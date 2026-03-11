Getty Images Sport
Enzo Fernandez ke PSG? Bintang Chelsea bisa memaksa keluar secara mengejutkan jika Chelsea gagal mendapatkan tempat di Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions memegang kunci
Menurut media Prancis L'Équipe, Fernandez telah menjadi target jangka panjang bagi PSG. Juara Eropa saat ini sedang aktif mengejar pemain berusia 25 tahun tersebut, melihat adanya peluang potensial jika Chelsea gagal lolos ke kompetisi elite Eropa. Pemain Argentina tersebut bergabung dari Benfica pada Januari 2023 dengan biaya transfer yang fantastis sebesar €121 juta, dan meskipun kontraknya berlaku hingga Juni 2032, raksasa Prancis tersebut memiliki kekuatan finansial untuk menguji keteguhan Chelsea.
Ancaman keluarnya yang mengejutkan sangat terkait dengan kesuksesan domestik. Setelah 29 putaran, The Blues berada di peringkat kelima Liga Premier dengan 48 poin, sama dengan Liverpool di peringkat keenam. Yang lebih penting, mereka hanya tertinggal tiga poin dari Aston Villa dan Manchester United dalam perburuan empat besar. Gagal lolos ke kompetisi musim depan akan menjadi pukulan finansial besar bagi The Blues, mengingat kebiasaan belanja besar mereka dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa memaksa mereka melepas pemain Argentina tersebut jika ada tawaran yang sesuai.
Perubahan manajemen dan tuntutan kontrak baru
Gelandang tersebut tetap menjadi komponen penting di bawah pelatih kepala baru Liam Rosenior. Namun, laporan menunjukkan bahwa pemain tersebut awalnya merasa terganggu oleh perubahan di bangku cadangan pada awal tahun kalender, mengingat ia memiliki hubungan yang erat dengan mantan pelatih Enzo Maresca. Periode transisi ini bertepatan dengan spekulasi intens mengenai komitmen jangka panjangnya terhadap klub West London.
Menambah kerumitan, terdapat perubahan agen baru-baru ini. Ia bergabung dengan agen baru yang menaungi mantan bintang PSG Javier Pastore dan agen berpengalaman Matias Toranzo. Setelah musim yang gemilang, perwakilan pemain tersebut segera menyampaikan niat mereka kepada klub, meminta kontrak yang lebih baik. Meskipun pemain asal Amerika Selatan tersebut menerima gaji tinggi, pihak agennya merasa penampilannya layak mendapatkan syarat kontrak baru.
Statistik menonjol di tengah minat Eropa
Dia telah mendukung tuntutannya dengan penampilan luar biasa di lapangan musim ini. Dalam 42 penampilan di semua kompetisi—termasuk 28 di liga, delapan di Eropa, empat di EFL Cup, dan dua di FA Cup—dia telah mencetak 11 gol dan delapan assist dalam 3.331 menit. Saat ini, dia memimpin rekan setimnya dalam hal peluang yang diciptakan dan umpan sukses.
Meskipun PSG memimpin perburuan di level kontinental, dia juga dikabarkan mengagumi raksasa Spanyol Real Madrid. Menariknya, laporan menunjukkan dia kurang tertarik untuk pindah ke Ligue 1 dibandingkan dengan kemungkinan pindah ke Bernabeu. Meskipun demikian, klub tetap tenang menghadapi situasi ini, dengan tegas menyatakan mereka tidak berniat menjual aset berharga mereka.
Rosenior berusaha keras untuk mempertahankan pemain andalannya.
Rosenior telah dengan tegas menyatakan keinginannya untuk mempertahankan gelandang andalannya. Menanggapi rumor transfer, manajer tersebut baru-baru ini mengatakan: "Hal itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Ketika Anda adalah pemain kelas dunia, selalu akan ada spekulasi yang tidak bisa Anda kendalikan." Ia jelas melihat pemain tersebut sebagai pondasi utama dari visi taktis jangka panjangnya.
Pelatih asal Inggris itu menambahkan: "Dia adalah pemain Chelsea. Dia sangat penting bagi saya. Saya yakin kita akan memiliki hubungan yang sangat baik, semoga sukses, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang." Dengan Chelsea akan menjamu Newcastle United dalam laga liga krusial berikutnya, menutup selisih tiga poin menjadi hal yang esensial. Memastikan partisipasi di Liga Champions menjadi prioritas utama untuk memuaskan skuad sekelas ini dan mencegah kepergiannya.
