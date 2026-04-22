Enzo Fernandez & Moises Caicedo 'bukan pemimpin' dan 'tidak pantas' bermain untuk Chelsea, kata mantan bintang The Blues

"Kami pernah menjadi pemain dan kami bisa melihatnya; mantan rekan setim dan sesama warga negara saya, Marcel Desailly, dua hari lalu mengatakan apa yang terus-menerus kami sampaikan," kata Leboeuf. "Kami tidak memiliki pemimpin di tim itu. Kami membutuhkan kiper sebagai pemimpin, kami membutuhkan bek tengah, dan kami membutuhkan gelandang."

Mantan bek tengah The Blues ini membandingkan para bintang saat ini dengan para legenda yang pernah menjadi rekan setimnya selama masa kejayaannya di Stamford Bridge. Ia yakin bahwa duo saat ini tidak memahami arti penting seragam tersebut atau tuntutan dalam memimpin klub sekelas Chelsea melalui masa-masa sulit.

Ia menambahkan: "Caicedo dan Ezno Fernandez bukanlah pemimpin. Maaf, saya sudah melihat pemimpin. Saya pernah bermain bersama Dennis Wise, Craig Burley, dan Roberto Di Matteo di lini tengah. Mereka adalah pemimpin. Saya bahkan tidak membicarakan para bek seperti Marcel Desailly, Steve Clarke, dan di lini depan dengan Vialli, Gullit, Zola, para pemain yang sukses pada masa saya, dan saya bahkan tidak membicarakan apa yang kita lihat [di bawah Roman Abramovich]. Tapi sekarang sudah cukup, para pemain itu tidak pantas bermain untuk Chelsea saat ini. Mereka tidak cukup baik."



