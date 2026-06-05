Penyerang remaja ini mengaitkan kekompakan yang kuat di ruang ganti sebagai faktor yang membuatnya tetap rendah hati selama masa transisi yang menantang ke dunia sepak bola Eropa. Saat menceritakan pengalamannya dalam wawancara dengan Men in Blazers di YouTube, Endrick berkata: “Tahun pertama selalu sulit.

"Kamu tiba di klub dengan pemain seperti [Luka] Modric, Vinicius, Rodrygo… Sangat sulit bermain bersama mereka semua, tapi kamu juga belajar banyak. Aku bisa menerapkan semua yang telah kupelajari di Lyon, dan saat aku kembali, aku akan bisa menunjukkannya di sana."

Meskipun sulit menembus susunan pemain inti, bintang muda asal Brasil ini menemukan penopang emosional yang sangat penting melalui dukungan terus-menerus dari rekan-rekannya. Dia menambahkan: “Bellingham menelepon saya setiap hari. Saat saya merasa sedih, dia menghibur saya dan kami berbincang. Dia sangat membantu saya. Begitu pula Trent. Mereka adalah pemain yang sangat ramah.

"Saya mencoba belajar dari mereka, termasuk bahasa Inggris, tapi sulit sekali memahami apa yang mereka katakan.”