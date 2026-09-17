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‘Entah Anda bergerak untuk 100 m, 10 m, atau 100 km’ - Bradley Barcola menghadapi target gol yang sudah familier di Liverpool setelah transfer senilai £123 juta dari PSG
Hanya dua pemain di sepak bola Inggris yang berharga lebih mahal daripada Barcola
Hanya ada dua pemain dalam sejarah sepakbola Inggris, yakni rekan setimnya Alexander Isak dan pemain anyar Manchester City Enzo Fernandez, yang pernah memiliki banderol lebih mahal, saat keduanya sama-sama pindah klub dengan nilai £125 juta ($167 juta).
Nilai transfer yang sangat fantastis seperti itu menghadirkan ekspektasi tambahan dan tuntutan untuk memberikan hasil instan atas investasi kepercayaan dan dana. Isak kesulitan sepanjang musim debutnya di Merseyside yang diganggu cedera, dengan gol pertamanya di Premier League baru tercipta pada November 2025.
Barcola sudah mencatatkan empat penampilan di tiga kompetisi sejak bergabung dengan Liverpool, dengan dua di antaranya sebagai pemain pengganti. Ia terlihat cukup hidup, saat bermain di sisi kiri dan kanan, tetapi masih belum mampu mencetak gol.
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Barcola ingin membuka rekening golnya untuk Liverpool
Ketika ditanya apakah pencapaian itu perlu terjadi sesegera mungkin, demi mengakhiri berbagai pembicaraan yang tidak diinginkan, mantan bintang Liverpool Murphy, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL: "Saya pikir terlepas Anda pindah dengan nilai £100 juta, £10 juta, atau £100.000, di mana pun Anda berada, jika Anda seorang pemain depan, Anda ingin mulai menunjukkan bukan hanya kepada suporter, tetapi juga kepada para pemain di sekitar Anda, apa yang mampu Anda lakukan.
"Saya pikir penampilannya melawan Atletico berada di level tinggi. Anda bisa melihat seluruh kualitasnya, dia tampak tajam. Saya tahu dia sedikit kelelahan kemudian dan Anda bisa berargumen dia kesulitan melawan Fulham. Karena itu, dia belum terlihat sepenuhnya bugar untuk memainkan semua pertandingan.
"Tetapi penampilan singkat itu, serangan balik itu bersama [Florian] Wirtz, ketika dia lolos dalam situasi satu lawan satu dan bola melebar di samping tiang, dalam dunia ideal, itu menjadi gol dan tiba-tiba saja dia langsung melaju.
"Tetapi saya tidak terlalu mengkhawatirkannya seperti saya akan mengkhawatirkan pemain dengan status yang lebih rendah. Seseorang yang sudah lama berada di klub sepak bola besar dengan ekspektasi tinggi dan bermain di level tertinggi bersama para pesepakbola hebat serta berkembang. Jadi, saya tidak melihat itu benar-benar menggoyahkan kepercayaan dirinya atau kemampuannya untuk kembali masuk ke posisi-posisi itu dan mencetak gol lagi.
"Sementara pemain lain, mungkin jika Anda memikirkan Wirtz, yang datang dari klub yang lebih kecil, jika Anda suka, Leverkusen dengan label harga serupa, tekanan di pundaknya sudah terus menumpuk dalam periode yang cukup panjang hingga sekarang.
"Sedangkan Barcola benar-benar baru saja datang dan pada dasarnya memang lebih merupakan pencetak gol. Jadi, saya tidak khawatir untuknya. Saya pikir itu akan datang lebih cepat daripada lambat karena dia adalah talenta luar biasa. Saya hanya pikir ini soal kebugaran bertanding baginya."
Apakah pemenang Liga Champions selalu menjadi target utama transfer?
Barcola sempat sangat kencang dikaitkan dengan beberapa rival domestik Liverpool, termasuk Arsenal dan Manchester United, sebelum akhirnya berlabuh di Anfield. Apakah ia memang sudah lama masuk radar Liverpool atau mereka bergerak setelah tiba-tiba melihat seorang pemain elite tersedia, mengingat Andoni Iraola sudah punya stok melimpah di posisi sayap kiri?
Menjawab pertanyaan itu, Murphy menambahkan: “Perasaan saya mengatakan bahwa perekrutan sebesar itu, dengan biaya sebesar itu dan kualitas seperti itu, adalah sesuatu yang sudah mereka pantau cukup lama.
“Saya rasa kita akan melihat dia terutama mengambil alih sisi kiri itu. Karena itulah [Cody] Gakpo pada satu titik sempat dianggap tidak lagi dibutuhkan. Tampaknya Gakpo bertahan karena mereka tidak bisa mendatangkan seseorang untuk sisi kanan. Bagi saya, itu penjelasan yang lebih masuk akal.
“Saya tidak melihat mereka tiba-tiba bergerak cepat untuk merekrut Barcola secara impulsif dan menghabiskan uang sebesar itu, terutama dengan kualitas orang-orang yang mereka miliki di klub pada sisi perekrutan itu.
“Saya pikir mereka sudah mengamatinya cukup lama. Sejujurnya, saya rasa itu mungkin seseorang yang mereka lihat sebagai peningkatan dari Gakpo, yang musim lalu paling bagus hanya menjalani musim yang biasa-biasa saja. Jadi saya rasa ini bukan keputusan yang terburu-buru.”
- Getty
Barcola bersiap pergi bersama Prancis selama jeda internasional
Barcola membantu Liverpool mengatasi Tottenham dalam laga terbaru mereka, saat mereka melaju ke putaran keempat Carabao Cup, di mana mereka akan menjamu Chelsea dalam pertandingan yang sangat dinantikan.
Ia berharap bisa memainkan peran penting saat menghadapi Bournemouth pada Sabtu, ketika Liverpool mempertaruhkan catatan tak terkalahkan mereka pada awal 2026-27, sebelum bergabung dengan Prancis untuk tugas di UEFA Nations League.
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