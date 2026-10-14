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Enzo Fernandez dan Erling Haaland menjadi starter Manchester City saat menghadapi PSG, sementara Phil Foden kembali ke bangku cadangan
Manchester City menjamu PSG di Etihad
City kembali berlaga di Liga Champions malam ini dengan bersiap menjamu PSG. Enzo Maresca memiliki skuad yang seluruh pemainnya dalam kondisi fit untuk pertandingan besar di kompetisi Eropa melawan tim kuat asal Prancis tersebut.
Laga ini menjadi momen yang sangat penting bagi klub asal Manchester itu. Ini merupakan pertandingan kandang pertama mereka sejak sebuah komisi independen menyatakan mereka bersalah atas pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Premier League antara musim 2009/10 dan 2017/18.
Klub tersebut membantah sepenuhnya telah melakukan pelanggaran terkait berbagai tuduhan keuangan itu. Mereka telah mengajukan banding resmi atas putusan penting tersebut dan tetap fokus pada penampilan di lapangan.
- getty
Maresca menghadapi sorotan tajam media
Menjelang laga krusial di kompetisi Eropa ini, perhatian tak terelakkan tertuju pada kontroversi di luar lapangan yang masih berlangsung. Maresca dihujani pertanyaan sulit mengenai putusan bersalah yang baru-baru ini dijatuhkan dalam konferensi pers pralaganya. Meski sorotan media begitu tajam dan jadwal pertandingan padat, staf pelatih tidak menghadapi masalah cedera sama sekali.
Selain itu, Foden kembali tersedia untuk dipilih. Pemain timnas Inggris itu baru-baru ini menjalani skorsing tiga pertandingan domestik setelah menerima kartu merah langsung dalam derbi Manchester yang berlangsung sengit bulan lalu.
Foden menerima tempat di bangku cadangan
Meski kembali dari masa skorsing, Foden harus puas duduk di bangku cadangan malam ini. Maresca memilih susunan pemain inti yang sangat mirip dengan tim yang menghancurkan Liverpool di Anfield pada Minggu.
Gianluigi Donnarumma mempertahankan tempatnya sebagai penjaga gawang tuan rumah. Ruben Dias dan Marc Guehi dipercaya menjadi duet bek tengah, dengan Abdukodir Khusanov dan Josko Gvardiol mengisi posisi bek sayap. Enzo Fernandez dan Elliot Anderson menempati posisi gelandang bertahan berduet untuk menopang lini tengah. Keduanya bertugas memberikan fondasi taktis yang kokoh untuk menghadapi serangan berbahaya tim asal Paris itu.
Di posisi yang lebih maju, Rayan Cherki bermain tepat di depan duet gelandang tersebut. Antoine Semenyo dan Jeremy Doku dipilih untuk menghadirkan kecepatan eksplosif dan membuka ruang di kedua sisi serangan. Erling Haaland menjadi ujung tombak tunggal. Penyerang Norwegia yang produktif itu tentu ingin mencetak gol demi membawa timnya meraih kemenangan penting di Liga Champions di kandang sendiri.
- AFP
Susunan pemain inti
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembele, Doue
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