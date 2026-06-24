Enzo Fernandez berikutnya? Marc Cucurella menanggapi kabar bahwa wakil kapten Chelsea itu akan bergabung dengannya di Real Madrid

Cucurella telah resmi menyelesaikan kepindahannya dari Chelsea ke Real Madrid, dengan menandatangani kontrak berdurasi enam tahun untuk bermain di bawah asuhan Jose Mourinho. Meskipun baru saja tiba di Madrid, pemain berusia 27 tahun ini sudah berupaya mengajak seorang teman lamanya untuk bergabung, dengan secara terbuka mendesak Fernandez agar mempertimbangkan pindah ke klub raksasa Spanyol tersebut.

Dalam wawancara dengan media Spanyol Marca, Cucurella tidak menyembunyikan keinginannya agar gelandang tersebut mengikuti jejaknya. Ia mengatakan: "Dia pemain hebat dan teman saya. Dia mengucapkan selamat atas penandatanganan kontrak saya. Saya harap hal itu terwujud. Saya akan sangat senang. Kami sangat bahagia di Chelsea, dan memiliki kesempatan untuk sama-sama bergabung dengan Real Madrid pada musim panas yang sama… Saya harap dia beruntung dan menjadi pemain Real Madrid."



