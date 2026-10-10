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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport
Donny Afroni
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Endrick terbuka untuk pindah ke AC Milan saat wonderkid Real Madrid itu mendorong jalan keluar lewat peminjaman pada Januari

Transfers
Endrick
Real Madrid
LaLiga
AC Milan
Serie A

Persaingan untuk mendapatkan salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola dunia kian memanas seiring mendekatnya jendela transfer musim dingin. Sensasi Real Madrid, Endrick, dilaporkan telah memberi lampu hijau untuk potensi kepindahan ke AC Milan, demi mencari menit bermain reguler di tim utama yang luput didapatkannya di ibu kota Spanyol musim ini.

  • Frustrasi memuncak di Bernabeu

    Wonderkid Brasil itu mendapati jalannya menuju starting XI terhalang oleh deretan superstar, termasuk Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Persaingan untuk memperebutkan tempat di Santiago Bernabeu disebut sangat sengit, dan dengan Rodrygo yang kian dekat untuk pulih dari cedera, mantan bintang muda Palmeiras itu berisiko turun lebih jauh dalam urutan pilihan di bawah Jose Mourinho.

    Terlepas dari potensinya yang sangat besar, kontribusi Endrick sejauh ini terbatas pada hanya empat menit penampilan saat melawan Elche pada pertengahan September. Meski jeda internasional terbaru memberinya sedikit kelegaan, yang memungkinkannya tampil dalam laga uji coba Brasil melawan Australia dan India, penyerang itu sangat memahami bahwa ia tidak bisa mempertahankan tempatnya di skuad Brasil tanpa menit bermain yang konsisten di level klub. Karena itu, kepindahan pada musim dingin kini tampak nyaris tak terelakkan jika situasinya di Madrid tidak membaik secara drastis.

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    Koneksi Cardinale

    Milan muncul sebagai yang terdepan untuk mengamankan tanda tangannya setelah menerima sinyal positif dari kubu sang pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemilik Milan Gerry Cardinale bisa memegang kartu truf dalam negosiasi berkat hubungan profesionalnya di luar lapangan sepak bola. Endrick diwakili oleh Roc Nation, agensi kuat yang memiliki hubungan sangat baik dengan bos RedBird tersebut. Hubungan yang sudah terjalin antara Cardinale dan perwakilan sang pemain ini dipandang sebagai faktor penentu yang bisa memungkinkan raksasa Italia itu mengungguli persaingan ketat dari tempat lain di Eropa.

    Meski Milan memimpin perburuan, mereka bukan satu-satunya peminat yang memantau situasi ini. Di Serie A, Gian Piero Gasperini dikabarkan ingin membawa pemain Brasil itu ke Roma, sementara klub Premier League Aston Villa juga dikaitkan dengan kepindahan tersebut. Namun, Cardinale tetap sangat yakin bahwa Milan bisa menuntaskan kesepakatan jika Real Madrid secara resmi mengizinkan kepindahan dengan status pinjaman. Aspek finansial dalam kesepakatan ini juga tampak bisa dikelola, karena gaji bersih Endrick saat ini sebesar €2,5 juta ditambah bonus masih sesuai dengan struktur gaji klub asal Milan tersebut.

  • Struktur kesepakatan kreatif

    Meski fokus langsungnya adalah peminjaman pada Januari, ada kemungkinan kedua klub membahas kesepakatan yang lebih kompleks terkait masa depan jangka panjang Endrick. Madrid dan Milan memiliki riwayat bekerja sama dalam formula transfer yang kreatif, terutama dalam kesepakatan yang membawa Brahim Diaz ke Italia. Langkah tersebut melibatkan serangkaian perjanjian peminjaman, klausul pembelian kembali, dan opsi pembelian balik tandingan yang menguntungkan kedua pihak selama beberapa musim.

    Mengingat Madrid menginvestasikan sekitar €47,5 juta untuk merekrut Endrick dari Palmeiras pada akhir 2022, mereka tentu ingin memastikan nilai pasarnya tetap terlindungi dan perkembangannya terus berada di jalur yang positif. Saat bursa transfer musim dingin mendekat, dialog antara Madrid dan Milan diperkirakan akan semakin intens untuk menentukan syarat pasti dari potensi kedatangan pemain Brasil itu ke San Siro.

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    Kecocokan strategis untuk Ruben Amorim

    Langkah untuk mendatangkan Endrick akan menjadi lebih dari sekadar perekrutan mewah bagi Milan; itu akan menjawab kebutuhan taktis yang kian mendesak bagi pelatih kepala Ruben Amorim. Menyusul cedera jangka panjang yang dialami Alexis Saelemaekers, yang diperkirakan harus menepi selama empat bulan, AC Milan kekurangan opsi di sepertiga akhir lapangan. Kehadiran pemain Brasil serbabisa itu akan memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan di berbagai posisi saat klub bersaing di banyak ajang pada paruh kedua musim. Sang pemain sendiri telah menyatakan bahwa prospek bermain di Serie A sangat menarik baginya setelah pengalaman sebelumnya di Brasil, Spanyol, dan Prancis.


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