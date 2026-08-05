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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Endrick putuskan masa depannya di Real Madrid saat Jose Mourinho membuat keputusan akhir soal wonderkid Brasil itu meski ada minat dari Roma

Real Madrid
Endrick
J. Mourinho
LaLiga

Endrick bertekad untuk tetap di Real Madrid pada musim panas ini daripada pergi dengan kesepakatan pinjaman lain. Penyerang Brasil berusia 20 tahun itu telah membuat pelatih Jose Mourinho terkesan setelah kembali dari masa peminjaman enam bulan bersama Lyon dan partisipasinya di Piala Dunia 2026.

  • Endrick bersiap bertahan di Real Madrid

    Endrick memutuskan untuk tidak meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini setelah menjalani masa pinjaman enam bulan yang sukses bersama Lyon, menurut The Athletic. Penyerang internasional Brasil itu kembali ke Spanyol setelah tampil di Piala Dunia 2026 dan ingin memperjuangkan tempatnya di skuad.

    Terlepas dari minat kuat dari klub Italia AS Roma, striker berusia 20 tahun itu bertekad untuk memantapkan dirinya di Bernabeu ketimbang menjalani peminjaman sementara lainnya. Foot Mercato mengklaim bahwa pelatih kepala Mourinho sangat terkesan oleh penyerang muda itu sejak ia kembali ke latihan pramusim, sehingga membuka jalan baginya untuk tetap bertahan di Madrid.

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    Mourinho terkesan dengan penyerang Brasil

    Mourinho telah diyakinkan oleh penampilan dan sikap Endrick selama pekan-pekan pertamanya kembali di klub. Manajer asal Portugal itu kini siap memberi sang penyerang peluang yang nyata pada musim ini.

    Kabar ini menjadi pukulan bagi Roma, yang sebelumnya aktif memosisikan diri untuk merekrut pemain muda Brasil itu dengan status pinjaman sebelum bursa transfer ditutup. The Athletic melaporkan bahwa Endrick sendiri tetap teguh pada keyakinannya untuk bertahan di ibu kota Spanyol. Ia meyakini perkembangannya akan paling terdukung dengan bersaing memperebutkan menit bermain di tim utama di bawah arahan Mourinho.

  • Perubahan lanskap di lini serang Madrid

    Jalan Endrick untuk masuk ke tim telah berkembang setelah perubahan di lini depan Madrid. Kepergian Gonzalo Garcia ke Fulham pada awalnya tampak membuka ruang di belakang Kylian Mbappe, meski kedatangan Carlos Espi kembali meningkatkan persaingan. Trajektori karier sang penyerang kembali menanjak setelah masa peminjamannya di Prancis. Valuasinya menurut Transfermarkt berada di angka €60 juta saat di Palmeiras sebelum turun menjadi €25 juta pada Desember 2025, tetapi performanya di Lyon membantu membangun kembali nilai tersebut menjadi €40 juta pada Juni 2026.

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    Roma terpaksa mencari alternatif lain

    Dengan Mourinho siap memasukkan Endrick ke dalam rencananya, Roma dan klub-klub lain yang tertarik kini harus mengalihkan perhatian mereka ke target transfer alternatif. Kecuali ada perubahan tak terduga pada detik-detik akhir bursa transfer, mantan wonderkid Palmeiras itu akan tetap berada di Spanyol untuk membuktikan kemampuannya. Endrick kini akan fokus untuk mendapatkan menit bermain di belakang Mbappe saat Real Madrid bersiap menghadapi musim mendatang di bawah arahan Mourinho.

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