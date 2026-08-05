Endrick putuskan masa depannya di Real Madrid saat Jose Mourinho membuat keputusan akhir soal wonderkid Brasil itu meski ada minat dari Roma

Endrick memutuskan untuk tidak meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini setelah menjalani masa pinjaman enam bulan yang sukses bersama Lyon, menurut The Athletic. Penyerang internasional Brasil itu kembali ke Spanyol setelah tampil di Piala Dunia 2026 dan ingin memperjuangkan tempatnya di skuad.

Terlepas dari minat kuat dari klub Italia AS Roma, striker berusia 20 tahun itu bertekad untuk memantapkan dirinya di Bernabeu ketimbang menjalani peminjaman sementara lainnya. Foot Mercato mengklaim bahwa pelatih kepala Mourinho sangat terkesan oleh penyerang muda itu sejak ia kembali ke latihan pramusim, sehingga membuka jalan baginya untuk tetap bertahan di Madrid.