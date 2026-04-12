(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, memberikan respons yang tepat atas kritik Paulo Fonseca melalui penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti andalan untuk Lyon
Fonseca menuntut lebih banyak dari bintang mudanya
Fonseca tidak segan-segan saat membahas penyerang mudanya menjelang laga hari Minggu. Dengan Lyon yang sedang mengalami rentetan hasil buruk tanpa kemenangan dalam sembilan pertandingan, sang manajer menyampaikan pesan yang jelas kepada Endrick, dengan menyatakan: "Dia memiliki kewajiban untuk berbuat lebih banyak." Fonseca secara khusus menyoroti peran remaja tersebut dalam upaya klub di akhir musim untuk lolos ke kompetisi Eropa. Akibatnya, menempatkan pemain pinjaman dari Real Madrid itu di bangku cadangan dan memilih Rachid Ghezzal untuk pertandingan melawan Lorient tampaknya merupakan pesan taktis yang disengaja.
- Getty
Pemain pengganti andalan mengubah jalannya pertandingan
Sebelum pertandingan, remaja ini telah mengoleksi 1.286 menit bermain untuk Lyon dalam 18 penampilan di semua kompetisi, dengan menyumbang enam gol dan lima assist. Di Ligue 1 saja, ia telah mencetak tiga gol dan empat assist dalam 10 penampilan. Meskipun memiliki catatan yang solid, ia dituntut untuk berbuat lebih banyak. Setelah babak pertama yang mandek, Fonseca melakukan tiga pergantian pemain saat jeda, memasukkan pemain Brasil itu bersama Corentin Tolisso dan Orel Mangala. Dalam waktu lima menit, ia membuktikan bahwa manajer tidak salah menaruh harapan padanya. Berlari kencang di sayap kanan, Endrick mengirim umpan silang yang akurat ke Roman Yaremchuk, yang menyundul bola ke gawang untuk membawa tuan rumah memimpin.
Memenangkan kemenangan penting atas Lorient
Pada menit ke-56, penyerang asal Brasil itu kembali menjadi pusat perhatian. Endrick menerobos ke ruang kosong dan memaksa kiper Lorient, Yvon Mvogo, melakukan penyelamatan sulit, sehingga memungkinkan Tolisso menyundul bola pantul ke gawang yang kosong untuk menggandakan keunggulan. Meskipun tertinggal dua gol, tim tamu tidak menyerah dan menuntut penalti saat Bamba Dieng terjatuh di kotak penalti. Namun, wasit Benoît Bastien menggunakan sistem audio stadion langsung yang sedang diuji coba untuk menjelaskan kepada penonton bahwa telah terjadi pelanggaran sebelumnya. Dominik Greif kemudian melakukan penyelamatan spektakuler di menit-menit akhir untuk menjaga gawang Lyon tetap bersih.
- AFP
Menanti pertandingan besar melawan PSG
Lyon kini telah naik kembali ke peringkat kelima Ligue 1, hanya terpaut dua poin dari tiga besar. Fonseca sangat berharap timnya dapat mempertahankan momentum penting ini saat mereka bersiap menghadapi laga tandang yang sangat krusial melawan pemuncak klasemen Paris Saint-Germain di Parc des Princes akhir pekan depan.