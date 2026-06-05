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Endrick mengaku 'sulit memahami' Jude Bellingham dan Trent Alexander-Arnold, meskipun rekan setimnya di Real Madrid itu setiap hari menelepon untuk memberikan dukungan
Pemain Brasil itu kembali setelah masa peminjamannya berakhir
Endrick telah kembali ke Madrid setelah menjalani masa peminjaman selama enam bulan yang produktif di Ligue 1 bersama Lyon. Karena sebelumnya sulit mendapatkan menit bermain reguler di lini depan Madrid yang dipenuhi bintang-bintang, peminjaman sementara pemain berusia 19 tahun ini ke Prancis memberinya waktu bermain yang sangat dibutuhkan untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Akibatnya, kebangkitan ini berhasil mengamankan posisi yang didambakan di skuad tim nasional bagi sang penyerang, yang terikat kontrak di Bernabeu hingga Juni 2030.
- Getty Images Sport
Endrick menceritakan momen sulitnya di Bernabeu
Penyerang remaja ini mengaitkan kekompakan yang kuat di ruang ganti sebagai faktor yang membuatnya tetap rendah hati selama masa transisi yang menantang ke dunia sepak bola Eropa. Saat menceritakan pengalamannya dalam wawancara dengan Men in Blazers di YouTube, Endrick berkata: “Tahun pertama selalu sulit.
"Kamu tiba di klub dengan pemain seperti [Luka] Modric, Vinicius, Rodrygo… Sangat sulit bermain bersama mereka semua, tapi kamu juga belajar banyak. Aku berhasil menerapkan semua yang telah kupelajari di Lyon, dan saat aku kembali, aku akan bisa menunjukkannya di sana."
Meskipun sulit menembus susunan pemain inti, bintang muda Brasil ini menemukan dukungan emosional yang sangat penting melalui dorongan terus-menerus dari rekan-rekannya. Dia menambahkan: “Bellingham menelepon saya setiap hari. Saat saya merasa sedih, dia menghibur saya dan kami berbincang. Dia sangat membantu saya. Trent juga. Mereka adalah pemain yang sangat ramah.
"Saya mencoba belajar dari mereka, termasuk bahasa Inggris, tapi sulit sekali memahami apa yang mereka katakan.”
Penyerang itu kembali menemukan sentuhan golnya
Keputusan untuk sementara waktu meninggalkan Santiago Bernabeu ternyata menjadi titik balik yang sangat penting bagi sang remaja berbakat. Endrick berkata: “Tidak sulit bagi saya untuk pindah ke Lyon. Pada akhirnya, Tuhan memberitahu saya bahwa saya harus pergi, dan saya pun pergi. Saya tidak takut; ini adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya perlu bermain. Saya berhasil mencetak gol, memberikan assist, dan bermain dalam banyak menit.”
Menjelang ajang bergengsi dunia, striker muda ini mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa karena dapat mewakili negaranya sambil memuji rekan setimnya yang ikonik serta manajer timnasnya. Endrick menambahkan: “Bermain di Piala Dunia adalah hal terhebat. Bisa mewakili negaraku adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
"Piala Dunia sangat penting bagi orang-orang, dan sudah lama sekali sejak kami memenangkannya. Neymar memiliki DNA Brasil. Dia adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah kami. Saya sangat akrab dengan Ancelotti. Dia adalah pelatih hebat dan sangat memahami Anda sebagai pribadi. Saya tahu mereka sangat menghormati saya."
- Getty Images Sport
Perjalanan di Piala Dunia menanti
Penyerang ini tampil dalam turnamen bergengsi tingkat dunia dalam performa terbaiknya, setelah mencetak lima gol dan tujuh assist dalam 16 penampilannya bersama Lyon. Di bawah asuhan pelatih tim nasional Carlo Ancelotti, Endrick akan berusaha menambah koleksi 16 penampilannya di tim nasional bersama Neymar yang kembali bergabung.
Brasil akan memulai kampanye Grup C mereka melawan Maroko di MetLife Stadium pada Sabtu, 13 Juni, sebelum menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Haiti dan Skotlandia.