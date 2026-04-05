AFP
Diterjemahkan oleh
"Energi yang tegang!" - Theo Walcott menyalahkan Mikel Arteta atas kekalahan Arsenal di Piala FA saat bertandang ke Southampton
Sebuah mimpi empat kali lipat mulai terungkap
Beberapa minggu yang lalu, Arsenal sedang menikmati euforia atas peluang meraih empat gelar bersejarah, namun kampanye Mikel Arteta kini tiba-tiba terpuruk. Setelah kekalahan pahit di final Carabao Cup bulan lalu dari Manchester City, The Gunners kembali menderita pukulan telak. Selama dua pekan yang brutal, Arsenal menyaksikan dua trofi besar lepas dari genggaman, yang berujung pada kekalahan mengejutkan 2-1 di perempat final Piala FA dari tim Championship. Yang memperburuk keadaan, Southampton semakin memperparah luka tersebut secara daring dengan ejekan terkait gelar quadruple kepada seorang penggemar Arsenal yang menganggap hasil tersebut sebagai "kemenangan kebetulan".
- AFP
Walcott mengkritik keras tingkah laku Arteta di pinggir lapangan
Saat berbicara kepada BBC setelah kekalahan mengejutkan di St Mary's, mantan penyerang Arsenal itu secara langsung menuding perilaku panik staf kepelatihan sebagai pemicu utama penampilan tim yang tidak terkoordinasi.
Walcott berkata: "Secara visual, melihat Mikel di pinggir lapangan, itu adalah elemen-elemen dari tahun-tahun sebelumnya di mana energi itu tercermin ke dalam tim. Itu adalah energi yang gugup, sangat tegang. Bukan hanya Mikel, tetapi banyak staf yang kadang-kadang berada di sana. Rasanya seperti terlalu banyak juru masak di dapur, terlalu banyak pesan. 'Mainkan tim terbaikmu' adalah hal yang tepat untuk dilakukan malam ini. Mudah saja jika saya mengatakan itu sekarang, tetapi Anda menginginkan reaksi setelah final piala dan itu tidak terjadi malam ini, malah lebih buruk."
Manajer Arsenal membela skuadnya setelah tersingkir secara mengejutkan
Meskipun mendapat kritik pedas dari para pakar dan mantan pemain, pelatih asal Spanyol itu tetap teguh dalam dukungannya terhadap tim. Arsenal mendominasi penguasaan bola dalam waktu yang cukup lama, namun kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk mengalahkan Saints, yang berujung pada tersingkirnya mereka dari turnamen untuk kedua kalinya dalam waktu hanya dua pekan. Arteta menegaskan bahwa ia tidak akan secara terbuka mengkritik timnya setelah menjalani jadwal pertandingan yang melelahkan di berbagai kompetisi.
Dalam tanggapan yang penuh semangat, Arteta menegaskan posisinya dengan menyatakan: "Saya mencintai para pemain saya. Apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan. Saya tidak akan mengkritik mereka karena kami kalah dalam pertandingan ini dengan cara yang mereka coba. Dan cara mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Beberapa dari mereka mungkin bahkan tidak perlu berada di sini hari ini. Saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya."
- Getty Images Sport
Musim yang genting bagi tim asal London Utara
Kekalahan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya kemerosotan di akhir musim, sebuah tema yang sudah tak asing lagi dan sangat menjengkelkan dari musim-musim sebelumnya di bawah kepemimpinan Arteta. Dengan hanya Liga Premier dan Liga Champions yang tersisa untuk diperjuangkan, ada kekhawatiran yang semakin besar bahwa The Gunners berisiko mengakhiri musim keenam berturut-turut tanpa trofi jika mereka tidak dapat segera menstabilkan performa mereka.
Walcott turut merasakan kecemasan yang melanda ini, dan mendesak mantan klubnya untuk melupakan hasil melawan Southampton sebelum hal itu merusak seluruh musim mereka. "Mereka tidak boleh membiarkan musim ini lepas dari genggaman mereka. Segala sesuatu yang telah mereka bangun musim ini, jangan biarkan hal itu memengaruhi mereka. Mereka pernah berada dalam situasi ini sebelumnya dan mereka tidak ingin mengalaminya lagi," pungkasnya.