Getty Images Sport
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Enzo Fernandez dicemooh fans Chelsea di Stamford Bridge saat Xabi Alonso mengamankan kemenangan kandang pertamanya melawan Real Sociedad
Stamford Bridge terbelah oleh sambutan untuk Enzo
Atmosfer di London Barat berubah menjadi tak menyenangkan ketika Fernandez masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua pada menit ke-62. Gelandang itu, yang santer dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City untuk bereuni dengan mantan bosnya, Enzo Maresca, mendapat cemoohan yang terdengar jelas dari tribun.
Gesekan ini tampaknya bersumber dari beberapa hal, termasuk perilaku terbaru sang pemain setelah kesuksesan Argentina di Piala Dunia dan rumor yang sudah lama beredar mengenai keinginannya untuk pergi. Fernandez bahkan mengambil ban kapten dari Reece James saat ia masuk, sebuah langkah yang tampaknya makin memecah reaksi penonton.
- AFP
Rogers dan Pedro picu kemenangan Chelsea
Di lapangan, Chelsea menunjukkan kilasan identitas taktis yang sangat ingin diterapkan Alonso. Rekrutan termahal Morgan Rogers langsung memberi dampak, membuka skor hanya 11 menit dalam debutnya setelah kepindahannya yang besar dari Aston Villa. Meski Jon Aramburu menyamakan kedudukan untuk tim tamu sebelum turun minum, kualitas serangan Chelsea terbukti terlalu kuat pada babak kedua ketika Joao Pedro menjadi pembeda dengan dua gol yang diselesaikan dengan baik.
Penyerang asal Brasil itu menjadi penampil paling menonjol pada musim panas ini bagi Chelsea, dengan total gol pramusimnya menjadi tujuh. Gol pertamanya lahir lewat sundulan dari umpan silang akurat Reece James, sementara gol keduanya pada menit ke-77 secara efektif mengakhiri perlawanan lawan.
Alonso 'emosional' setelah debut kandang
Berbicara setelah pertandingan, Alonso memilih fokus pada hal-hal positif dari laga pertamanya di bangku kandang ketimbang perlakuan individual terhadap Fernandez. "Sangat emosional merasakan momen pertama saya di rumah baru," kata pria Spanyol itu kepada situs resmi klub. "Sambutan yang luar biasa dari para pendukung untuk tim dan staf baru, termasuk saya, jadi saya sangat senang."
Sang manajer secara keseluruhan sangat senang dengan atmosfer yang ada dan menekankan pentingnya ikatan antara lapangan dan tribune. Alonso mencatat bahwa proses integrasi skuadnya bergerak ke arah yang tepat, terutama ketika para pemain kembali dari tugas internasional.
- Getty Images Sport
Persiapan beralih ke laga pembuka melawan Fulham
Kemenangan ini memberi dorongan moral bagi Chelsea setelah musim panas yang diwarnai transisi dan hasil yang beragam. Setelah melewati laga melawan Tottenham, Juventus, dan AC Milan, Chelsea kini mengalihkan fokus ke laga pembuka Premier League melawan Fulham pada 24 Agustus.
Alonso menutup penilaiannya dengan menatap pekerjaan yang menanti di Cobham pekan ini. Ia menambahkan: "Sekarang kami punya satu pekan penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi Fulham, tetapi rasanya menyenangkan berada di stadion."
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