Getty Images Sport
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Enzo Fernandez bersinar pada debutnya bersama Manchester City saat Erling Haaland memastikan kemenangan tipis atas Coventry City
Debut mengejutkan untuk rekrutan anyar
Fernandez awalnya masuk daftar pemain cadangan yang ditetapkan manajer Enzo Maresca. Namun, cedera tak terduga yang dialami Nico O'Reilly saat pemanasan memaksa perubahan pada menit-menit akhir, yang membuat Fernandez menjalani debutnya bersama Manchester City. Terlepas dari banderol fantastis £125 juta dan kenangan yang masih membekas dari bentrokan sengit di Piala Dunia dengan rekan barunya di lini tengah, Elliot Anderson, Fernandez langsung menyatu dengan tim.
Kedua gelandang itu, yang dulu merupakan rival sengit, bekerja dalam harmoni sempurna untuk menghadirkan ketenangan bagi skuad Manchester City yang diliputi kegugupan, membuktikan bahwa klub itu telah menemukan kombinasi baru yang sangat kuat di jantung permainan.
- Getty Images Sport
Memecah kebuntuan melawan pertahanan yang kukuh
Meski Rayan Cherki memberikan percikan kreativitas dan sempat membentur tiang di awal laga, Fernandez-lah yang membuka pertahanan Coventry City. Pada menit ke-26, Fernandez melihat pergerakan cerdas Antoine Semenyo dan melepaskan umpan yang mengubah jalannya pertandingan, yang sepenuhnya melewati Jay Dasilva.
Semenyo kemudian mengirimkan umpan silang sempurna ke kotak penalti, yang memungkinkan Erling Haaland menanduk masuk satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Kemampuan Fernandez untuk membaca ruang dan mengeksekusi umpan di bawah tekanan menunjukkan dengan tepat mengapa Manchester City bersedia menginvestasikan dana sebesar itu untuk mengamankan jasanya dari Chelsea pada musim panas ini.
Momen campuran dan sebuah assist yang dianulir
Laga ini bukannya tanpa momen-momen penuh gejolak bagi pemain anyar tersebut. Sesuai dengan karakternya yang konfrontatif, Fernandez terlibat dalam adu fisik yang tidak perlu dengan kiper Carl Rushworth pada dua menit awal.
Namun, ia juga menghadirkan momen-momen brilian, termasuk sebuah tendangan voli kait spektakuler melewati bahunya yang memberi umpan kepada Haaland untuk apa yang tampak sebagai gol kedua, tetapi Fernandez kemudian dinyatakan sedikit offside.
Sementara itu, Coventry City menciptakan beberapa peluang berbahaya di kedua babak, tetapi mendapati Gianluigi Donnarumma dalam performa tangguh, sehingga tim tamu menelan tiga kekalahan beruntun dan masih mencari gol liga pertama mereka.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Manchester City?
Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah ini, Manchester City akan berupaya melanjutkan awal sempurna mereka di kompetisi liga seiring mereka semakin mengintegrasikan Fernandez ke dalam skema taktis tim. Maresca harus mengatasi kerentanan di lini belakang yang diekspos Coventry City sebelum pertandingan berikutnya. Sementara itu, Fernandez menargetkan untuk mempertahankan level performa tinggi ini demi membungkam para pengkritiknya secara permanen dan membenarkan biaya transfernya yang mencapai £125 juta.
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