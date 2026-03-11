Enzo Fernandez ke PSG? Bintang Chelsea bisa memaksa keluar secara mengejutkan jika Chelsea gagal mendapatkan tempat di Liga Champions

Menurut media Prancis L'Équipe, Fernandez telah menjadi target jangka panjang bagi PSG. Juara Eropa saat ini sedang aktif mengejar pemain berusia 25 tahun tersebut, melihat adanya peluang potensial jika Chelsea gagal lolos ke kompetisi elite Eropa. Pemain Argentina tersebut bergabung dari Benfica pada Januari 2023 dengan biaya transfer yang fantastis sebesar €121 juta, dan meskipun kontraknya berlaku hingga Juni 2032, raksasa Prancis tersebut memiliki kekuatan finansial untuk menguji keteguhan Chelsea.

Ancaman keluarnya yang mengejutkan sangat terkait dengan kesuksesan domestik. Setelah 29 putaran, The Blues berada di peringkat kelima Liga Premier dengan 48 poin, sama dengan Liverpool di peringkat keenam. Yang lebih penting, mereka hanya tertinggal tiga poin dari Aston Villa dan Manchester United dalam perburuan empat besar. Gagal lolos ke kompetisi musim depan akan menjadi pukulan finansial besar bagi The Blues, mengingat kebiasaan belanja besar mereka dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa memaksa mereka melepas pemain Argentina tersebut jika ada tawaran yang sesuai.