Wonderkid Brasil itu mendapati jalannya menuju starting XI terhalang oleh deretan superstar, termasuk Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Persaingan untuk memperebutkan tempat di Santiago Bernabeu disebut sangat sengit, dan dengan Rodrygo yang kian dekat untuk pulih dari cedera, mantan bintang muda Palmeiras itu berisiko turun lebih jauh dalam urutan pilihan di bawah Jose Mourinho.

Terlepas dari potensinya yang sangat besar, kontribusi Endrick sejauh ini terbatas pada hanya empat menit penampilan saat melawan Elche pada pertengahan September. Meski jeda internasional terbaru memberinya sedikit kelegaan, yang memungkinkannya tampil dalam laga uji coba Brasil melawan Australia dan India, penyerang itu sangat memahami bahwa ia tidak bisa mempertahankan tempatnya di skuad Brasil tanpa menit bermain yang konsisten di level klub. Karena itu, kepindahan pada musim dingin kini tampak nyaris tak terelakkan jika situasinya di Madrid tidak membaik secara drastis.