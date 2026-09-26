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'Energi berubah' - Mauricio Pochettino mengungkap bagaimana drama kartu merah menghancurkan mimpi Piala Dunia USMNT
Pochettino merefleksikan drama banding Piala Dunia
Pochettino mengakui ia menyesal tidak mengambil alih keputusan untuk mengajukan banding atas kartu merah Balogun selama Piala Dunia. Sang penyerang dikartu merah pada babak 32 besar melawan Bosnia-Herzegovina sebelum FIFA menangguhkan larangan bermain satu pertandingannya.
Keputusan itu memungkinkan Balogun bermain pada babak 16 besar melawan Belgia, tetapi hal tersebut memicu kontroversi besar.Presiden FIFA Gianni Infantino menghadapi tuduhan melanggar netralitas politik setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim ia campur tangan secara pribadi.
Pochettino meyakini kegaduhan yang kemudian terjadi sepenuhnya mengganggu timnya. Mantan manajer Tottenham itu mengakui bahwa atmosfer negatif yang diciptakan oleh banding tersebut pada dasarnya mengubah fokus timnya.
- Getty Images Sport
Pergeseran energi yang menggagalkan USMNT
Berbicara kepada penyiar Andres Cantor di Futbol de Primera, Pochettino mengakui penyesalannya atas bagaimana peristiwa itu berkembang. Ia merasa seluruh situasi tersebut memunculkan kenegatifan yang tidak perlu dan secara langsung merugikan skuad.
"Mungkin saya menyesal karena tidak terlibat ketika pertandingan Bosnia berakhir dalam situasi yang kemudian terjadi dan memunculkan semua hal negatif yang terjadi," kata Pochettino.
"Mungkin saya menyesal karena tidak lebih terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Saya tidak terlibat dalam keputusan untuk mengajukan klaim penangguhan kartu merah itu. Bahkan lebih dari fakta bahwa kami dinyatakan berada di pihak yang benar, saya rasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi.
"Saya, sebagai orang sepakbola, yang memiliki kecerdasan emosional untuk memahami bahwa ini bisa mengubah energi dari situasinya, karena energinya berubah pada saat semua ini terjadi, dan kemudian pertandingan dimainkan dengan parameter yang berbeda."
Akhir menyakitkan untuk turnamen yang menjanjikan
Sebelum kontroversi itu, USMNT tampil mengesankan di bawah Pochettino dengan melaju mulus melewati fase grup dan mengalahkan Bosnia. Mereka membidik tiket ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002.
Namun, Amerika Serikat menelan kekalahan telak 4-1 dari Belgia di babak 16 besar. Balogun kemudian mengakui bahwa kebisingan dari luar memengaruhi skuad, sementara para pemain Belgia mengakui situasi itu memberi motivasi tambahan.
Merefleksikan pertandingan tersebut dalam konferensi pers di Orlando, Florida, Pochettino berkata: "Pertandingan itu sangat sulit dianalisis karena terbentuk dalam sebuah lingkungan yang bukan lingkungan terbaik untuk pergi dan bersaing di Piala Dunia."
- Getty Images
Melangkah maju di bawah arahan Pochettino
Pelatih asal Argentina itu baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dan tetap berkomitmen untuk memimpin tim nasional memasuki babak berikutnya. Timnas Amerika Serikat kini bersiap menghadapi Peru pada Sabtu dalam laga persahabatan. Setelah itu, laga melawan Chile, Meksiko, dan Kanada akan menyusul saat Pochettino berusaha membangun kembali momentum pada jeda internasional saat ini.
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