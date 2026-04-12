Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, memberikan respons yang tepat atas kritik Paulo Fonseca melalui penampilan gemilangnya sebagai pemain pengganti andalan untuk Lyon

Sebelum pertandingan, remaja ini telah mengoleksi 1.286 menit bermain untuk Lyon dalam 18 penampilan di semua kompetisi, dengan menyumbang enam gol dan lima assist. Di Ligue 1 saja, ia telah mencetak tiga gol dan empat assist dalam 10 penampilan. Meskipun memiliki catatan yang solid, ia dituntut untuk berbuat lebih banyak. Setelah babak pertama yang mandek, Fonseca melakukan tiga pergantian pemain saat jeda, memasukkan pemain Brasil itu bersama Corentin Tolisso dan Orel Mangala. Dalam waktu lima menit, ia membuktikan bahwa manajer tidak salah menaruh harapan padanya. Berlari kencang di sayap kanan, Endrick mengirim umpan silang yang akurat ke Roman Yaremchuk, yang menyundul bola ke gawang untuk membawa tuan rumah memimpin.