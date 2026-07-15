Endrick menjadi incaran Roma, karena klub Serie A tersebut berharap dapat menduetkan penyerang Real Madrid itu dengan Alejandro Garnacho atau Crysencio Summerville

Menurut media Italia Il Messaggero, Roma sedang gencar menjajaki kesepakatan peminjaman untuk penyerang Real Madrid, Endrick. Gasperini menginginkan pemain cadangan yang andal untuk Donyell Malen, yang baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub tersebut pada musim panas ini. Artem Dovbyk tidak sesuai dengan rencana Gasperini, sehingga klub Serie A tersebut pun mengincar pemain asal Brasil tersebut.

Endrick baru-baru ini kembali ke Spanyol setelah masa peminjaman di Lyon, di mana ia mencetak delapan gol dalam 21 penampilan. Sejak bergabung dengan Madrid pada Juli 2024, ia telah mencetak tujuh gol dalam 40 pertandingan. Roma yakin bahwa mantan manajer Jose Mourinho, yang saat ini menangani Madrid, dapat memberikan peran penting dalam meyakinkan pemain muda tersebut untuk pindah ke Italia.



