Endrick mengungkapkan posisi favoritnya menjelang kembalinya ke Real Madrid pada musim panas ini
Prioritas peran sentral
Endrick tidak menyembunyikan di mana ia melihat dirinya bisa berkembang saat mempersiapkan diri untuk babak baru dalam kariernya. Meskipun persaingan untuk memperebutkan tempat di ibu kota Spanyol sangat ketat, pemain muda ini sangat jelas mengenai identitas taktisnya dan di mana ia memberikan kontribusi terbesar di lapangan.
"Nomor punggung favorit saya adalah nomor sembilan dan bermain di posisi tengah adalah tempat di mana saya merasa paling nyaman, tapi saya hanya ingin bermain, apa pun posisinya," ungkap Endrick kepada Four Four Two saat membahas perannya di lini depan. Meskipun keserbagunaannya memungkinkannya bermain di beberapa posisi, preferensinya terhadap peran striker menimbulkan dilema pemilihan yang menarik bagi staf pelatih Madrid musim depan.
Masa pinjaman yang produktif di Lyon
Kepindahan pemain berusia 19 tahun ini ke Ligue 1 terbukti menjadi langkah jitu bagi perkembangannya setelah ia kesulitan mendapatkan menit bermain di La Liga. Setelah awalnya kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di bawah asuhan Xabi Alonso di Real Madrid, pemain asal Brasil ini kembali menemukan performa terbaiknya di Lyon, dan kini benar-benar tampak seperti talenta kelas dunia yang diinvestasikan oleh Madrid.
Kebangkitannya ini menjadi kelegaan bagi pihak-pihak yang mendukungnya, terutama setelah ayahnya, Douglas Sousa, mengungkapkan kekecewaannya atas cara penanganan awal karier sang putra di Spanyol.
Sousa sebelumnya mengklaim bahwa raksasa Spanyol itu secara efektif "mengambil tempat bermainnya" dengan membatasi peluangnya. Kini, dengan serangkaian penampilan yang menentukan kemenangan, Endrick membuktikan bahwa ia siap menghadapi tuntutan sepak bola elit Eropa, setelah mencatatkan 10 kontribusi gol dalam 13 pertandingan Ligue 1 pertamanya bersama Lyon.
Arsenal memantau situasi tersebut
Saat Endrick bersiap untuk kembali ke Madrid, klub-klub raksasa Eropa lainnya terus memantau perkembangan yang mungkin terjadi. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Arsenal sedang mencari penyerang baru musim panas ini, dan pemain asal Brasil tersebut muncul sebagai target yang sangat menjanjikan.
Musim panas yang menentukan di Madrid
Real Madrid akan menghadapi masa transisi yang signifikan pada musim panas ini, di mana klub diperkirakan harus menyeimbangkan neraca keuangannya melalui kemungkinan hengkangnya beberapa pemain bintang. Meskipun prioritas Endrick tetaplah untuk sukses membela tim berkaos putih tersebut, staf pelatih harus memutuskan apakah mereka dapat memberinya peran utama yang diinginkannya.
Keputusan ini akan menjadi sangat penting bagi sang pemain maupun klub. Jika Madrid tidak dapat menjamin apa yang dibutuhkan Endrick untuk melanjutkan perkembangannya, godaan untuk pindah ke Liga Premier mungkin akan menjadi kenyataan.