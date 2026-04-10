AFP
Endrick, pemain pinjaman Real Madrid, mengumumkan bahwa ia dan istrinya, Gabriely Miranda (19 tahun), sedang menantikan kelahiran buah hati mereka
Keluarga sang bintang Selecao semakin bertambah
Endrick dan istrinya, model berusia 24 tahun bernama Gabriely, mengonfirmasi kehamilan tersebut pada 10 April melalui sebuah postingan bersama di Instagram. Pasangan ini membagikan serangkaian foto profesional untuk merayakan momen tersebut, dengan keterangan "Sekarang kami berlima", merujuk pada keluarga mereka yang semakin besar yang kini mencakup dua ekor anjing mereka.
Kabar ini datang hanya sembilan bulan setelah pasangan tersebut merayakan upacara pernikahan mewah bertema putih.
Kesuksesan di lapangan bersama Lyon
Pengumuman kehamilan ini datang di tengah masa peminjaman yang sangat produktif di Olympique Lyon. Setelah bergabung dengan klub Prancis tersebut secara sementara dari Real Madrid untuk mendapatkan menit bermain yang konsisten di tim utama, remaja ini tampil gemilang. Ia telah mencetak empat gol dan empat assist dalam 12 penampilannya bersama tim Ligue 1 tersebut.
Performa apiknya di liga domestik membuatnya dipanggil kembali ke tim nasional asuhan Carlo Ancelotti. Endrick baru-baru ini menceritakan bagaimana istrinya membantunya melewati masa-masa penuh tekanan, dengan mengakui, "setelah pesan yang saya terima dari istri saya, semua tekanan dan ketakutan yang saya rasakan langsung sirna", menyusul penampilan singkatnya yang menentukan bagi Brasil saat melawan Kroasia.
Asmara kilat dan 'perjanjian hubungan'
Hubungan pasangan ini telah menjadi sorotan media Brasil sejak mereka pertama kali bertemu di sebuah mal pada akhir 2023. Miranda sebelumnya menggambarkan pertemuan pertama mereka sebagai "cinta pada pandangan pertama", dan perjalanan mereka bersama berjalan dengan sangat cepat. Mereka mengumumkan hubungan mereka di hadapan publik pada acara penghargaan Bola de Prata pada Desember 2023 sebelum menikah secara sipil pada September 2024, segera setelah Endrick genap berusia 18 tahun.
Pasangan ini juga menjadi terkenal karena 'kontrak hubungan' mereka yang unik. Perjanjian tersebut dilaporkan mencakup klausul-klausul seperti kewajiban untuk mengucapkan 'Aku mencintaimu' setiap hari dan sistem di mana denda dibayarkan dalam bentuk hadiah jika salah satu pihak terlibat dalam pertengkaran di depan umum atau menunjukkan perilaku negatif. Terlepas dari ketentuan yang tidak biasa tersebut, pasangan ini tetap tak terpisahkan selama transisi Endrick ke sepak bola Eropa.
Harapan untuk Piala Dunia mulai terlihat di cakrawala
Di tengah pencapaian baru dalam kehidupan pribadinya, Endrick tetap fokus untuk mengamankan tempatnya dalam skuad akhir Brasil untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Penampilannya belakangan ini bersama Selecao telah menuai pujian dari Ancelotti, dan banyak pihak memperkirakan ia akan menjadi sosok kunci bagi juara dunia lima kali itu pada musim panas nanti.
Endrick tetap rendah hati mengenai peluangnya untuk masuk dalam skuad akhir, dengan menyatakan: "Apa pun yang bisa kami lakukan untuk Brasil, kami akan lakukan. Saya tidak ragu akan hal itu. Dan kami akan terus bekerja keras, karena tidak ada yang lebih bermakna daripada kerja keras."