Enzo Fernandez memberikan petunjuk kuat soal transfer ke Real Madrid saat bintang Chelsea itu memberikan wawancara eksklusif kepada seorang YouTuber

Meskipun Fernandez tetap bungkam mengenai adanya kontak resmi dari Bernabeu, ia justru secara mengejutkan terbuka mengenai rencana karier jangka panjangnya dan kemungkinan kembalinya ke Amerika Selatan. Pemenang Piala Dunia itu menjelaskan: "Saya akan kembali ke River, tapi bukan untuk pensiun – saya ingin kembali saat masih berada di puncak performa."

Sebelumnya, ia pernah berkomentar mengenai spekulasi hubungannya dengan Madrid, dengan menegaskan bahwa "tidak ada pembicaraan" yang terjadi. Ia berkata: "Real Madrid? Jujur saja, tidak ada apa-apa – sama sekali tidak ada pembicaraan. Saat ini kami fokus pada Chelsea dan pertandingan-pertandingan yang tersisa. Setelah Piala Dunia, kita lihat saja nanti."