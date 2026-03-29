Endrick, pemain pinjaman dari Real Madrid, memberikan penilaian jujur mengenai peluangnya masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia setelah penampilan impresifnya di awal musim bersama Lyon
Awal yang baru di Prancis
Kedatangan Endrick di Real Madrid disambut dengan antusiasme yang luar biasa, namun persaingan yang ketat untuk memperebutkan tempat di Santiago Bernabeu membatasi peluangnya.
Untuk mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan guna melanjutkan perkembangannya dan menarik perhatian para pemilih tim nasional, penyerang muda ini memilih untuk dipinjamkan ke Lyon selama bursa transfer musim dingin.
Sejak tiba di Ligue 1, talenta muda asal Brasil ini dengan cepat beradaptasi dengan gaya permainan fisik sepak bola Prancis, menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang tajam dan kecepatan yang luar biasa yang menjadikannya salah satu talenta paling dicari di Amerika Selatan.
Langkah ini tampaknya membuahkan hasil, dengan sang penyerang mencatatkan tujuh kontribusi gol dalam sembilan penampilan pertamanya di Ligue 1.
'Dengan Tuhan, semuanya mungkin'
Saat berbicara mengenai prospek karier internasionalnya setelah masuk dalam skuad Brasil terbaru, pemain berusia 18 tahun ini dengan jujur menceritakan perjalanannya serta perubahan dalam ambisinya. Dalam refleksi yang tulus mengenai statusnya saat ini, Endrick mengatakan kepada FourFourTwo: “Saya tidak menyangka bisa memulai karier di Lyon dengan begitu gemilang, tetapi Tuhan telah mewujudkan hal yang mustahil. Beberapa waktu lalu, saya tidak percaya bisa tampil di Piala Dunia, tetapi dengan Tuhan, semuanya mungkin. Saya tidak meragukan apa pun – saya akan melakukan bagian saya dan menjalani hari demi hari. Saya hidup di masa kini. Saya harus berlatih dengan baik di Lyon, mengikuti program kebugaran saya, tetap sehat, dan tampil baik dalam pertandingan. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan berada di Piala Dunia pada bulan Juni.”
Persaingan untuk memperebutkan tempat di timnas Brasil
Menjadi pemain andalan di skuad Brasil bukanlah hal yang mudah, terutama di posisi-posisi penyerang di mana Ancelotti memiliki banyak pilihan pemain berkualitas. Nama-nama seperti Vinicius Junior, Rodrygo, dan Raphinha sudah menjadi bintang mapan, sementara talenta-talenta muda lainnya terus berjuang untuk masuk ke dalam skuad.
Staf pelatih di CBF dilaporkan memantau perkembangan Endrick dengan cermat. Kemampuannya bermain baik sebagai striker tengah maupun di posisi sayap memberikan fleksibilitas taktis yang bisa sangat berharga selama turnamen yang berlangsung sebulan.
Dengan memilih pindah dengan status pinjaman ke liga kompetitif seperti Ligue 1, Endrick telah menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya, mengorbankan prestise tetap bertahan di Real Madrid dalam jangka pendek demi keuntungan jangka panjang bagi karier internasionalnya.
Menyambut Piala Dunia
Para pendukung Lyon dengan cepat menyambut bintang baru mereka, dan jika tren positifnya terus berlanjut, Real Madrid akan menyambut kembali seorang pemain yang jauh lebih matang dan percaya diri pada musim panas nanti.
Untuk saat ini, fokus Endrick terbagi antara membantu klubnya saat ini mencapai target domestik dan memastikan dirinya tetap menjadi pilihan utama di mata manajemen timnas Brasil. Jika ia mempertahankan performa saat ini, impian bermain di Piala Dunia yang dulu tampak mustahil mungkin saja menjadi kenyataan.
Ia berharap mendapat kesempatan bermain saat Brasil menghadapi Kroasia dalam laga persahabatan internasional berikutnya pada Selasa malam.