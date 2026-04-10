Endrick, pemain pinjaman Real Madrid, mengumumkan bahwa ia dan istrinya, Gabriely Miranda (19 tahun), sedang menantikan kelahiran buah hati mereka

Hubungan pasangan ini telah menjadi sorotan media Brasil sejak mereka pertama kali bertemu di sebuah mal pada akhir 2023. Miranda sebelumnya menggambarkan pertemuan pertama mereka sebagai "cinta pada pandangan pertama", dan perjalanan mereka bersama berjalan dengan sangat cepat. Mereka mengumumkan hubungan mereka di hadapan publik pada acara penghargaan Bola de Prata pada Desember 2023 sebelum menikah secara sipil pada September 2024, segera setelah Endrick genap berusia 18 tahun.

Pasangan ini juga menjadi terkenal karena 'kontrak hubungan' mereka yang unik. Perjanjian tersebut dilaporkan mencakup klausul-klausul seperti kewajiban untuk mengucapkan 'Aku mencintaimu' setiap hari dan sistem di mana denda dibayarkan dalam bentuk hadiah jika salah satu pihak terlibat dalam pertengkaran di depan umum atau menunjukkan perilaku negatif. Terlepas dari ketentuan yang tidak biasa tersebut, pasangan ini tetap tak terpisahkan selama transisi Endrick ke sepak bola Eropa.