Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, mengaku ingin tetap di Lyon setelah mencetak gol penting lainnya untuk klub raksasa Ligue 1 tersebut

Endrick sekali lagi memainkan peran penting bagi Lyon saat mereka mengalahkan Rennes 4-2 di Ligue 1 pada Jumat malam. Penyerang asal Brasil itu mencetak gol kelimanya di liga musim ini untuk membantu tim asuhan Paulo Fonseca melanjutkan upaya mereka di akhir musim demi lolos ke Liga Champions.

Kemenangan ini mengangkat Lyon ke posisi ketiga klasemen dengan hanya dua pertandingan tersisa. Mereka saat ini unggul dua poin atas Lille dalam perebutan tempat terakhir di Liga Champions. Performa apik Lyon telah mengubah musim mereka secara dramatis, menempatkan mereka pada posisi untuk memastikan kembalinya mereka ke kompetisi klub teratas Eropa.