AFP
Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Lyon
Kualifikasi Liga Champions menjadi prioritas
Endrick telah menjadi kejutan sejak bergabung dengan Lyon pada Januari lalu, dan kembali menemukan semangat yang menjadikannya salah satu talenta paling diincar di dunia sepak bola.
Berbicara kepada Canal+, pemain Brasil ini mengungkapkan rasa keterikatan yang mendalam terhadap klub tempatnya bermain sementara dan keinginannya untuk melihat klub tersebut kembali ke papan atas Eropa, sambil memberi isyarat bahwa ia mungkin terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya.
"Apakah ada kemungkinan saya tetap di sini jika OL lolos ke Liga Champions? Sejujurnya, saya tidak tahu," katanya. "Kami memulai dengan status pinjaman selama enam bulan, tetapi jika saya harus kembali ke Real Madrid, saya akan kembali dengan senang hati. Jika saya harus pindah ke tempat lain, saya akan pindah ke tempat lain. Saya sangat berharap kami bisa membawa Lyon lolos ke Liga Champions, karena di situlah tempatnya."
Masa pinjaman yang produktif di Ligue 1
Kepindahannya ke Prancis telah menjadi titik balik yang penting dalam karier pemain berusia 19 tahun ini, yang sebelumnya hanya mendapat sedikit kesempatan bermain di Santiago Bernabeu pada awal musim ini.
Dampaknya di Ligue 1 langsung terasa, dengan sang penyerang telah mencatatkan 10 kontribusi gol dalam 13 pertandingan pertamanya di Ligue 1 bersama Lyon.
Kebangkitan ini terjadi setelah periode yang membuat frustrasi di mana waktu bermain Endrick dibatasi di Spanyol, yang memicu kekhawatiran publik dari pihak sang pemain. Ayahnya, Douglas Sousa, sebelumnya telah menyuarakan rasa frustrasinya, dengan menyatakan bahwa menit bermain yang terbatas di La Liga secara efektif telah menghambat perkembangan mantan bintang muda Palmeiras tersebut.
Preferensi taktis dan dilema Madrid
Meskipun masa depannya masih menjadi bahan spekulasi yang hangat, Endrick sangat jelas mengenai bagaimana ia ingin ditempatkan di lapangan. Ia terus-menerus mengungkapkan keinginannya untuk memimpin serangan sebagai penyerang tengah tradisional, bukan ditempatkan di sayap.
"Nomor punggung favorit saya adalah nomor sembilan dan bermain di tengah adalah posisi yang paling nyaman bagi saya, tapi saya hanya ingin bermain, apa pun caranya," katanya baru-baru ini. Preferensi ini bisa menjadi dilema bagi Alvaro Arbeloa jika sang pemain kembali ke skuad yang sudah dipenuhi dengan opsi penyerang elit.
Ketidakpastian menyelimuti kembalinya musim panas
Real Madrid kini harus mempertimbangkan apakah akan memasukkan pemain Brasil tersebut kembali ke skuad utama mereka atau membiarkannya melanjutkan perkembangannya di lingkungan di mana ia dijamin menjadi pemain inti.
Posisi akhir Lyon di liga kemungkinan besar akan memainkan peran besar dalam negosiasi ini, karena daya tarik sepak bola Liga Champions bisa menggoda semua pihak untuk memperpanjang kontraknya.
Dengan klub-klub raksasa Eropa lainnya yang dilaporkan memantau situasi ini, jendela transfer mendatang akan menjadi momen penentu bagi Endrick. Untuk saat ini, sang striker tetap fokus untuk mengakhiri musim dengan kuat di Prancis sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya.