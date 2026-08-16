Atmosfer di London Barat berubah menjadi tak menyenangkan ketika Fernandez masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua pada menit ke-62. Gelandang itu, yang santer dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City untuk bereuni dengan mantan bosnya, Enzo Maresca, mendapat cemoohan yang terdengar jelas dari tribun.

Gesekan ini tampaknya bersumber dari beberapa hal, termasuk perilaku terbaru sang pemain setelah kesuksesan Argentina di Piala Dunia dan rumor yang sudah lama beredar mengenai keinginannya untuk pergi. Fernandez bahkan mengambil ban kapten dari Reece James saat ia masuk, sebuah langkah yang tampaknya makin memecah reaksi penonton.



