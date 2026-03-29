Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, memberikan penilaian jujur mengenai peluangnya masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia setelah penampilan impresifnya di awal musim bersama Lyon

Kedatangan Endrick di Real Madrid disambut dengan antusiasme yang luar biasa, namun persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat di Santiago Bernabeu membatasi peluangnya.

Untuk mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan guna melanjutkan perkembangannya dan menarik perhatian para pemilih tim nasional, penyerang muda ini memilih untuk dipinjamkan ke Lyon selama bursa transfer musim dingin.

Sejak tiba di Ligue 1, talenta muda asal Brasil ini dengan cepat beradaptasi dengan gaya permainan fisik sepak bola Prancis, menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang tajam dan kecepatan yang luar biasa yang menjadikannya salah satu talenta paling dicari di Amerika Selatan.

Langkah ini tampaknya membuahkan hasil, dengan sang penyerang mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam sembilan penampilan pertamanya di Ligue 1.