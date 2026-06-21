Endrick menjelaskan hubungannya dengan Carlo Ancelotti di tengah maraknya meme-meme lucu di media sosial - sementara bintang muda Real Madrid itu terpaksa duduk di bangku cadangan bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026

Saat berbicara setelah pertandingan melawan Haiti, Endrick dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya konflik. "Saya menghabiskan satu tahun bersamanya di Real Madrid, syukurlah saya bisa bermain dalam banyak pertandingan. Terlepas dari apakah itu lima, sepuluh, atau 15 menit, saya bisa berada di sampingnya di Real Madrid. Dia tahu apa yang saya lakukan saat masuk lapangan, saya memberikan segalanya untuk tim dan dia sangat memahami hal itu, tidak ada bedanya di sini bersama tim nasional," kata sang striker.

Dia melanjutkan dengan menekankan bahwa kebutuhan tim lebih diutamakan daripada kejayaan pribadi. “Dia pelatih hebat, dia punya pemikiran yang jernih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia ada di sini, karena dia pelatih hebat. Dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk Endrick, dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk para penggemar, dia akan melakukan apa yang terbaik untuk tim. Dia tahu betul bagaimana saya bisa membantu tim. Saya sangat bersyukur atas dukungan dari semua suporter. Melihat apa yang dilakukan para suporter untuk saya di stadion sungguh luar biasa, saya sangat bersyukur. Saya berharap bisa berkontribusi di lapangan,” tambahnya.