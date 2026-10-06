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Endrick siap meninggalkan Real Madrid lagi! Aston Villa muncul sebagai kandidat terdepan untuk peminjaman pada Januari
Era Mourinho membuat Endrick tersisih
Bulan pertama aksi kompetitif di bawah kepemimpinan Jose Mourinho di Real Madrid menjadi panggilan bangun yang menyadarkan bagi Endrick. Meski berstatus sebagai salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola dunia, striker Brasil itu justru menjadi korban utama dari ketatnya persaingan di skuad Real Madrid.
Meski ia tetap menjadi figur sentral dalam rencana Carlo Ancelotti di tim nasional Brasil, kenyataan di level klub jauh lebih suram. Sang penyerang, sebagaimana disebutkan dalam laporan Cadena SER, pada praktiknya berada di posisi paling bawah dalam urutan pilihan di ibu kota Spanyol.
Pembicaraan internal mengenai menit bermainnya sudah terjadi sebelum musim dimulai, dan itu menjadi peringatan awal bahwa jalannya menuju tim utama akan terbatas. Peringatan tersebut kini terwujud menjadi awal musim yang sulit, di mana menit bermainnya nyaris tidak ada.
Faktanya, keterlibatannya begitu minim sehingga ia hanya tampil sebagai pemain pengganti selama empat menit dalam satu pertandingan melawan Elche pada tahap awal musim. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, sang pemain dan klub kini semakin memandang kepindahan dengan status pinjaman sebagai solusi paling memungkinkan agar perkembangannya tidak sepenuhnya mandek pada periode krusial dalam karier mudanya.
- Getty
Endrick turun dalam urutan prioritas Mourinho
Dilema seleksi bagi Mourinho makin rumit karena banyaknya talenta penyerang elite yang saat ini tersedia untuknya. Bintang-bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Brahim Diaz jelas berada di depan remaja itu, sementara pemain lain seperti Rodrygo dan bahkan talenta binaan akademi Carlos Espi juga telah naik dalam hierarki.
Situasi ini memaksa Endrick menerima bahwa masa depannya dalam waktu dekat berada di tempat lain jika ia ingin bermain secara reguler. Ia awalnya memutuskan untuk bertahan pada musim panas ini demi memperjuangkan tempatnya, tetapi bulan pertama telah membuktikan bahwa skema taktik saat ini di bawah Mourinho tidak memberinya peluang yang ia butuhkan untuk berkembang bersama Real Madrid.
Aston Villa memimpin perburuan bintang Brasil
Seiring kabar soal potensi ketersediaan Endrick menyebar, beberapa raksasa Eropa mulai mendekat. Di antara peminat paling menonjol adalah Aston Villa, dengan Unai Emery dilaporkan ingin membawa pemain berusia 20 tahun itu ke Villa Park. Klub Premier League itu muncul sebagai pesaing serius karena bisa menawarkan persaingan level tinggi dan berpotensi tampil di Liga Champions, asalkan performa mereka di kompetisi domestik tetap stabil.
Kepindahan ke Inggris akan menjadi langkah besar bagi sang penyerang, yang memberinya kesempatan menguji kemampuannya di liga tercepat di dunia sambil bekerja di bawah manajer yang dikenal piawai mengembangkan pemain muda berposisi menyerang.
- Getty Images
Roma menghidupkan kembali minat pada Endrick
Ketertarikan dari Birmingham bukan kasus yang terisolasi, karena klub-klub besar lain juga memantau situasi ini dengan saksama. Raksasa Italia, Roma, kembali masuk dalam persaingan setelah menunjukkan minat kepada pemain Brasil itu pada bursa transfer musim panas sebelumnya. Ada pula kemungkinan kembali ke Ligue 1 bersama Olympique Lyon, klub tempat ia sebelumnya pernah meraih kesuksesan.
Namun, daya tarik Premier League dan proyek yang saat ini sedang dibangun di Villa Park tampaknya kian mendapatkan momentum besar seiring bursa transfer Januari yang semakin dekat, sehingga Aston Villa menjadi yang terdepan dalam saga transfer yang terus berkembang ini.
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