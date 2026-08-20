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Enzo Fernandez ke Man City? Eks penyerang Chelsea menjelaskan mengapa bintang Argentina itu menjadi pengganti Rodri yang 'sempurna'
Menggantikan seorang legenda Premier League
Mantan winger Chelsea dan Inggris, Cole, meyakini Fernandez adalah target transfer ideal untuk menggantikan Rodri, yang pindah ke Barcelona, di Etihad Stadium. Manchester City saat ini sedang memburu tambahan kekuatan di lini tengah jelang musim baru.
Masa depan pemain Argentina itu tetap menjadi topik pembicaraan besar. Fernandez santer dikaitkan dengan kepindahan sensasional ke City, dan Cole dengan antusias mendukung potensi transfer tersebut. Ia menegaskan bahwa meski menggantikan pemain sekelas Rodri adalah tugas yang sangat besar, Fernandez memiliki profil teknis yang sempurna untuk berhasil di bawah tekanan besar di Manchester.
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Cole mendukung langkah transfer City
Mencari pengganti yang cocok untuk Rodri adalah prospek yang sangat menakutkan bagi klub mana pun di sepakbola dunia. Pemain internasional Spanyol itu menjelma sebagai kekuatan yang benar-benar dominan dan jantung taktis tim City selama periode yang sangat sukses di Inggris.
Cole cepat mengakui betapa besarnya tantangan yang menanti departemen rekrutmen klub. Berbicara kepada Paddy Power, ia membagikan pandangannya yang jujur tentang lubang besar yang ditinggalkan di lini tengah.
"Sosok yang luar biasa sulit untuk digantikan," kata Cole. "Rodri adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa di Premier League. Pesepakbola yang sangat unik. Saga Enzo ini pasti akan berlarut-larut, karena yang terjadi adalah ada pemain yang ingin pindah dan diminati banyak klub. Kedua belah pihak sudah memasang penanda, jadi menurut saya sekarang semuanya hanya soal uang.
"Manchester City biasanya selalu menemukan uang dari suatu tempat, bukan? Dari mana pun mereka mendapatkannya, itu urusan FA dan semua pihak lain untuk mencari tahu!"
Tugas dua pemain untuk Manchester City
Meskipun Fernandez dipandang sebagai tambahan berkualitas tinggi, Cole menyatakan bahwa menggantikan pemain dengan level seperti Rodri mungkin sebenarnya membutuhkan lebih dari sekadar satu rekrutan. Kecerdasan taktis dan kehadiran fisik sang gelandang kerap memungkinkannya mendominasi pertandingan seorang diri. Cole menjelaskan bahwa City mungkin membutuhkan kombinasi beberapa talenta untuk mencapai tingkat keseimbangan lini tengah yang sama seperti yang sebelumnya mereka nikmati.
"Tapi mereka biasanya mendapatkan pemain yang mereka inginkan, dan dia pemain hebat," kata Cole. "Saya rasa dia sempurna untuk pekerjaan itu. Untuk menggantikan Rodri, Anda butuh dua pemain untuk melakukannya, bahkan dua pemain berkualitas top seperti [Elliot] Anderson dan Fernandez. Saya pribadi yakin kesepakatan itu akan terwujud."
- Getty
Manchester City menyiapkan langkah berikutnya
Apakah City bisa merampungkan kepindahan Fernandez masih harus dilihat. Saat musim Premier League mulai berjalan, semua mata akan tertuju pada bagaimana Manchester City beradaptasi menjalani hidup tanpa jenderal lini tengah mereka.
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