya di saluran YouTube Avirales. Pemain berusia 25 tahun itu, yang bergabung dengan Chelsea dengan biaya transfer sebesar €121 juta—yang saat itu menjadi rekor transfer di Inggris—pada awal 2023, secara mengejutkan bersikap sangat terbuka saat membahas preferensi masa depannya di luar Liga Premier. Meskipun ia telah menjadi andalan di lini tengah The Blues musim ini - dengan menyumbang delapan gol dan tiga assist dalam 30 penampilan - Fernandez mengakui bahwa transisi budaya dan bahasa dari kehidupan di Inggris tetap menjadi faktor dalam pemikirannya jangka panjang. Yang terpenting, ia mencatat bahwa atmosfer di Madrid mengingatkannya pada rumahnya di Buenos Aires, yang menunjukkan kedekatan yang mendalam dengan kota di Spanyol tersebut.
Tidak ada ruang untuk penafsiran
Selama wawancara tersebut, Fernandez ditanya secara mendalam mengenai di mana ia akan memilih untuk tinggal jika ia meninggalkan London. Keinginannya untuk pindah ke La Liga terlihat jelas, meskipun awalnya ia enggan menyebut nama klub tertentu. Bintang Chelsea itu mengungkapkan: “Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota itu mengingatkan saya pada Buenos Aires. Para pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman dengan bahasa Spanyol.”
Komitmen di masa depan
Meskipun Fernandez tetap bungkam mengenai adanya kontak resmi dari Bernabeu, ia justru secara mengejutkan terbuka mengenai rencana karier jangka panjangnya dan kemungkinan kembalinya ke Amerika Selatan. Pemenang Piala Dunia itu menjelaskan: "Saya akan kembali ke River, tapi bukan untuk pensiun – saya ingin kembali saat masih berada di puncak performa."
Sebelumnya, ia pernah berkomentar mengenai spekulasi hubungannya dengan Madrid, dengan menegaskan bahwa "tidak ada pembicaraan" yang terjadi. Ia berkata: "Real Madrid? Jujur saja, tidak ada apa-apa – sama sekali tidak ada pembicaraan. Saat ini kami fokus pada Chelsea dan pertandingan-pertandingan yang tersisa. Setelah Piala Dunia, kita lihat saja nanti."
Masa krusial menjelang akhir musim
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier, tertinggal enam poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat, dan mereka harus menghadapi tujuh laga terakhir yang menantang, termasuk pertandingan kandang melawan Manchester City dan Manchester United, serta laga melawan Liverpool dan Tottenham pada bulan Mei. Dengan harapan lolos ke Liga Champions yang masih belum pasti, The Blues masih memiliki peluang realistis untuk meraih trofi melalui perjalanan mereka di Piala FA, di mana tim asuhan Liam Rosenior dijadwalkan menghadapi Port Vale di babak perempat final pada 4 April.