Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Lyon

Endrick telah menjadi kejutan sejak bergabung dengan Lyon pada Januari lalu, dan kembali menemukan semangat yang menjadikannya salah satu talenta paling diincar di dunia sepak bola.

Berbicara kepada Canal+, pemain Brasil ini mengungkapkan rasa keterikatan yang mendalam terhadap klub tempatnya bermain sementara dan keinginannya untuk melihat klub tersebut kembali ke papan atas Eropa, sambil memberi isyarat bahwa ia mungkin terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya.

"Apakah ada kemungkinan saya tetap di sini jika OL lolos ke Liga Champions? Sejujurnya, saya tidak tahu," katanya. "Kami memulai dengan status pinjaman selama enam bulan, tetapi jika saya harus kembali ke Real Madrid, saya akan kembali dengan senang hati. Jika saya harus pindah ke tempat lain, saya akan pindah ke tempat lain. Saya sangat berharap kami bisa membawa Lyon lolos ke Liga Champions, karena di situlah tempatnya."



