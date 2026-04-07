Getty
Diterjemahkan oleh
Enzo Fernandez dikabarkan akan mengajukan permohonan transfer resmi setelah Chelsea mematok harga yang fantastis untuk pemain incaran Real Madrid tersebut
Gelandang berencana hengkang dari Stamford Bridge
Menurut acara televisi Spanyol El Chiringuito, Fernandez sedang bersiap untuk mengajukan permohonan transfer resmi guna memaksa terjadinya transfer besar-besaran pada musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan semakin kecewa setelah tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea untuk kemenangan di Piala FA atas Port Vale. Setelah dijatuhi sanksi skorsing internal, pemain asal Argentina itu juga akan absen dalam laga krusial Liga Premier akhir pekan ini melawan Manchester City.
- Getty
Kekecewaan akibat pergantian manajemen
Pihak manajemen The Blues mengambil tindakan disiplin terhadap gelandang tersebut menyusul wawancara-wawancara kontroversial di mana ia mengkritik keras keputusan pemecatan Enzo Maresca. Dalam wawancara-wawancara tersebut, pemain asal Argentina itu juga menimbulkan keraguan mengenai masa depannya di klub dengan memberikan isyarat tentang kemungkinan kepindahannya ke Madrid.
Menyampaikan kebingungannya kepada stasiun televisi Meksiko TUDN mengenai arah taktis klub belakangan ini, Fernandez menyatakan: “Saya tidak mengerti. Terkadang ada hal-hal yang kami sebagai pemain tidak mengerti, bagaimana dan dengan cara apa mereka mencoba mengatur segala sesuatunya. Jelas, kepergiannya sangat menyakitkan bagi kami, terutama di tengah musim, itu memotong segalanya. Kami memiliki identitas. Dia memberi kami arahan, meskipun, seperti biasa dalam sepak bola, terkadang ada yang baik dan buruk. Namun, dia selalu memiliki identitas yang sangat jelas dalam hal latihan dan permainan.”
Agen membela komentarnya tentang Madrid
Meskipun The Blues telah memberikan sanksi kepada sang pemain atas wawancara-wawancaranya, perwakilannya berusaha meredam spekulasi bahwa kepindahannya ke Spanyol telah direncanakan sebelumnya. Javier Pastore menegaskan bahwa ketertarikan kliennya terhadap kota Madrid semata-mata bersifat budaya, bukan sebagai bentuk penolakan profesional terhadap London.
Membela pernyataan kontroversial sang gelandang, Pastore menyatakan: “Ketika pelatih memberitahunya, dia menerimanya karena dia adalah sosok yang sangat profesional yang selalu berkomitmen penuh di mana pun dia berada dan menghormati keputusan, tetapi kami tidak memahami hukuman tersebut karena dia tidak menyebut klub mana pun atau mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Chelsea, jauh dari itu. Dia hanya menyebut Madrid, kotanya, karena dia ditanya kota Eropa mana yang ingin dia tinggali suatu hari nanti, dan dia menjawab Madrid karena bahasanya, karena mirip dengan Buenos Aires, dan karena itu masuk akal—sangat wajar bagi seorang Argentina untuk mengatakan itu—serta karena budayanya dan cuacanya. Namun, dia sama sekali tidak mengatakan ingin meninggalkan Chelsea atau London.”
- Getty
Tantangan penilaian bagi Los Blancos
Meskipun sang pemain ingin hengkang, The Sun melaporkan bahwa Chelsea telah menetapkan harga yang fantastis sebesar £130 juta untuk gelandang tersebut guna melindungi investasi awal mereka. The Blues tetap berada dalam posisi tawar yang kuat karena mantan pemain Benfica itu saat ini terikat kontrak di Stamford Bridge hingga tahun 2032. Madrid kini harus memutuskan apakah mereka bersedia memenuhi nilai tersebut untuk mendatangkan target gelandang jangka panjang mereka.