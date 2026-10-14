City kembali berlaga di Liga Champions malam ini dengan bersiap menjamu PSG. Enzo Maresca memiliki skuad yang seluruh pemainnya dalam kondisi fit untuk pertandingan besar di kompetisi Eropa melawan tim kuat asal Prancis tersebut.

Laga ini menjadi momen yang sangat penting bagi klub asal Manchester itu. Ini merupakan pertandingan kandang pertama mereka sejak sebuah komisi independen menyatakan mereka bersalah atas pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Premier League antara musim 2009/10 dan 2017/18.

Klub tersebut membantah sepenuhnya telah melakukan pelanggaran terkait berbagai tuduhan keuangan itu. Mereka telah mengajukan banding resmi atas putusan penting tersebut dan tetap fokus pada penampilan di lapangan.