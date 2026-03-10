Eni Aluko memenangkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Joey Barton, setelah mantan gelandang Liga Premier itu diperintahkan untuk membayar ganti rugi besar atas 'kampanye pencemaran nama baik' beberapa hari setelah ditangkap atas dugaan penganiayaan

Menurut PA Media, Aluko telah menerima ganti rugi dan biaya hukum lebih dari £300.000 setelah berhasil menggugat Barton atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini, yang awalnya berpusat pada dua posting yang dibuat pada tahun 2024 di platform X, berakhir dengan penundaan proses hukum. Hal ini berarti tindakan hukum secara resmi dihentikan, dan mantan gelandang Manchester City tersebut diperintahkan untuk membayar ganti rugi yang signifikan kepada penggugat.

Aluko menghadiri sidang di London dan secara singkat mengungkapkan rasa lega yang mendalam atas berakhirnya persidangan yang melelahkan. Berbicara di luar pengadilan, ia hanya mengatakan: "Saya senang ini sudah berakhir." Putusan pengadilan akhir mewajibkan denda finansial total sebesar £339.000 untuk menutupi kerugian reputasi dan biaya hukum yang besar yang dikeluarkan selama perselisihan yang berkepanjangan.