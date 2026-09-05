Fernandez awalnya masuk daftar pemain cadangan yang ditetapkan manajer Enzo Maresca. Namun, cedera tak terduga yang dialami Nico O'Reilly saat pemanasan memaksa perubahan pada menit-menit akhir, yang membuat Fernandez menjalani debutnya bersama Manchester City. Terlepas dari banderol fantastis £125 juta dan kenangan yang masih membekas dari bentrokan sengit di Piala Dunia dengan rekan barunya di lini tengah, Elliot Anderson, Fernandez langsung menyatu dengan tim.

Kedua gelandang itu, yang dulu merupakan rival sengit, bekerja dalam harmoni sempurna untuk menghadirkan ketenangan bagi skuad Manchester City yang diliputi kegugupan, membuktikan bahwa klub itu telah menemukan kombinasi baru yang sangat kuat di jantung permainan.