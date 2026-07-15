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Endrick menjadi incaran Roma, karena klub Serie A tersebut berharap dapat menduetkan penyerang Real Madrid itu dengan Alejandro Garnacho atau Crysencio Summerville
Roma gencar mengupayakan peminjaman Endrick
Menurut media Italia Il Messaggero, Roma sedang gencar menjajaki kesepakatan peminjaman untuk penyerang Real Madrid, Endrick. Gasperini menginginkan pemain cadangan yang andal untuk Donyell Malen, yang baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub tersebut pada musim panas ini. Artem Dovbyk tidak sesuai dengan rencana Gasperini, sehingga klub Serie A tersebut pun mengincar pemain asal Brasil tersebut.
Endrick baru-baru ini kembali ke Spanyol setelah masa peminjaman di Lyon, di mana ia mencetak delapan gol dalam 21 penampilan. Sejak bergabung dengan Madrid pada Juli 2024, ia telah mencetak tujuh gol dalam 40 pertandingan. Roma yakin bahwa mantan manajer Jose Mourinho, yang saat ini menangani Madrid, dapat memberikan peran penting dalam meyakinkan pemain muda tersebut untuk pindah ke Italia.
- NOS
Summerville muncul sebagai target utama
Selain mengejar Endrick, Roma telah membuat kemajuan signifikan terkait Summerville. Direktur olahraga Tony D'Amico bertemu dengan perwakilan sang pemain kemarin untuk membahas kemungkinan transfer. Summerville bergabung dengan West Ham dengan nilai transfer €29,3 juta pada Agustus 2024 setelah penampilan mengesankan bersama Leeds.
Sejak pindah ke London, ia telah mencetak delapan gol dalam 56 penampilan, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2029. Negosiasi sebelumnya berjalan sulit, namun sang penyerang telah melunakkan tuntutan gajinya. Roma menolak untuk melanggar batas gaji mereka sebesar €4 juta per musim dan tidak akan mengajukan tawaran yang melebihi €40 juta, namun mereka tetap optimis setelah pembicaraan awal yang positif.
Chelsea menolak tawaran awal untuk Garnacho
Jika kesepakatan untuk Summerville gagal, Roma telah mengidentifikasi Alejandro Garnacho sebagai alternatif utama. Klub tersebut telah menghubungi Chelsea dengan proposal untuk pemain asal Argentina itu, yang kontraknya berlaku hingga Juni 2032. Garnacho pindah ke Stamford Bridge pada Agustus 2025 dengan nilai transfer €46,2 juta setelah tampil gemilang bersama Man Utd, di mana ia mencetak 26 gol dalam 144 pertandingan.
Sejak itu, ia telah tampil dalam 43 pertandingan untuk Chelsea dan mencetak delapan gol. Roma mengajukan tawaran awal berupa biaya pinjaman sebesar €5 juta dengan kewajiban pembelian sebesar €35 juta jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Namun, The Blues menolak tawaran awal tersebut. Sementara itu, Roma juga telah menawarkan €30 juta ditambah klausul 10 persen dari hasil penjualan untuk pemain sayap Strasbourg, Diego Moreira.
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi Roma?
Roma telah secara definitif mengubah strategi dan kini harus menunggu jawaban akhir dari Summerville sebelum mengajukan tawaran resmi. Di saat yang sama, klub akan terus mengevaluasi kelayakan mendatangkan Endrick ke Italia. Dengan semakin dekatnya pertandingan persahabatan pramusim, Gasperini berharap para pemain penyerang barunya dapat segera didatangkan agar ia dapat menyelesaikan persiapan taktisnya bersama Malen.
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