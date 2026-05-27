Enzo Fernandez ingin hengkang! Gelandang Chelsea itu ingin pindah pada bursa transfer musim panas dan telah menghubungi Real Madrid, sementara harga jual yang diminta Chelsea terungkap

Wakil kapten The Blues belum juga mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan klub asal London tersebut dan akan mempertimbangkan opsi-opsi untuk masa depannya. Pemain berusia 25 tahun itu tampaknya melambaikan tangan perpisahan kepada para penggemar setelah timnya mengakhiri musim dengan kekalahan dari Sunderland pada hari Minggu.

Fernandez awalnya bergabung dengan klub ini dari Benfica pada Januari 2023 dengan biaya transfer yang fantastis sebesar €121 juta. Klub sangat ingin masa depannya segera terselesaikan untuk memberikan stabilitas bagi pelatih kepala baru Xabi Alonso. Kedatangannya terjadi setelah musim yang kacau di mana Enzo Maresca hengkang pada Januari, memicu pergantian manajer yang aneh yang melibatkan Callum MacFarlane, Liam Rosenior, dan MacFarlane lagi.