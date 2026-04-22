Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Enzo Fernandez & Moises Caicedo 'bukan pemimpin' dan 'tidak pantas' bermain untuk Chelsea, kata mantan bintang The Blues
Leboeuf mempertanyakan lini tengah Chelsea senilai £200 juta
Dampak dari kekalahan telak 3-0 Chelsea di tangan Brighton telah mencapai puncaknya, dengan mantan pahlawan The Blues, Leboeuf, mengidentifikasi lini tengah sebagai area yang paling mengkhawatirkan. Meskipun telah menghabiskan total £223 juta untuk transfer, Fernandez dan Caicedo tak mampu mengendalikan jalannya pertandingan di Amex Stadium saat tim tamu menelan kekalahan bersejarah.
Leboeuf tidak segan-segan mengkritik kedua bintang tersebut, dengan menyatakan bahwa harga mahal yang mereka bayarkan belum tercermin dalam kepemimpinan yang dibutuhkan di Stamford Bridge. Berbicara kepada ESPN FC, pemenang Piala Dunia ini mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kondisi skuad saat ini, yang kini telah menderita lima kekalahan beruntun di Liga Premier tanpa mencetak satu gol pun untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad.
- Getty Images Sport
Perbandingan dengan legenda-legenda Chelsea di masa lalu
"Kami pernah menjadi pemain dan kami bisa melihatnya; mantan rekan setim dan sesama warga negara saya, Marcel Desailly, dua hari lalu mengatakan apa yang terus-menerus kami sampaikan," kata Leboeuf. "Kami tidak memiliki pemimpin di tim itu. Kami membutuhkan kiper sebagai pemimpin, kami membutuhkan bek tengah, dan kami membutuhkan gelandang."
Mantan bek tengah The Blues ini membandingkan para bintang saat ini dengan para legenda yang pernah menjadi rekan setimnya selama masa kejayaannya di Stamford Bridge. Ia yakin bahwa duo saat ini tidak memahami arti penting seragam tersebut atau tuntutan dalam memimpin klub sekelas Chelsea melalui masa-masa sulit.
Ia menambahkan: "Caicedo dan Ezno Fernandez bukanlah pemimpin. Maaf, saya sudah melihat pemimpin. Saya pernah bermain bersama Dennis Wise, Craig Burley, dan Roberto Di Matteo di lini tengah. Mereka adalah pemimpin. Saya bahkan tidak membicarakan para bek seperti Marcel Desailly, Steve Clarke, dan di lini depan dengan Vialli, Gullit, Zola, para pemain yang sukses pada masa saya, dan saya bahkan tidak membicarakan apa yang kita lihat [di bawah Roman Abramovich]. Tapi sekarang sudah cukup, para pemain itu tidak pantas bermain untuk Chelsea saat ini. Mereka tidak cukup baik."
Kebijakan transfer menuai kritik
Meskipun manajer Liam Rosenior berada di bawah tekanan yang sangat besar, Leboeuf meyakini bahwa akar masalahnya terletak pada dewan direksi dan fokus mereka untuk merekrut pemain muda berbakat daripada pemain berpengalaman yang sudah mapan. Ketergantungan pada potensi daripada pengalaman yang teruji telah membuat tim asal London Barat ini tampak kebingungan selama masa-masa sulit musim ini, sehingga mereka kini tertinggal tujuh poin dari lima besar klasemen Liga Premier dengan empat pertandingan tersisa.
Leboeuf mendesak para pengambil keputusan untuk meninjau kembali strategi perekrutan mereka jika klub ingin kembali ke puncak sepak bola Eropa. "Apa yang bisa diubah sekarang, saya tidak tahu. Tapi tahun depan, tolong dewan direksi merekrut pemimpin. Jika tidak, Chelsea tidak akan pernah menjadi Chelsea yang kita kenal," katanya.
- Getty Images Sport
Masa depan Rosenior dan peluang terakhir di Piala FA
Meskipun para penggemar mendesak agar Rosenior dipecat setelah kekalahan kelima berturut-turut di liga tanpa mencetak gol, Leboeuf berpendapat bahwa pergantian manajer saat ini tidak akan ada gunanya. Dengan laga semifinal Piala FA melawan Leeds United yang akan segera digelar, ia menyarankan agar dewan direksi menunda pengambilan keputusan.
"Kalian harus menunggu hingga pertandingan melawan Leeds. Jika Rosenior pergi, saya rasa itu tidak akan mengubah pola pikir saya," tutup Leboeuf. "Kalian harus menunggu hingga akhir musim dan memikirkan kembali masa depan serta bagaimana kalian ingin Chelsea kembali menjadi tim yang kita semua inginkan. Mengganti Rosenior dengan orang lain dua bulan sebelum akhir musim, saya tidak tahu apakah itu akan berarti apa-apa bagi saya."