Endrick siap meninggalkan Real Madrid lagi! Aston Villa muncul sebagai kandidat terdepan untuk peminjaman pada Januari

Bulan pertama aksi kompetitif di bawah kepemimpinan Jose Mourinho di Real Madrid menjadi panggilan bangun yang menyadarkan bagi Endrick. Meski berstatus sebagai salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola dunia, striker Brasil itu justru menjadi korban utama dari ketatnya persaingan di skuad Real Madrid.

Meski ia tetap menjadi figur sentral dalam rencana Carlo Ancelotti di tim nasional Brasil, kenyataan di level klub jauh lebih suram. Sang penyerang, sebagaimana disebutkan dalam laporan Cadena SER, pada praktiknya berada di posisi paling bawah dalam urutan pilihan di ibu kota Spanyol.

Pembicaraan internal mengenai menit bermainnya sudah terjadi sebelum musim dimulai, dan itu menjadi peringatan awal bahwa jalannya menuju tim utama akan terbatas. Peringatan tersebut kini terwujud menjadi awal musim yang sulit, di mana menit bermainnya nyaris tidak ada.

Faktanya, keterlibatannya begitu minim sehingga ia hanya tampil sebagai pemain pengganti selama empat menit dalam satu pertandingan melawan Elche pada tahap awal musim. Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, sang pemain dan klub kini semakin memandang kepindahan dengan status pinjaman sebagai solusi paling memungkinkan agar perkembangannya tidak sepenuhnya mandek pada periode krusial dalam karier mudanya.