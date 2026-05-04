Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, mengaku ingin tetap di Lyon setelah mencetak gol penting lainnya untuk klub raksasa Ligue 1 tersebut
Lyon memperkuat peluangnya di Liga Champions berkat kemenangan atas Rennes
Endrick sekali lagi memainkan peran penting bagi Lyon saat mereka mengalahkan Rennes 4-2 di Ligue 1 pada Jumat malam. Penyerang asal Brasil itu mencetak gol kelimanya di liga musim ini untuk membantu tim asuhan Paulo Fonseca melanjutkan upaya mereka di akhir musim demi lolos ke Liga Champions.
Kemenangan ini mengangkat Lyon ke posisi ketiga klasemen dengan hanya dua pertandingan tersisa. Mereka saat ini unggul dua poin atas Lille dalam perebutan tempat terakhir di Liga Champions. Performa apik Lyon telah mengubah musim mereka secara dramatis, menempatkan mereka pada posisi untuk memastikan kembalinya mereka ke kompetisi klub teratas Eropa.
- AFP
Endrick merasa bahagia di Prancis dan fokus pada tim
Setelah pertandingan, Endrick menanggapi spekulasi mengenai masa depannya dan mengakui bahwa ia menikmati waktunya di Prancis, sekaligus membuka peluang untuk memperpanjang masa tinggalnya.
"Masa depanku? Aku merasa sangat baik, aku merasa sangat bahagia di sini," kata Endrick kepada Ligue1+. "Aku senang dengan rekan-rekan setimku, dan untuk sisanya, aku serahkan kepada Tuhan. Jika aku harus kembali ke Real Madrid, aku akan kembali ke Real Madrid; jika aku harus memperpanjang kontrakku di sini, itu akan terjadi, kita lihat saja nanti. Aku ingin tetap di sini; semua orang berusaha sebaik mungkin untuk membuatku merasa nyaman."
Kebangkitan Lyon memicu ambisi di kancah Eropa
Saat Endrick bergabung dengan status pinjaman dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin, Lyon masih jauh dari zona kualifikasi Eropa. Namun, kebangkitan luar biasa di bawah asuhan Fonseca telah mengantarkan mereka ke dalam persaingan Liga Champions.
Berbicara tentang pertandingan melawan Rennes, Endrick mengatakan: "Saya merasa hebat, saya sangat senang untuk tim, itu adalah pertandingan yang penting. Kami bertahan dengan baik, kami solid, dan kami memiliki kualitas serangan untuk membuat perbedaan besar. Anda harus selalu berkomitmen dalam bertahan, saya terus bekerja keras, saya harus mencetak gol, dan jika saya tidak mencetak gol, saya harus berusaha untuk tim. Jika saya tidak cukup berkontribusi, saya akan duduk di bangku cadangan, tetapi hari ini saya mencetak gol, saya terus mencetak gol, dan saya sangat senang."
Tersisa dua pertandingan penentu
Lyon kini harus menjalani laga tandang krusial ke Toulouse sebelum menjamu Lens pada pekan terakhir musim ini. Kedua pertandingan tersebut akan menentukan apakah mereka mampu finis di tiga besar. Jika Endrick tetap tampil tajam dan Lyon lolos ke Liga Champions, klub Prancis itu mungkin akan berusaha mempertahankannya hingga musim panas mendatang, meskipun pemain internasional Brasil tersebut masih terikat kontrak dengan Real hingga tahun 2030.