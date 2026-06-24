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Enzo Fernandez berikutnya? Marc Cucurella menanggapi kabar bahwa wakil kapten Chelsea itu akan bergabung dengannya di Real Madrid
Seruan Cucurella agar Fernandez kembali bergabung
Cucurella telah resmi menyelesaikan kepindahannya dari Chelsea ke Real Madrid, dengan menandatangani kontrak berdurasi enam tahun untuk bermain di bawah asuhan Jose Mourinho. Meskipun baru saja tiba di Madrid, pemain berusia 27 tahun ini sudah berupaya mengajak seorang teman lamanya untuk bergabung, dengan secara terbuka mendesak Fernandez agar mempertimbangkan pindah ke klub raksasa Spanyol tersebut.
Dalam wawancara dengan media Spanyol Marca, Cucurella tidak menyembunyikan keinginannya agar gelandang tersebut mengikuti jejaknya. Ia mengatakan: "Dia pemain hebat dan teman saya. Dia mengucapkan selamat atas penandatanganan kontrak saya. Saya harap hal itu terwujud. Saya akan sangat senang. Kami sangat bahagia di Chelsea, dan memiliki kesempatan untuk sama-sama bergabung dengan Real Madrid pada musim panas yang sama… Saya harap dia beruntung dan menjadi pemain Real Madrid."
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Masa depan Fernandez yang tak menentu di London
Status pemain timnas Argentina ini di Chelsea telah menjadi topik hangat setelah musim yang diwarnai ketegangan di Stamford Bridge. Fernandez sempat dicoret dari skuad musim lalu setelah melontarkan komentar yang seolah-olah mengisyaratkan kepindahannya ke Bernabeu, yang memicu ketegangan dengan manajemen sebelumnya.
Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya memicu kontroversi ketika ia mengakui ketertarikannya pada ibu kota Spanyol tersebut, dengan menyatakan: “Saya sangat menyukai Madrid – kota itu mirip dengan Buenos Aires.” Ketika ditanya lebih lanjut apakah ia bisa membayangkan diri tinggal di kota tersebut, ia menjawab: “Ya, tentu saja.” Pengakuan-pengakuan ini pada akhirnya membuatnya dicoret dari skuad untuk pertandingan-pertandingan penting melawan Manchester City dan Port Vale.
Masalah disiplin di bawah rezim sebelumnya
Mantan manajer Chelsea, Liam Rosenior, bersikap tegas terhadap pernyataan publik sang gelandang, dengan menyatakan bahwa “telah ada batas yang terlampaui” terkait komitmennya terhadap proyek klub. Fernandez juga mengisyaratkan ketidakpastiannya sendiri setelah tersingkir dari Liga Champions, dengan mengatakan kepada wartawan bahwa ia “tidak tahu” apakah akan tetap bertahan di klub, sambil menambahkan: “Piala Dunia akan segera tiba, jadi kita lihat saja nanti setelah itu.”
Namun, perwakilannya, mantan bintang PSG Javier Pastore, membela integritas sang pemain. Pastore mengatakan: "Enzo tidak memahami situasinya. Ketika pelatih memberitahunya, ia menerimanya karena ia adalah sosok yang sangat profesional yang selalu berkomitmen penuh di mana pun ia berada dan menghormati keputusan. Namun, kami tidak memahami hukuman tersebut karena ia tidak menyebut klub mana pun atau mengatakan ingin meninggalkan Chelsea, jauh dari itu. Ia hanya menyebut Madrid, kotanya, karena ditanya kota mana di Eropa yang ingin ia tinggali suatu hari nanti."
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Upaya Xabi Alonso untuk mempertahankan para bintang
Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, dihadapkan pada tugas berat untuk membangkitkan kembali skuad yang telah kehilangan Cucurella dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Meskipun Fernandez tetap menjadi pilar penting tim—setelah mencetak 10 gol dan memberikan empat assist dalam 35 penampilan di Liga Premier musim lalu—daya tarik Bernabeu terus membayangi.