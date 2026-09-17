Ketika ditanya apakah pencapaian itu perlu terjadi sesegera mungkin, demi mengakhiri berbagai pembicaraan yang tidak diinginkan, mantan bintang Liverpool Murphy, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir terlepas Anda pindah dengan nilai £100 juta, £10 juta, atau £100.000, di mana pun Anda berada, jika Anda seorang pemain depan, Anda ingin mulai menunjukkan bukan hanya kepada suporter, tetapi juga kepada para pemain di sekitar Anda, apa yang mampu Anda lakukan.

"Saya pikir penampilannya melawan Atletico berada di level tinggi. Anda bisa melihat seluruh kualitasnya, dia tampak tajam. Saya tahu dia sedikit kelelahan kemudian dan Anda bisa berargumen dia kesulitan melawan Fulham. Karena itu, dia belum terlihat sepenuhnya bugar untuk memainkan semua pertandingan.

"Tetapi penampilan singkat itu, serangan balik itu bersama [Florian] Wirtz, ketika dia lolos dalam situasi satu lawan satu dan bola melebar di samping tiang, dalam dunia ideal, itu menjadi gol dan tiba-tiba saja dia langsung melaju.

"Tetapi saya tidak terlalu mengkhawatirkannya seperti saya akan mengkhawatirkan pemain dengan status yang lebih rendah. Seseorang yang sudah lama berada di klub sepak bola besar dengan ekspektasi tinggi dan bermain di level tertinggi bersama para pesepakbola hebat serta berkembang. Jadi, saya tidak melihat itu benar-benar menggoyahkan kepercayaan dirinya atau kemampuannya untuk kembali masuk ke posisi-posisi itu dan mencetak gol lagi.

"Sementara pemain lain, mungkin jika Anda memikirkan Wirtz, yang datang dari klub yang lebih kecil, jika Anda suka, Leverkusen dengan label harga serupa, tekanan di pundaknya sudah terus menumpuk dalam periode yang cukup panjang hingga sekarang.

"Sedangkan Barcola benar-benar baru saja datang dan pada dasarnya memang lebih merupakan pencetak gol. Jadi, saya tidak khawatir untuknya. Saya pikir itu akan datang lebih cepat daripada lambat karena dia adalah talenta luar biasa. Saya hanya pikir ini soal kebugaran bertanding baginya."