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Endrick menjelaskan hubungannya dengan Carlo Ancelotti di tengah maraknya meme-meme lucu di media sosial - sementara bintang muda Real Madrid itu terpaksa duduk di bangku cadangan bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026
Meme-meme viral mengkritik Ancelotti terkait pemilihan pemain
Platform media sosial X dibanjiri gelombang meme viral yang mengisyaratkan adanya ketegangan di antara keduanya setelah Endrick hanya duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan saat Brasil bermain imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Maroko. Para penggemar dengan bercanda mempertanyakan apakah sang manajer “membenci” penyerang muda tersebut, dengan mengacu pada kebiasaannya yang selalu mengatur menit bermain sang pemain secara cermat selama mereka bersama di Real Madrid.
Pemain berusia 19 tahun itu akhirnya turun ke lapangan di Philadelphia, menggantikan Matheus Cunha pada menit ke-63 saat Brasil menang 3-0 atas Haiti. Meskipun golnya dianulir karena offside, penonton memberinya tepuk tangan meriah saat ia masuk ke lapangan, yang menunjukkan tekanan publik terhadap Ancelotti untuk menurunkan pemain sensasional yang menghabiskan sebagian musim lalu dengan status pinjaman di Lyon tersebut.
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Endrick membela visi sang manajer
Saat berbicara setelah pertandingan melawan Haiti, Endrick dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya konflik. "Saya menghabiskan satu tahun bersamanya di Real Madrid, syukurlah saya bisa bermain dalam banyak pertandingan. Terlepas dari apakah itu lima, sepuluh, atau 15 menit, saya bisa berada di sampingnya di Real Madrid. Dia tahu apa yang saya lakukan saat masuk lapangan, saya memberikan segalanya untuk tim dan dia sangat memahami hal itu, tidak ada bedanya di sini bersama tim nasional," kata sang striker.
Dia melanjutkan dengan menekankan bahwa kebutuhan tim lebih diutamakan daripada kejayaan pribadi. “Dia pelatih hebat, dia punya pemikiran yang jernih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia ada di sini, karena dia pelatih hebat. Dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk Endrick, dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk para penggemar, dia akan melakukan apa yang terbaik untuk tim. Dia tahu betul bagaimana saya bisa membantu tim. Saya sangat bersyukur atas dukungan dari semua suporter. Melihat apa yang dilakukan para suporter untuk saya di stadion sungguh luar biasa, saya sangat bersyukur. Saya berharap bisa berkontribusi di lapangan,” tambahnya.
Ancelotti meminta agar bersabar terhadap para pemain berbakat
Terlepas dari berbagai spekulasi di luar, pelatih Brasil tetap teguh dalam mengelola perkembangan pemain muda tersebut. Menjelang laga melawan Haiti, Ancelotti menyatakan bahwa Endrick akan mendapat kesempatan saat waktunya sudah tepat, dengan mengatakan: "Saya akan memasukkan Endrick pada saat yang tepat. Kita harus menunggu sebentar lagi. Dia akan menjadi pemain penting di Piala Dunia ini. Bagi saya secara pribadi, Endrick adalah talenta yang luar biasa. Brasil akan memaksimalkan kualitasnya di Piala Dunia ini dan juga di Piala Dunia berikutnya. Dia sabar, tidak terburu-buru, dan sangat matang untuk usianya. Itu adalah aspek yang sangat penting. Keluarganya pun, yang selalu mendampinginya, sangat sabar. Itu penting bagi seorang pemuda."
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Perhatian kini beralih ke babak gugur
Komitmen Endrick terhadap tujuan ini terlihat jelas saat ia membahas etos kerjanya di bawah bimbingan Ancelotti. "Saya bersyukur memiliki beliau dalam hidup saya. Beliau tahu bahwa saya akan memberikan yang terbaik setiap hari, benar-benar berjuang habis-habisan, dan bekerja sangat keras. Itulah yang saya lakukan. Menurut saya, bagi seorang pemain, hal terpenting adalah kerja keras. Dia tahu saya bekerja keras, bahwa setiap pertandingan selalu saya anggap sebagai pertandingan terakhir, bahwa saya akan turun ke lapangan dengan penuh semangat dan kegembiraan, untuk memberikan yang terbaik," tutup remaja tersebut.
Dengan Brasil meraih kemenangan pertamanya di turnamen ini, fokus kini beralih ke upaya mengamankan posisi teratas di Grup C. Meskipun bintang-bintang seperti Vinicius Jr dan Matheus Cunha telah mengukuhkan posisi mereka untuk saat ini, bayang-bayang Endrick tetap terasa kuat. Entah apakah penempatan di bangku cadangan yang menjadi bahan meme ini akan berlanjut atau sang bintang muda Real Madrid ini menjadi pemain inti tetap, hubungan antara pemain dan manajer tampak sekuat biasanya di balik layar.