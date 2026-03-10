Getty/GOAL
Eni Aluko memenangkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Joey Barton, setelah mantan gelandang Liga Premier itu diperintahkan untuk membayar ganti rugi besar atas 'kampanye pencemaran nama baik' beberapa hari setelah ditangkap atas dugaan penganiayaan
Putusan Mahkamah Agung dan denda finansial
Menurut PA Media, Aluko telah menerima ganti rugi dan biaya hukum lebih dari £300.000 setelah berhasil menggugat Barton atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini, yang awalnya berpusat pada dua posting yang dibuat pada tahun 2024 di platform X, berakhir dengan penundaan proses hukum. Hal ini berarti tindakan hukum secara resmi dihentikan, dan mantan gelandang Manchester City tersebut diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang signifikan kepada penggugat.
Aluko menghadiri sidang di London dan secara singkat mengungkapkan rasa lega yang mendalam atas berakhirnya persidangan yang melelahkan. Berbicara di luar pengadilan, ia hanya mengatakan: "Saya senang ini sudah berakhir." Putusan pengadilan akhir mewajibkan denda finansial total sebesar £339.000 untuk menutupi kerugian reputasi dan biaya hukum yang besar yang dikeluarkan selama perselisihan yang berkepanjangan.
Kampanye terarah untuk pelecehan digital
Pengadilan mendengarkan rincian mengenai volume dan sifat pelecehan daring. Gervase de Wilde, yang mewakili mantan pemain Lioness, menjelaskan bahwa antara Januari dan Agustus 2024, terdakwa memposting 48 unggahan yang berkaitan dengan kliennya, melakukan kampanye penghinaan publik yang sengaja ditargetkan. De Wilde mencatat bahwa mantan gelandang tersebut secara salah mengklaim bahwa kliennya telah "secara sinis berusaha memanfaatkan statusnya sebagai korban dugaan rasisme dan perundungan", dan menyebutnya sebagai hipokrit.
Pengacara tersebut menyoroti satu postingan yang sangat mengerikan, yang menampilkan gambar kepala mantan striker Chelsea yang disematkan pada tubuh pembunuh berantai Rosemary West. "Kampanye tersebut merupakan serangan terhadap berbagai aspek kehidupan dan kepribadiannya," kata De Wilde kepada pengadilan. Dia menambahkan bahwa pelecehan tersebut menyebabkan "kesedihan yang luar biasa", dan bahwa penggugat merasa takut bahwa upaya untuk menghentikan pelecehan tersebut akan dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pelaku untuk digunakan melawan dirinya.
Penangkapan dan pengakuan hukum secara resmi
Terdakwa tidak hadir di Pengadilan Tinggi untuk mendengarkan putusan akhir yang dibacakan. De Wilde memberitahu hakim bahwa mantan manajer Fleetwood Town telah ditangkap pada hari Senin dan saat ini ditahan di tahanan polisi. Penahanan ini terkait dengan tuduhan penganiayaan yang berkaitan dengan insiden di dekat lapangan golf di Huyton, Merseyside.
Meskipun absen, tim hukumnya mengonfirmasi bahwa ia akhirnya mengakui poin hukum terkait perilaku digitalnya yang berkepanjangan. Menanggapi pengakuan ini, De Wilde menyatakan: "Tuan Barton kini mengakui bahwa kampanyenya terhadap Nyonya Aluko merupakan pelecehan dan bahwa ia tidak seharusnya melakukan publikasi tersebut." Pengakuan formal ini menjadi landasan yang diperlukan untuk ganti rugi besar yang dijatuhkan.
Keputusan akhir untuk mantan striker
Hakim Nicholas Lavender, yang memimpin sidang tersebut, menetapkan batas waktu yang ketat untuk penyelesaian keuangan. Hakim memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada tergugat untuk mengajukan perubahan formal terhadap putusan. Namun, putusan tersebut secara jelas menetapkan bahwa £100.000 pertama, beserta bunga yang telah terakumulasi, harus dibayarkan paling lambat 24 Maret.
Penutupan kasus ini yang mendapat sorotan luas menjadi momen bersejarah terkait pertanggungjawaban tokoh publik di media sosial. Bagi penyiar yang dihormati, putusan final ini memberikan ganti rugi finansial yang signifikan serta pengakuan formal yang penting bahwa serangan tanpa henti yang dialaminya sepenuhnya tidak berdasar, akhirnya memungkinkan dia untuk melanjutkan hidupnya.
