Endrick mengetahui sejauh mana larangan yang dikenakan setelah pemain pinjaman Real Madrid, Endrick, diusir dari lapangan saat Lyon bertanding melawan Nantes.

Penyerang Lyon, Endrick, terhindar dari hukuman larangan bermain yang panjang setelah otoritas disiplin Ligue 1 memutuskan untuk menunjukkan kelonggaran terkait kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Nantes. Pemain internasional Brasil yang saat ini dipinjamkan dari Real Madrid tersebut menghadapi potensi hukuman larangan bermain tiga pertandingan setelah wasit memberikan kartu merah langsung kepadanya pada babak kedua kemenangan Lyon 1-0.

Namun, setelah rapat Komite Disiplin LFP pada Rabu, keputusan diambil untuk mencabut kartu merah langsung tersebut. Setelah meninjau rekaman pertandingan dan mempertimbangkan laporan wasit pasca-pertandingan - yang mengusulkan reklasifikasi insiden tersebut - komite menurunkan hukuman menjadi kartu kuning kedua.

Akibatnya, Endrick kini akan menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan secara wajib, bukan hukuman larangan bermain yang diperpanjang yang biasanya dikenakan untuk perilaku kekerasan.

"Setelah meninjau gambar dan membaca laporan wasit yang mengusulkan pencabutan kartu merah, Komite Disiplin memutuskan untuk mencabut kartu merah dan menggantinya dengan kartu kuning kedua, yang mengakibatkan diskualifikasi," kata pernyataan dari LFP.

"Oleh karena itu, komisi menjatuhkan hukuman skorsing satu pertandingan."