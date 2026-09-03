Getty Images Sport
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Enzo Fernandez layangkan sindiran BRUTAL kepada Chelsea setelah merampungkan kepindahan 'impian' ke Manchester City
Fernandez buat klaim soal 'klub besar'
Fernandez secara resmi telah menukar Stamford Bridge dengan Etihad Stadium, dan gelandang Argentina itu tak butuh waktu lama untuk melontarkan sindiran kepada mantan klubnya. Meski sempat memenangi Piala Dunia Antarklub selama membela Chelsea, pemain berusia 25 tahun itu mengisyaratkan bahwa bergabung dengan Manchester City merupakan langkah besar ke depan dari segi ukuran dan ambisi institusi yang kini ia wakili.
Mantan bintang Benfica itu menjelaskan dengan gamblang motivasinya memaksakan kepindahan tersebut, dengan mengatakan kepada situs resmi City: "Saya selalu bermimpi berada di klub sebesar City.
"Saya berterima kasih atas kesempatan ini. Ini momen yang sangat emosional bagi saya dan keluarga saya, untuk mengambil langkah ini pada usia 25 tahun, dalam karier sepak bola yang selalu saya impikan.
"Saya sangat senang berada di sini, menikmati beberapa jam pertama saya di klub ini. Saya sudah bisa melihat betapa besarnya klub ini dan kami akan menikmati perjalanan ini serta memenangkan banyak hal bersama."
- AFP
Menuntut kesuksesan di Etihad
Meski Chelsea kesulitan menjaga konsistensi dalam persaingan gelar Premier League selama masanya di London, Fernandez tidak punya ilusi apa pun soal ekspektasi di Etihad. Gelandang itu menyoroti budaya juara di Manchester, yang ia bandingkan dengan periode transisi yang dialaminya di Chelsea ketika klub tersebut gagal menandingi dominasi domestik City.
"Manchester City harus memenangkan setiap trofi yang mereka perebutkan," tambah Fernandez, sambil mengirim pesan tegas kepada rekan-rekan setim barunya. "Di setiap kompetisi yang kami ikuti, kami harus bersaing dan menang, karena sejarah klub ini menuntut itu.
"Sejujurnya, sejak hari pertama mereka percaya kepada saya dan menelepon saya untuk mengatakan bahwa mereka menginginkan saya bergabung dengan klub, saya tidak ragu sedetik pun. Ini adalah klub yang telah memenangkan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah klub yang sedang mencetak sejarah dalam sepakbola dan, bagi saya, ini tantangan besar.
"Bisa datang ke sini, membantu klub, dan terus memenangkan banyak hal bersama, itulah tujuan saya sejak mereka menelepon saya: datang ke klub ini dengan keyakinan bahwa kami akan memenangkan banyak trofi bersama."
Bersatu kembali dengan Maresca
Faktor kunci dalam transfer ini adalah kehadiran Enzo Maresca, yang baru-baru ini pindah dari Chelsea untuk mengambil alih kendali di Etihad. Fernandez segera mengakui peran mantan manajernya itu dalam memuluskan kesepakatan ini, yang membuat City menyamai rekor transfer Inggris senilai £125 juta untuk mendapatkan jasanya setelah periode negosiasi yang panjang.
Berbicara soal reuni tersebut, Fernandez mengatakan: "Kami berdua sangat ingin ini terjadi, karena tidak mudah bagi saya untuk berada di sini hari ini. Tetapi saya tahu dia juga melakukan upaya besar, berbicara kepada klub, dan saya berterima kasih karena dia melakukan itu. Ini adalah beberapa hari yang panjang, tetapi pada akhirnya saya ada di sini dan saya sangat senang bisa bergabung dengan klub ini."
- Getty Images Sport
Perombakan besar-besaran lini tengah Manchester City
Kedatangan Fernandez menjadi kepingan terakhir dari proyek renovasi lini tengah Manchester City yang mencengangkan senilai £326 juta. Raksasa Etihad itu tampil agresif di bursa transfer, menambah kedalaman dan kualitas yang signifikan di ruang mesin mereka setelah lebih dulu mendatangkan Elliot Anderson seharga £116 juta dan Ayyoub Bouaddi seharga £85 juta pada awal jendela transfer ini.
Kesediaan City untuk menggelontorkan dana besar mencerminkan tekad mereka untuk tetap berada di puncak sepakbola Eropa, sementara bagi Fernandez, ini merupakan pemenuhan ambisi profesional yang ia rasakan tak mungkin tercapai di Stamford Bridge. Ia menambahkan: "Tim yang dibangun City tahun ini luar biasa, dan itu membuat saya sangat senang karena mereka bergerak ke arah itu."
Saat pemain Argentina itu mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, komentarnya pasti akan terus terngiang di benak para pendukung setia Chelsea yang melihatnya pergi ke rival domestik.
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