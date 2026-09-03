Enzo Fernandez layangkan sindiran BRUTAL kepada Chelsea setelah merampungkan kepindahan 'impian' ke Manchester City

Fernandez secara resmi telah menukar Stamford Bridge dengan Etihad Stadium, dan gelandang Argentina itu tak butuh waktu lama untuk melontarkan sindiran kepada mantan klubnya. Meski sempat memenangi Piala Dunia Antarklub selama membela Chelsea, pemain berusia 25 tahun itu mengisyaratkan bahwa bergabung dengan Manchester City merupakan langkah besar ke depan dari segi ukuran dan ambisi institusi yang kini ia wakili.

Mantan bintang Benfica itu menjelaskan dengan gamblang motivasinya memaksakan kepindahan tersebut, dengan mengatakan kepada situs resmi City: "Saya selalu bermimpi berada di klub sebesar City.

"Saya berterima kasih atas kesempatan ini. Ini momen yang sangat emosional bagi saya dan keluarga saya, untuk mengambil langkah ini pada usia 25 tahun, dalam karier sepak bola yang selalu saya impikan.

"Saya sangat senang berada di sini, menikmati beberapa jam pertama saya di klub ini. Saya sudah bisa melihat betapa besarnya klub ini dan kami akan menikmati perjalanan ini serta memenangkan banyak hal bersama."



