Mencari pengganti yang cocok untuk Rodri adalah prospek yang sangat menakutkan bagi klub mana pun di sepakbola dunia. Pemain internasional Spanyol itu menjelma sebagai kekuatan yang benar-benar dominan dan jantung taktis tim City selama periode yang sangat sukses di Inggris.

Cole cepat mengakui betapa besarnya tantangan yang menanti departemen rekrutmen klub. Berbicara kepada Paddy Power, ia membagikan pandangannya yang jujur tentang lubang besar yang ditinggalkan di lini tengah.

"Sosok yang luar biasa sulit untuk digantikan," kata Cole. "Rodri adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa di Premier League. Pesepakbola yang sangat unik. Saga Enzo ini pasti akan berlarut-larut, karena yang terjadi adalah ada pemain yang ingin pindah dan diminati banyak klub. Kedua belah pihak sudah memasang penanda, jadi menurut saya sekarang semuanya hanya soal uang.

"Manchester City biasanya selalu menemukan uang dari suatu tempat, bukan? Dari mana pun mereka mendapatkannya, itu urusan FA dan semua pihak lain untuk mencari tahu!"