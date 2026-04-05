"Energi yang tegang!" - Theo Walcott menyalahkan Mikel Arteta atas kekalahan Arsenal di Piala FA saat bertandang ke Southampton

Meskipun mendapat kritik pedas dari para pakar dan mantan pemain, pelatih asal Spanyol itu tetap teguh dalam dukungannya terhadap tim. Arsenal mendominasi penguasaan bola dalam waktu yang cukup lama, namun kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk mengalahkan Saints, yang berujung pada tersingkirnya mereka dari turnamen untuk kedua kalinya dalam waktu hanya dua pekan. Arteta menegaskan bahwa ia tidak akan secara terbuka mengkritik timnya setelah menjalani jadwal pertandingan yang melelahkan di berbagai kompetisi.

Dalam tanggapan yang penuh semangat, Arteta menegaskan posisinya dengan menyatakan: "Saya mencintai para pemain saya. Apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan. Saya tidak akan mengkritik mereka karena kami kalah dalam pertandingan ini dengan cara yang mereka coba. Dan cara mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Beberapa dari mereka mungkin bahkan tidak perlu berada di sini hari ini. Saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya."