Enzo Fernandez dikabarkan akan mengajukan permohonan transfer resmi setelah Chelsea mematok harga yang fantastis untuk pemain incaran Real Madrid tersebut

Pihak manajemen The Blues mengambil tindakan disiplin terhadap gelandang tersebut menyusul wawancara-wawancara kontroversial di mana ia mengkritik keras keputusan pemecatan Enzo Maresca. Dalam wawancara-wawancara tersebut, pemain asal Argentina itu juga menimbulkan keraguan mengenai masa depannya di klub dengan memberikan isyarat tentang kemungkinan kepindahannya ke Madrid.

Menyampaikan kebingungannya kepada stasiun televisi Meksiko TUDN mengenai arah taktis klub belakangan ini, Fernandez menyatakan: “Saya tidak mengerti. Terkadang ada hal-hal yang kami sebagai pemain tidak mengerti, bagaimana dan dengan cara apa mereka mencoba mengatur segala sesuatunya. Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim, itu memotong segalanya. Kami memiliki identitas. Dia memberi kami arahan, meskipun, seperti biasa dalam sepak bola, terkadang ada yang baik dan buruk. Namun, dia selalu memiliki identitas yang sangat jelas dalam hal latihan dan permainan.”