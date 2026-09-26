'Energi berubah' - Mauricio Pochettino mengungkap bagaimana drama kartu merah menghancurkan mimpi Piala Dunia USMNT

Berbicara kepada penyiar Andres Cantor di Futbol de Primera, Pochettino mengakui penyesalannya atas bagaimana peristiwa itu berkembang. Ia merasa seluruh situasi tersebut memunculkan kenegatifan yang tidak perlu dan secara langsung merugikan skuad.

"Mungkin saya menyesal karena tidak terlibat ketika pertandingan Bosnia berakhir dalam situasi yang kemudian terjadi dan memunculkan semua hal negatif yang terjadi," kata Pochettino.

"Mungkin saya menyesal karena tidak lebih terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Saya tidak terlibat dalam keputusan untuk mengajukan klaim penangguhan kartu merah itu. Bahkan lebih dari fakta bahwa kami dinyatakan berada di pihak yang benar, saya rasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi.

"Saya, sebagai orang sepakbola, yang memiliki kecerdasan emosional untuk memahami bahwa ini bisa mengubah energi dari situasinya, karena energinya berubah pada saat semua ini terjadi, dan kemudian pertandingan dimainkan dengan parameter yang berbeda."