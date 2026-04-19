AFP
Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, mencetak gol dan memberikan assist saat Lyon mengalahkan PSG dalam kejutan besar di Ligue 1
Endrick tampil gemilang di Parc des Princes
Menghadapi PSG yang baru saja meraih kemenangan telak atas Liverpool di perempat final Liga Champions, tim tamu langsung mencetak gol di awal pertandingan ketika Endrick menyambut umpan dari Afonso Moreira dan melepaskan tendangan akurat yang menggetarkan gawang Matvey Safonov pada menit keenam.
Hanya dua belas menit kemudian, Endrick berperan sebagai pemberi umpan saat ia melepaskan Moreira ke ruang kosong dengan umpan terobosan yang sangat akurat. Moreira tetap tenang untuk menggandakan keunggulan Lyon, membuat tim PSG asuhan Luis Enrique yang sedang melakukan rotasi pemain terkejut.
Ramos gagal mengeksekusi tendangan penalti
PSG mendapat peluang emas tepat setelah pertandingan berjalan setengah jam ketika Lucas Hernandez dilanggar di kotak penalti oleh Ainsley Maitland-Niles. Dengan kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan, Goncalo Ramos maju ke titik penalti, namun tendangannya yang lemah dengan mudah ditepis oleh Dominik Greif.
Kesengsaraan tuan rumah berlanjut sebelum jeda saat Vitinha terpaksa keluar lapangan karena cedera. Lyon tetap tangguh, dengan Abner Vinicius nyaris menambah gol ketiga melalui tendangan akrobatik spektakuler yang memaksa Matvei Safonov melakukan penyelamatan gemilang. Lyon memasuki jeda dengan keunggulan dua gol yang pantas, setelah dengan klinis menghukum awal yang lamban dari PSG.
Luis Enrique beralih ke bangku cadangan
Berusaha keras untuk meraih hasil positif dan menjaga jarak dari Lens yang berada di peringkat kedua di puncak klasemen, Luis Enrique menurunkan pemain-pemain andalannya pada babak kedua. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Lee Kang-in semuanya dimasukkan dari bangku cadangan untuk menambah daya gedor serangan.
Namun, Lyon menolak menyerah di bawah tekanan Paris yang tak henti-hentinya. Moreira tetap menjadi ancaman dalam serangan balik, nyaris memastikan kemenangan pada menit ke-55 lewat tendangan keras yang berhasil ditepis dengan baik oleh Safonov.
Persaingan di Liga Champions semakin memanas
PSG akhirnya mencetak gol pada masa tambahan waktu berkat aksi brilian Kvaratskhelia, namun hal itu terbukti terlambat dan tak cukup. Kekalahan 2-1 ini membuat tim asal Paris itu hanya unggul satu poin dari Lens di puncak klasemen Ligue 1, meski masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit melawan Nantes.
Sementara itu, Lyon berada di peringkat keempat, di bawah Lille yang berada di posisi ketiga berdasarkan selisih gol. Dengan penampilan Endrick yang terus mengesankan, mereka optimis bisa finis di tiga besar dan mendapatkan tempat di kompetisi Eropa. Tim asuhan Fonseca selanjutnya akan menjamu Auxerre di kandang pada 25 April.