Enzo Fernandez ingin hengkang! Gelandang Chelsea itu ingin pindah pada bursa transfer musim panas dan telah menghubungi Real Madrid, sementara harga jual yang diminta Chelsea terungkap
Menjelajahi opsi keluar di musim panas
Wakil kapten The Blues belum juga mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan klub asal London tersebut dan akan mempertimbangkan opsi-opsi untuk masa depannya. Pemain berusia 25 tahun itu tampaknya melambaikan tangan perpisahan kepada para penggemar setelah timnya mengakhiri musim dengan kekalahan dari Sunderland pada hari Minggu.
Fernandez awalnya bergabung dengan klub ini dari Benfica pada Januari 2023 dengan biaya transfer yang fantastis sebesar €121 juta. Klub sangat ingin masa depannya segera terselesaikan untuk memberikan stabilitas bagi pelatih kepala baru Xabi Alonso. Kedatangannya terjadi setelah musim yang kacau di mana Enzo Maresca hengkang pada Januari, memicu pergantian manajer yang aneh yang melibatkan Callum MacFarlane, Liam Rosenior, dan MacFarlane lagi.
Silsilah pemenang yang telah teruji
Perekrutan Fernandez akan menjamin kedatangan seorang pemain dengan rekam jejak prestasi kelas atas. Gelandang jenius ini berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa América 2024 bersama Argentina. Di level klub, koleksi trofinya yang mengesankan mencakup gelar Conference League 2024-25 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 bersama Chelsea. Sebelum pindah ke Inggris, ia pernah menjadi juara Portugal bersama Benfica.
Prestasi di Amerika Selatan juga tak kalah gemilang, dengan meraih gelar juara Argentina dan Trofeo de Campeones bersama River Plate, serta Copa Sudamericana dan Recopa Sudamericana bersama Defensa y Justicia. Meskipun memiliki sejarah kesuksesan yang kaya, gelandang ini tetap merasa tidak nyaman di London dan menginginkan tantangan baru di tempat lain.
Real Madrid telah melakukan kontak
TalkSPORTmengklaim bahwa Fernandez akan menyambut baik tawaran dari Real Madrid, dan Javier Pastore, agennya, telah menghubungi klub raksasa Spanyol tersebut. Selama musim yang padat baru-baru ini, pemain asal Argentina itu tampil dalam 54 pertandingan, mencetak 15 gol, dan memberikan tujuh assist.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan Real Madrid yang sedang menimbang opsi-opsi di lini tengah, masih harus dilihat apakah mereka akan memenuhi penawaran sebesar £120 juta tersebut. Fernandez kini akan menanti perkembangan lebih lanjut seiring berjalannya bursa transfer musim panas. Jika klub Spanyol itu menolak untuk memenuhi biaya yang diminta, gelandang berpengalaman tersebut harus kembali bergabung dengan skuad Alonso saat Chelsea bersiap menghadapi musim yang krusial tanpa partisipasi di Liga Champions.